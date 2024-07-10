Конный клуб «Черёмушки» в Геленджике с начала июня живёт на осадном положении. После смены собственника части земли клуба на организацию несколько раз нападали. Руководителя «Черёмушек» Наталью Ноздрин-Плотницкую били, в женщину бросали камни, прыскали в лицо из газового баллончика и угрожали застрелить.

ИА Регнум

19 июня клуб решили снести прямо с сотрудниками и конями. Поздно вечером, в темноте, на территорию ворвался трактор, разломал лавки и столы, вырыл траншею посреди манежа. У коновязи выкопали большую яму, сломали ограждения, искорёжили пьедестал для награждений.

Сторожа блокировали, не давали позвонить руководству и в полицию. «Гости» угрожали прислать пять тракторов, всё снести и перекопать. При этом три привязанных коня находились как раз там, откуда на территорию клуба ворвался трактор. Животные пропали, их долго искали.

Руководителя клуба, кубанскую казачку Наталью Николаевну Ноздрин-Плотницкую, снимавшую конфликт на смартфон, ударили по руке — телефон отлетел в выкопанную траншею. Сотрудники полиции, которых всё же удалось вызвать, взяли объяснения у сторон. Лишь в полночь «гости» и полиция уехали.

Из личного архива Натальи Ноздрин-Плотницкой

Однако это было только начало атак на клуб, где подрастающее поколение кубанских казаков занимается верховой ездой. Кони будённовской породы, 30 волонтёров, 70 детей, в том числе инвалиды, которые здесь занимаются иппотерапией, — все они могут лишиться места, ставшего за многие годы вторым домом.

Облагородили территорию и обучают казачьим традициям

Конный клуб «Черёмушки» существует с 2008 года, он расположен в одноимённом микрорайоне города Геленджика. Тогда же был заключен договор с собственником земли, ООО «Сельскохозяйственная компания «Геленджик». Её генеральный директор Аркадий Остапов выделил под обучение верховой езде земли сельхозназначения.

Создатели клуба получили разрешение создать инфраструктуру для верховой езды: манеж, поле для выездки, загоны для коней, вагончики для хранения амуниции и фуража. А также взяли на себя обязательства следить за территорией, охранять виноградники, убирать мусор, ухаживать за расположенными на участке озером и ручьём.

Пришлось много поработать: осушили заболоченные участки, сделали дренаж, расчистили территорию от сорняков, бурьяна, осоки и колючек. Казаки выровняли площадку под манеж, сажали деревья, тушили возникавшие из-за разведения костров пожары.

Территорию удалось привести в порядок. До середины июня конный клуб проводил культурно-спортивные, военно-патриотические, казачьи мероприятия регионального и всероссийского уровня.

На счету клуба открытые соревнования по выездке, соревнования «На стиль всадника», национальный турнир по джигитовке «Кубок Черного (Скифского) моря». Проводились показательные выступления по казачьей культуре, живые уроки по истории и культуре родного края для дошкольников, школьников и студентов Краснодарского края, занятия с детьми-инвалидами, семинары и мастер-классы по культуре для казаков и кадетов Краснодарского края.

Из личного архива Натальи Ноздрин-Плотницкой

В «Черёмушках» состоялся чемпионат Краснодарского края по фланкировке («крутке», виртуозному верчению) казачьей шашкой. Также клуб проводит многодневные казачьи конные переходы по местам боевой славы Кубани. А две занимающиеся здесь наездницы установили национальный исторический рекорд — проехали верхом в честь Дня Победы 1500 километров.

Новый собственник хочет застроить сельхозземли

Весной 2024 года в клубе узнали, что у части земельного участка под «Черёмушками» сменился собственник. Новый землевладелец Алексей Чаплыгин сдал участок в аренду, после чего арендодатели начали завозить строительный грунт и засыпать старые виноградники, заявив, что у них есть разрешение от администрации Геленджика на рекультивацию земли.

Напомним, речь идёт о землях сельхозназначения, а новый собственник, судя по всему, решил застроить виноградники. Конный клуб с его уже сформировавшимися к тому времени традициями этим планам мешает.

«6 июня два парня, которые носили одинаковое имя Карен, новый собственник земельного участка Чаплыгин Алексей Викторович и еще два десятка человек со своим трактором приехали к нашему конному клубу», — рассказывает ИА Регнум атаман Кубанского казачьего центра «Баско» Сергей Тархов.

Дождавшись приезда вызванных ими полицейских, продолжает Тархов, «гости» под камеры четыре раза пытались заехать на территорию клуба, но их остановили казаки и Наталья Ноздрин-Плотницкая, которая просто встала перед трактором.

Осада длилась более 4 часов, шли бурные дебаты. Конструктивно решать вопрос, то есть сохранить клуб, новый собственник и арендаторы не хотят. Приехавшие потребовали от полицейских скрутить руководство «Черёмушек» и отвезти в отдел полиции на 15 суток, чтобы они могли спокойно за это время всё сделать.

«В итоге приехал грамотный участковый и предложил той стороне решить вопрос в суде. Они уехали очень недовольными», — рассказал Тархов.

Против женщины — с газовым баллончиком и пистолетом

После двух нападений в клубе поняли, что люди нового собственника готовы на всё. Так и вышло: новая атака случилась уже 29 июня.

Около пяти вечера Карен Асрян, Карен Мурадян и еще пятеро крепких парней, а также мужчина на тракторе попытались прорваться на территорию конного клуба. Их попытались остановить Наталья Ноздрин-Плотницкая и Сергей Тархов.

Наталья подошла к кабине тракториста и попросила не уничтожать клуб.

Из личного архива Натальи Ноздрин-Плотницкой

Тогда двое крепких парней по команде руководителя бросились к женщине. Спасаясь, она забралась на капот трактора, а затем на крышу кабины. Её сбросили на землю. Сначала старший из «гостей» бросал в Наталью камнями, затем достал из поясной сумки пистолет, передёрнул затвор и прицелился в женщину, угрожая, что пристрелит и её, и Сергея Тархова, и вообще всех в «Черёмушках».

Когда к Наталье подбежала её собака, мужчина заявил, что сейчас её застрелит. Более того, в гневе он угрожал найти и убить всех родственников защищавших клуб людей и заверил, что «завтра сюда приедут сорок его бойцов и всем настанет конец».

После звонка в 112 в клуб приехал майор полиции. Наталья написала заявление, однако майор, не пояснив причин, отказался брать сделанные женщиной фото нападавших.

Уже вечером 1 июля Карен Мурадян и Карен Асрян с трактором и несколькими мужчинами снова ворвались на территорию клуба. Прибыл и новый собственник Алексей Чаплыгин, остававшийся за территорией и наблюдавший оттуда. Наталье брызнули в лицо из газового баллончика, она вызвала полицию. Приехали более десяти сотрудников, но они никак не мешали трактористу перекопать половину манежа конного клуба.

Сейчас родители детей, занимающихся в «Черёмушках», пытаются добиться защиты в полиции Геленджика. Но складывается ощущение, что правоохранителям дали команду не вмешиваться, говорит ИА Регнум Сергей Тархов. При этом решать конфликт в суде новые владельцы участка не хотят.

«Они используют методы из 90-х, говорят: закатаем вас, вас здесь не будет», — заявил собеседник издания.

Чтобы сохранить клуб, казаки готовы организовать ночные дежурства. Но руководство «Черёмушек» не уверено, что это поможет, и опасается, что из-за конфликта серьёзно пострадают люди — может пролиться кровь.

Собственник не захотел идти законным путём

Ситуацию с «Черёмушками» ИА Регнум прокомментировал адвокат Денис Занегин. По его словам, поскольку при заключении договора аренды с собственником земли не оговаривалось преимущественное право выкупа земельного участка клубом, новый собственник вправе расторгнуть договор.

Другое дело, что новый собственник не захотел идти законным путём, обращаться в суд и решать вопрос в рамках гражданско-правовых отношений. После фактических нападений на «Черёмушки» вступает в силу Уголовный кодекс.

«В действиях нападавших прослеживается состав статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Если есть основания опасаться осуществления этой угрозы, следует наказание — от обязательных работ до лишения свободы на срок до двух лет», — сообщил Занегин.

Кроме того, предусмотрена ответственность за «ограничение или лишение собственника возможности пользоваться своим имуществом в связи с его уничтожением или повреждением», это статья 167 УК РФ, отмечает юрист.

«Когда человек намеренно уничтожает имущество другого человека и при этом действует опасным для окружающих способом, а именно так происходит в ситуации с нападениями на конный клуб, грозит наказание до пяти лет лишения свободы», — указывает собеседник ИА Регнум.

В целом же заявления о «методах из 90-х» — очень точная характеристика происходящего, считает адвокат. А отвечать на эти методы следует по закону.