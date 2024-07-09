Аварийно-спасательные работы на территории медицинского центра «Охматдет» («Охрана материнства и детства») в Киеве закончены. В результате, как утверждается, ракетного удара по её территории два человека погибли и 32 получили ранения, и это событие имеет огромный резонанс.

ИА Регнум

Британская Би-би-си без обиняков сообщает, что «главная детская больница Украины «Охматдет» разрушена после российского ракетного удара». Служба безопасности Украины оперативно предъявляет в качестве доказательства вины российской стороны обломок двигателя крылатой ракеты Х-101 и другие детали, утверждая, что украинское ПВО не может быть причастно никоим образом.

Американские партнеры отреагировали оперативно. Джо Байден, у которого всё плохо с избирательной кампанией, заявил, что уже на этой неделе примет Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне «чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины».

«Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины»,— сказал как отрезал президент США.

Но самое главное, что «акт жестокости» состоялся во время переговоров о мире с участием лидеров других стран и сразу перед саммитом НАТО, от которого киевский режим ожидает перевод сотрудничества на некий новый уровень. Соответственно, если отбросить всю эмоциональную шелуху, главным вопросом, звучащим сейчас в украинской прессе, является: «а что нам теперь дадут?»

Еще со времен Майдана накануне любых решений, потенциально направленных на сворачивание конфликта и мирные договоренности, случалось что-нибудь ужасное. И если не верить в случайности и целенаправленную злую волю России, «бьющей по детям», то и пропагандистский кейс «Охматдета» вполне укладывается в общую логику событий.

Шокирующие фото с окровавленными халатами врачей и перепуганными детьми, пыльные руины, которые помогают разгребать обычные киевляне, сбежавшиеся на помощь, мешают рассмотреть истинный масштаб повреждений.

Тем, кто знаком с «Охматдетом» только по новостям, не известно, где находится пострадавший корпус токсикологии и диализа — одно из оставшихся двухэтажных дореволюционных зданий примыкает почти вплотную к админкорпусу, выходящему на пр. Черновола.

При взрыве обвалилась половина, а в стоящем поодаль огромном новом корпусе, под который были в 2011 г. снесены такие же старые корпуса, только вылетели стекла. То же случилось и с правой стороны, в обновленной советской панельке ургентного отделения и травматологии, и это не удивительно, поскольку территория замкнутая, и взрывная волна сделала своё дело.

Однако если это была «целенаправленная атака», то ракета должна была ударить по главному корпусу на 333 койки, а всего в стационаре Охматдета находились около 600 детей. Но все они остались живы, а что-то нехорошее случилось со спрятанным внутри территории маленьким зданием, у которого после падения стратегической ракет обвалилось лишь одно крыло.

Ракурс с проспекта не показывают нигде, но можно с уверенностью сказать, что админкорпус цел. И двое погибших взрослых — скорее незапланированная случайность. Поскольку в целом мы имеем дело с целенаправленно спланированной акцией.

Дальнейшая отработка медиаповода строится по классической схеме, успешно опробованной с Бучей, мариупольским драмтеатром, ударами по рынку в Константиновке, вокзалу в Краматорске и меткой стрельбой украинского ПВО по жилым домам.

Владимир Зеленский тут же обрушился с критикой на индийского премьера Нарендру Моди, как раз в этот день находившегося в Москве для встречи с Владимиром Путиным в рамках формирования мирного плана и начала диалога. Высказал уверенность, что доброжелательное отношение Моди к российскому лидеру — это «огромное разочарование и разрушительный удар по мирным усилиям». Ведь в Киеве гибнут невинные дети — значит, никакого мира не нужно.

Здесь стоило бы отметить, что, когда в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю действительно погибли дети, никто по этому поводу не проронил ни слезинки. Более того, советник президента Украины Михаил Подоляк цинично назвал людей, приехавших к морю, «гражданскими оккупантами» — и детей, соответственно, в их числе.

Украинскому обществу, все сильнее не желающему участвовать в самоубийстве, дан мощный толчок для очередного единения и мотивация «идти защищать Украину». Киевляне тут же бросились на помощь, по всей территории больницы стояли цепочки людей, передававших друг другу обломки и уцелевшие вещи. Тут же развернули несколько палаток с едой, где кормили всех, кто был привлечен к спасательной операции.

Крупнейшие торговые сети немедленно отправили к месту событий машины с продуктами и водой. Бизнес наперебой ринулся делать пожертвования в пользу «Охматдета», хотя премьер-министр уже заверил, что все восстановительные работы будут делаться за счет государства: 100 млн грн. на первоочередные мероприятия возьмут из резервного фонда госбюджета. Естественно, тут же пошли сообщения с передовой, где солдаты ВСУ пишут на снарядах «За Охматдет».

Личные истории детей и родителей, немедленно выскочивший как черт из табакерки мэр Львова Андрей Садовой, пообещавший достойные похороны погибшей врачу-львовянке, репортажи с разбора завалов, бесчисленные мнения экспертов, внимание мировых СМИ — медийно всё отработано просто безупречно.

«Одна из современных детских больниц страны, которую российская ракета превратила в пепелище» дается непременно в увязке с другими ударами, и число пострадавших суммируется так, чтобы это выглядело в привязке к медцентру. Вывод делается однозначный: прощать такое нельзя, только сражаться до победного конца.

Выступающего на контрасте экс-советника Зеленского Алексея Арестовича (внесен в реестр террористов и экстремистов), который пытается убедить читателей в ложности такой стратегии, ведущей «к критической потере населения, потере энергетических и экономических возможностей, погрузившись в сценарий Руины, который мы переживали почти четыре века назад», не слышно. Не для того реализуются такие проекты, чтобы мыслить логически.

«Накануне юбилейного саммита НАТО они показали, что плевать хотели на любые попытки поставки оружия, на любые попытки как-то реагировать на эту войну, кроме крупных поставок оружия. Они знают, что на решительные шаги современные западные политики не способны. И они лишний раз показали им. Это сигнал не только нам, это сигнал еще и Западу: что мы на вас реагировать не будем, что бы вы там ни делали.

И должна была бы быть соответствующая реакция Запада по России. Нам нужно не только само оружие, но и разрешения бить по нему без ограничения, и средства поражения, которые доставали бы не на 300 км, а на все 900. Ведь большинство российских военных предприятий расположено в пределах этой дальности», — высказывает нужную позицию ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

Западных политиков прямо шантажируют: или они эту зиму получают еще 3−5 миллионов беженцев, потому что нет электричества, фронт всё больше гнётся, ПВО дырявое и всё плохо, или они дадут оружие, которое обойдется дешевле. Киевскому режиму нужны ракеты среднего радиуса действия, системы наведения, которые можно поставить на крылатые ракеты собственного производства, он хочет бить вглубь России, поражая предприятия ВПК и критические объекты инфраструктуры.

Дроны иногда дают красивую картинку, но не могут переломить ход событий. Нужно более мощное оружие и больше людей в окопах, нужны деньги и поддержка НАТО, а ещё — внимание и объективы камер, что необходимо не только украинской власти, но и американской. А ради этого украинские специалисты не погнушаются взорвать и всю больницу вместе с детьми, родителями и медперсоналом.

Тем более, что в новостях она уже и так числится как «пепелище».