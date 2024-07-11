«Прежде всего не навреди» — заповедь, которую оставил профессиональным потомкам знаменитый Гиппократ. Но вряд ли древнегреческий основоположник медицины предполагал, что спустя многие века это правило будет подвергнуто сомнению на современной Украине. При этом даже нарушают его врачи с высокой целью — спасают жизни. Хотя и с пользой для собственного кармана.

ИА Регнум

Тотальная мобилизация на Украине не собирается снижать оборотов. Местные ТЦК, они же военкомы, придумывают всё более изощренные способы, чтобы восполнить большие потери на фронте: мужчин отлавливают на улицах, рабочих местах, спортзалах и торговых центрах, «пакуют» и как можно скорее отправляют в бой.

Но любое действие рождает противодействие, потому простые украинцы тоже ищут способы, как не сгинуть в окопах.

В одном из пабликов города Днепра (бывший Днепропетровск) разместили объявление:

«Быстро и профессионально предоставляю отсрочку. Профильное медицинское образование. Точечное воздействие. Использование качественной анестезии. Отслеживание состояния при восстановлении. Помощь при оформлении необходимых документов».

Предложение, автором которого значится некто Микола, оформлено по классическим законам рекламы, а при повторном обращении обещается скидка. Объявление сопровождается фотографией ноги мужчины в гипсе. Расценки в тексте не указываются.

Иными словами, некий медработник предлагает за денежное вознаграждение не вылечить пациента, а наоборот, бережно и относительно безболезненно сломать человеку ногу или руку. То есть сделать то, что языком закона называется членовредительством и обычно строго карается.

Временный эффект

Очевидно, клиенты подобных костоломов хотят получить увечье и избежать мобилизации. Однако мнения по поводу того, насколько преднамеренная травма поможет «закосить» от службы в ВСУ, расходятся.

Украинское издание опубликовало комментарий адвоката Марии Лекало, которая отметила, что такой способ уклонения от мобилизации в реальности может не дать желаемого результата. По её словам, всё будет зависеть от степени тяжести травмы. Если она поддаётся консервативному лечению, медкомиссия признает человека годным. Если же потребуется операция, отсрочку предоставят лишь на время: максимум, на что можно будет рассчитывать — полгода-год.

Помимо чисто практических сомнений, вызывает вопросы и само предложение, которое явно идёт вразрез с врачебной этикой. С одной стороны, обученный исцелять в этом случае употребляет свои знания не во благо, а во зло. С другой стороны, номинальное злодеяние совершается с благим посылом — сломанная нога может спасти человеку жизнь, оставив его в тылу.

Вряд ли можно бросить камень в рядовых украинцев, которые не готовы становиться пушечным мясом и вынуждены идти на самые отчаянные шаги, чтобы уцелеть.

А вот к автору объявления вопросов всё же больше.

Главный — коммерческий характер услуги. Для такого врача, судя по всему, на первом месте стоят деньги. По сути, нет разницы — лечить или калечить. Но спрос рождает предложение, как бы цинично это ни звучало. Проводили же врачи фейковые медкомиссии и выписывали поддельные справки об освобождении от мобилизации — это тоже, строго говоря, не по Гиппократу.

Конечно, нельзя исключать, что автор объявления — убеждённый пацифист и сочувствует соотечественникам, а плата за услугу — лишь бонус за хлопоты. Но здесь снова всплывает характерная для Украины проблема социального неравенства, в том числе перед лицом вроде как всеобщей мобилизации. Не хочешь на фронт, а деньги есть? Ломай ногу в комфортных условиях и с анестезией, нет денег — делай по старинке, «на живую».

Именно такой случай произошёл на днях в Черкассах. Там мужчина, как утверждается, скрывавшийся от мобилизации, выпрыгнул из окна первого этажа военкомата и сломал ногу. В комментарии представителей ВСУ говорится, что он сделал это специально, чтобы «умышленно себя травмировать».

«Маски стариков» и река смерти

В мае украинские власти заявили, что от мобилизации в стране уклоняются около 100 тысяч человек. Эксперты подвергают эту цифру сомнению, предлагая умножать её минимум на десять. Кому-то удалось покинуть страну и закрепиться за границей, кто-то осел в серой для государства зоне и просто не состоит на учёте в военкомате.

Те же, для кого отправка в зону боевых действий остается реальной угрозой, уклоняются как могут. В ходу, например, реалистичные маски, которые превращают мужчину, надевшую её, в старика или женщину. Впрочем, в соцсетях пишут, что теперь это не всегда работает: людоловы, как всё чаще называют представителей ТЦК, приноровились к подобным приёмам и на всякий случай тормозят даже пожилых.

Помочь избежать неприятного столкновения с людоловами помогает знание иностранного языка. В июне в телеграм-каналах распространялось видео с рейда военкомов в одном из украинских городов, где встретившийся им молодой человек сказал несколько слов на ломаном английском, после чего от него отстали.

Не теряют популярности и более традиционные пути уклонения от армии. Министерство образование Украины признало, что 90% тех, кто поступает в этом году в аспирантуру в высшие учебные заведения, — мужчины призывного возраста. Из 100 тысяч таких соискателей 90 тысяч — мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, то есть теоретически попадающие под мобилизацию.

В то же время на фоне разворачивающейся в стране трагикомедии ширится число случаев, когда побег от мобилизации заканчивается гибелью. Река Тиса в Закарпатской области уже давно прозвана «рекой смерти» — только в прошедшем мае местные пограничники выловили там тела десяти утонувших мужчин, которые пытались переплыть эту реку, чтобы сбежать из страны. Но украинцы продолжают нырять в неё, надеясь избежать попадания на фронт.