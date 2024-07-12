По данным ООН, опубликованным в начале 2024 года, Украину покинули почти шесть с половиной миллионов беженцев — учитывались только люди, попросившие временной защиты в разных странах. При этом многие уехавшие не хотят возвращаться в страну даже после окончания военного конфликта — не хотят жить в искалеченном обществе и подвергать опасности своих детей.

ИА Регнум

Лидерами по приёму украинских беженцев остаются Россия, Польша, Чехия и Германия. Последняя, в отличие от переполненной Польши, считается самой благоприятной для украинцев страной: относительно высокие и стабильные выплаты, гибкие схемы интеграции и хорошо выстроенная система социальной защиты по сей день считаются лучшими в Европейском союзе.

К 2024 году поток украинских беженцев в Германию ощутимо сократился, но украинцы всё равно остаются второй по численности иностранной диаспорой: на первом месте уже многие годы находятся турки, их в стране около 1,6 миллиона человек. Украинцев же уже примерно 1,3 миллиона. При этом официально трудоустроены не более 20% украинцев, а оставшиеся 80% получают социальные пособия.

Главная проблема, с которой сталкиваются сегодня прибывающие в Германию украинцы, — трудности с регистрацией, рассказывает ИА Регнум уроженец Винницы Павел. Сам он живёт в Саарбрюккене, на западе страны.

Система, поясняет мужчина, устроена таким образом: попавший на территорию Германии беженец должен либо изначально иметь друзей или родственников, которые его зарегистрируют, либо неминуемо окажется в Тегеле — старом берлинском аэропорту, который превратился в крупнейший в стране центр размещения для беженцев.

Условия там спартанские, люди должны пару недель прожить в лагере, прежде чем их распределят в социальное жилье в регионе, где ещё остались места. А их в Германии уже совсем немного: все, кто мог и хотел приютить беженцев, сделали это еще в 2022 году, а многие волонтёрские центры, организованные государством и Красным Крестом, закрылись в 2023-м.

Язык для работы и очереди в детсадах

Украинка Анжела — «беженец первой волны». Родом она из Донбасса, там по-прежнему живут её родственники. В 2014 году, с началом боевых действий в регионе, женщина с мужем уехали в один из южных городов Украины. А уже в 2022 году Анжела с годовалым ребёнком отправилась в Европу — сначала оказалась в Словакии, затем перебралась в Германию.

Сейчас женщина с сыном живут в маленьком городке в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Ситуация в крупных городах — Берлине, Мюнхене, Кёльне, Франкфурте-на-Майне — и в пригородах существенно отличается, признаёт украинка. В беседе с ИА Регнум Анжела рассказала, что в маленьких городах и посёлках Германии жаловаться украинцам не на что: ей дали возможность «прийти в себя, освоиться и выучить язык».

Девушек с маленькими детьми не заставляют сразу выходить на работу. Вопросы о трудоустройстве местные Job-центры поднимают, когда ребёнку исполнилось хотя бы два, а зачастую три года и он устроен в детский сад. В садах — очереди, Анжеле удалось отдать в садик сына только в 2024 году, когда ему исполнилось три.

Теперь у Анжелы и других девушек в подобной ситуации несколько вариантов: искать сдельную работу на несколько часов в день, выходить работать по специальности, если позволяет уровень владения немецким, или проходить интенсивные интеграционные языковые курсы.

«Конечно, не зная немецкого, можно устроиться только разнорабочим — убирать помещения, мыть посуду в кафе, в лучшем случае — официантом, но курсы предоставляют всем, поэтому тот, кто действительно хочет, сможет интегрироваться», — объясняет она.

Впрочем, нужно действительно трудиться и прилагать значительные усилия: немцы со своим фирменным педантизмом проверяют новые знания и не терпят халтуры.

Невозможно посчитать, сколько украинцев вернулись домой, после того как получили временную защиту в Европе, и тем более предположить, сколько еще вернутся. Но по словам Анжелы, все, кого она знает, собираются учить немецкий, искать постоянную работу и оставаться в Германии.

«Я бы точно в обозримом будущем не повезла ребенка на Украину — когда и как бы ни закончилась война, там будет настолько искалеченное общество, что ребёнку там точно делать нечего», — признаётся она.

Федеральная программа для украинцев провалилась

Немецкое государство пытается систематизировать поток иностранцев и их трудоустройство: в июне канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство планирует усилить адресность помощи, чтобы уменьшить количество случаев, когда человек получает соцвыплаты и одновременно работает и зарабатывает.

А в мае 2024 года министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль заявлял, что через 11 лет экономике Германии будет не хватать 7 миллионов работников. Очевидно, украинцев немецкие власти рассматривали как потенциальную трудовую силу — в первую очередь для сферы обслуживания и работ, где необходим физический труд.

Для этого, в частности, в 2023 году в стране запустили федеральную программу Job-Turbo. Целью было ускорить трудоустройство приехавших украинцев: от них больше не требовалось профессиональное образование, а компаниям настоятельно рекомендовали брать на работу людей с неидеальным знанием немецкого языка.

Но Job-Turbo провалилась. По итогам 2023 года официально трудоустроились немногим более 1% украинских женщин. При этом в 2022 году, когда федеральной программы не было, на работу вышли 2% украинок.

Многих беженцев вполне устраивает вариант просто получать пособие и жить в оплачиваемом государством жилье. К тому же по законам Германии украинцы могут получать пособие по безработице — 563 евро в месяц. Также полагаются медицинская страховка, оплата жилья, дополнительные деньги на мебель и школьные принадлежности. Для понимания, в Польше беженцам выплачивается лишь начальная помощь в размере 70 евро, а в Швеции платят посуточно, не более 180 евро в месяц.

Карты вместо наличных и повестки для военнообязанных

Подобная «немецкая благотворительность» привлекает и мошенников. Группу ушлых украинцев с двойным гражданством разоблачили в Баден-Вюртемберге. В основном это представители этнических меньшинств Закарпатской области с венгерскими и уроженцы Львовской области с польскими паспортами.

Въезжая в Германию, они показывали только украинский паспорт, поэтому могли пользоваться всеми привилегиями. По закону же подобные «гости страны» не могут жить в Германии больше трёх месяцев без трудовых контрактов, тем более не могут претендовать на получение соцвыплат.

Чтобы бороться с мошенничеством, немецкое правительство разработало и начало тестировать «единую платёжную карту беженца». А уже в январе издание Bild сообщало, что недовольные получением «карт вместо наличных» начали уезжать из Германии. По правилам, человек получает деньги на карту, но покупки с неё можно совершать только в определённом регионе. Также невозможно переводить деньги на другие карты — за границу или гасить кредиты. Значит, получать выплаты и уезжать обратно в свои страны уже не получится.

Вслед за введением карт могут последовать и другие ужесточения правил для беженцев. В середине июня глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в парламенте Германии Торстен Фрай заявил, что следует отменить социальные выплаты для украинских беженцев, поскольку они создают «совершенно ложные стимулы». Фрай пояснил, что большинство нашедших убежище в соседних странах женщин давно работают, а в Германии — нет, «что неприемлемо».

В свою очередь не поддерживать дезертиров предлагает министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген. А депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Флориан Хан призывает прекратить выплаты военнообязанным украинцам, находящимся в Германии. Их, по подсчётам депутата, больше 125 тысяч — и все они получают пособия.

«Я ожидаю, что федеральное правительство в координации с правительством Украины обеспечит доставку им повесток», — сказал Хан.

Кроме того, немецкие власти беспокоит и другая проблема: беженцы занимают социальные дома и квартиры в Германии, из-за чего их не хватает немцам, что создаёт дополнительное напряжение в обществе.

Больше половины преступлений совершают иностранцы

Сейчас в Германии, помимо турок и украинцев, проживают сотни тысяч беженцев, переселенцев и мигрантов из других стран. Лидеры — Сирия, Марокко, Польша и Казахстан. В 2023 году эксперты Федерального статистического ведомства Германии отмечали, что иностранцы и их дети составили более 24% всего населения страны.

За счёт притока новых людей Германия пытается решить собственные экономические и демографические проблемы. Но кроме возможностей, массовое переселение несёт и значительные риски.

В начале весны 2024 года немецкие правоохранители опубликовали статистику: 52% преступлений в стране совершают лица без немецкого гражданства. Самая сложная ситуация — в земле Северный Рейн — Вестфалия и в Гессене. По утверждению журналиста Тима Келльнера, каждый второй житель Франкфурта — иностранец, и местные жители «сопоставляют два эти факта».

2023 год стал для Германии рекордным по количеству преступлений: их было зафиксировано более 5,94 миллиона — максимальный показатель за последние восемь лет.

«Доля иностранцев в населении Германии составляет 15 процентов, и если вычесть нарушения, которые могут совершить только они — нелегальное пересечение границы или нелегальное пребывание в стране, — то сейчас доля иностранцев среди всех правонарушителей повысилась до 37%, то есть она более чем в два раза превышает их долю в населении Германии», — заявлял глава Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх.

Доля украинцев в криминальной статистике ВКА, по его словам, составляет около 5%.

«Большинство беженцев с Украины — молодые женщины, а они не так часто вступают в конфликт с законом», — отметил Мюнх, добавив, что наибольшее количество преступлений среди иностранцев в 2023 году совершили граждане Грузии, чуть меньше — выходцы из стран Северной и Центральной Африки.

Украинцы в криминальной хронике

В то же время в немецкой прессе нередко публикуют громкие криминальные истории с участием украинцев: в июне 2024 года общественность была потрясена убийством девятилетней украинской девочки Валерии в Дёбельне, земля Саксония.

Тело девочки полицейские обнаружили в зарослях у дороги, по которой она ходила в школу. Немецкое издание Bild позднее сообщило, что главных подозреваемых в убийстве юной украинки двое — гражданин Украины и гражданин Молдавии. Оба подозреваемых пытались ухаживать за матерью девочки.

10 июля управление полиции города Хемниц сообщило, что главный подозреваемый — 36-летний гражданин Молдавии был задержан в Чехии и передан немецкой стороне. Его заключили под стражу.

Другая громкая история произошла год назад: в пункте размещения для беженцев в Ахерне был убит пожилой человек, беженец с Украины. Убийцей оказался другой украинец, между мужчинами произошла бытовая ссора.

А в феврале 2024 года в Дюссельдорфе убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

«Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы», — так интерпретировала трагическую ситуацию Федерация баскетбола Киева.

По информации Bild, в убийстве Ермакова и нападении на его товарища Артёма Козаченко подозреваются 15-летний школьник немецко-турецкого и 14-летний школьник немецко-греческого происхождения.

Но это всё же экстраординарные эпизоды. На фоне Польши, в которой с каждым днем усиливаются ксенофобские настроения против украинцев, Италии, где помощь семье беженцев могут прекратить в любой момент без объявления причин, или Румынии, которая не помогала украинцам ни дня, Германия пока еще остаётся одной из самых радушных стран Евросоюза для беженцев с Украины. Но ситуация может измениться уже в ближайшем будущем.