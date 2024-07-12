В начале июля 2024 года стало известно о конфликте сотрудников издания Readovka и работников компании «Мираторг», случившемся во время проведения журналистского расследования в Смоленской области. Readovka обвинила агрохолдинг в применении силы к своему сотруднику, а в «Мираторге» заявили, что зафиксировано несанкционированное проникновение на ферму «Рухань».

ИА Регнум

Через несколько дней в издании заявили, что на территориях, где произошел инцидент, Readovka развивает свой проект под названием «Многодетные деревни».

Как сообщила Readovka 4 июля, в тот день корреспондент издания Ольга Мелькова выехала с оператором в Ершичский район Смоленской области для сбора материала. По версии издания, поводом для проведения журналистского расследования стала жалоба местных жителей — якобы агрохолдинг «Мираторг» самовольно захватил дорогу, соединяющую две деревни.

По версии Readovka, при попытке взять комментарий у руководства местной фермы охранники агропромышленной компании применили к ней силу, а также сломали технику журналистов.

«Ольгу впечатали в забор, ударили по лицу, отобрали телефон и разбили камеру оператора, осыпав на прощание угрозами», — описывает происшествие Readovka.

Вскоре глава Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что направил запрос о возбуждении уголовного дела по ст. 144 УК РФ — «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов». Инцидент также взял на контроль Следственный комитет России — по нему органы СК РФ по Смоленской области проводят процессуальную проверку.

Далеко не первый конфликт

Свою версию произошедшего вскоре изложил и «Мираторг». Представители агропромышленного холдинга заявили, что распространение Readovka в СМИ заведомо ложной информации о компании является неприемлемым.

АПХ отмечает, что будет добиваться привлечения к ответственности лиц по факту несанкционированного проникновения на ферму «Рухань», к тому же «Мираторг» уже подал заявления полицию и в Арбитражный суд Смоленской области, чтобы защитить свою деловую репутацию в судебном порядке.

Кроме того, компания напоминает, что это не первый конфликт между «Мираторгом» и изданием Readovka. По информации агрохолдинга, его представители трижды в 2019 и 2020 годах подавал иски в суд с требованием признать сведения, содержащиеся в публикациях Readovka, не соответствующими действительности.

И во всех трёх случаях «Мираторг» выиграл судебные процессы, спорные статьи были удалены, опровержения на них опубликованы, а с Readovka взыскали штрафы на сумму более 1,9 миллиона рублей, которые пошли на благотворительность.

Версии сторон

По заявлениям Readovka, поводом для конфликта стало «самоуправство холдинга «Мираторг», совершившего рейдерский захват местной автодороги». Речь идёт о пути, который местные жители использовали для связи между двумя деревнями, Руханью и Крестовой.

Readovka настаивает, что агропромышленная компания не только перекрыла колючей проволокой доступ к дороге, но и уничтожила её, перепахав поле, из-за чего проехать местным жителям будет крайне сложно — в плохую погоду альтернативную дорогу сильно размывает.

Как отмечает Readovka, «Мираторг» самовольно перекрывает доступ к участкам, которые неправомерно считает своими.

«Самое интересное, что сам «Мираторг» так и не предоставил договоры аренды (!), поэтому на данный момент у нас есть все основания считать, что не только уничтожение дороги между Руханью и Крестовой незаконно, но и само использование компанией этих участков», — пишет Readovka.

В «Мираторге» же отвечают, что та самая «захваченная» дорога входит в земельный участок, который законно используется ООО «Брянская мясная компания» в соответствии с целевым назначением для сельскохозяйственных целей на основании договора аренды до 2065 года.

На этой территории пасут животных в соответствии с технологией мясного скотоводства, а «установленные ограждения обеспечивают безопасность местных жителей, препятствуя выходу полудиких животных на территории общего пользования».

Также «Мираторг» отмечает, что рядом, по границе земельного участка, проходит дорога общего пользования, которая в соответствии с документами территориального планирования обозначена на картах, реально существует и используется местными жителями по назначению. Компания также опубликовала карты и спутниковые снимки, разъясняющие её позицию.

По версии Readovka, издание никогда не стремилось к конфронтации с «Мираторгом», однако «земельный вопрос» неизбежно привёл к противостоянию. Readovka пишет, что её представители «неоднократно обращались к руководству агрохолдинга с просьбой продать нам эти земли», но ответа не последовало.

Четыре деревни и переселенцы со всей России

Через несколько дней после инцидента с Ольгой Мельковой Readovka её владелец Алексей Костылев сообщил, что в Смоленской области команда Readovka планирует запустить новый проект «Многодетные деревни». В его рамках планируется переселить в несколько местных сёл многодетные семьи из районов боевых действий и других регионов России.

Сам Костылев поясняет, что в этих местах жили его предки, а в детстве он «исходил эту землю вдоль и поперёк», рассказал он ИА Регнум.

По задумке авторов проекта, многодетным семьям, приехавшим из разных регионов страны и готовым работать и жить на селе, предоставят жильё, создадут рабочие места, а вокруг поселений будет развиваться туристическая инфраструктура.

В то же время сейчас многие деревни края находятся в запустении, люди давно уехали в большие города. Едва ли получится вернуть их назад, но вполне можно помочь переселиться сюда тем, кто готов жить, работать и воспитывать детей в этих местах.

По словам людей из команды Костылева, в первый день старта проекта им поступило 16 заявок от кандидатов на переселение. Со всеми, подчеркивают в Readovka, долго беседуют — «для успешной реализации проекта важно совпадение интересов участников и организаторов». Предпочтение отдают многодетным людям или как минимум полным семьям.

В краю лесов, примерно в 50 километрах от Рославля — местного райцентра, инициаторы проекта намерены создать четыре многодетные деревни. Однако вопрос переселения людей и обживания ими этого уголка Смоленщины — процесс небыстрый. А инициатива Readovka находится лишь в самом начале её реализации.

Среди прочего Костылев планирует, что переселенцы смогут работать на «Мираторг», с которым сегодня конфликтует Readovka, либо же будут трудиться в популярной сегодня индустрии сельского туризма. В планах команды — строительство гостевых домов и кафе для приёма людей, желающих посмотреть на проект воочию — туристом и думающих о переезде на Смоленщину.