Отдыхающее на пляже люди с зонтиками, книгами, надувными матрасами и прочими атрибутами мирного пляжного отдыха бросают свои вещи и стараются закрыть собой детей — такие кадры из Севастополя 23 июня публикуют местные жители и СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор региона Михаил Развожаев подтвердил атаку ВСУ по Севастополю: сперва стало известно о работе ПВО, 12 раненых в районе Учкуевки, двоих раненых в Любимовке и двоих погибших, включая двухлетнего ребенка.

Позже стало известно: удар ВСУ забрал жизни двоих детей и одного взрослого. В общей сложности пострадали 124 человека.

«Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развёрнуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море», — написал в своем телеграм-канале Развожаев.

На месте трагедии оперативно оказались спасатели и врачи, а также прокурор Севастополя Андрей Шевцов. Губернатор отправился в больницу — к пострадавшим.

К этому моменту, по информации Минздрава, число пострадавших превысило 120 человек.

В Минобороны РФ прокомментировали удар:

«Около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — сообщили в военном ведомстве.

О применении ракет «ATACMS» по российской территории накануне писало американское издание Associated Press. Журналисты AP утверждали, что разрешение для ВСУ использовать американское оружие по российской территории «для нанесения ограниченных ударов» уже дало результаты на северо-восточном фронте и улучшило положение украинской армии.

Однако украинские военные командиры, по данным АР, требуют отмены ограничений на использование ракет дальнего радиуса действия — таких как «ATACMS».

«Командиры говорят, что без возможности использовать управляемые ракеты большой дальности, такие как «ATACMS», их руки связаны», — отмечал автор материала.

Притом что еще 21 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтверждал, что Вашингтон по-прежнему не дал такого разрешения, и ВСУ могут применять «ATACMS» исключительно по приграничным с Харьковской областью районам, удар по Крыму был нанесен именно этим видом вооружения.

«3-летняя и 9-летняя девочки погибли сегодня в Севастополе на пляже. С ними одна пожилая женщина. Они погибли от американских ракет «ATACMS». Стреляли американские руки. Сегодня Америка снова убила наших детей», — пишет в своем телеграм-канале главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ не могут наносить удары ракетами «ATACMS» самостоятельно. Атаки, по его словам, происходят исключительно в тесном взаимодействии с США, так как для них необходима американская спутниковая разведка, на основании которой формируется полетное задание, вводится в ракетную систему и только после этого наносится удар.

Путин также заявлял, что в ответ на поставку Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории РФ может начать поставлять оружие такого же класса в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, 23 июня — день православной Троицы — был выбран для удара по Севастополю не случайно.

«Мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима, это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

В Киеве обстрел Севастополя не комментировали, но в генштабе ВСУ подтвердили атаку на Белгородскую область. В приграничном городе Грайворон, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, сегодня также погиб человек.

Удары по Белгородчине были нанесены тремя дронами-камикадзе: мирный житель скончался на месте трагедии от полученных ран до приезда скорой помощи, пострадали еще три человека.