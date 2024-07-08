Продолжается во всех смыслах горячее наступление российской армии. Температура воздуха в Донбассе поднимается до 37 градусов, но зной не спасает ВСУ, отступающие на ряде направлений.

ИА Регнум

Самым напряжённым участком фронта стало торецкое направление — район северо-западнее Горловки. Боевые действия здесь начались около полутора месяцев назад, а до этого линия соприкосновения не менялась несколько лет. По мере продвижения российских войск в Часовом Яре обстановка здесь обострилась.

Российские войска штурмуют Торецкую агломерацию, куда помимо Торецка входят также посёлок Нью-Йорк, населённые пункты Северное и Южное (Пивничное и Пивденное) и ряд дачных посёлков.

После нескольких недель боёв российским войскам удалось выбить противника из населённых пунктов Шумы и Чигари. О продвижении войск на торецком направлении сообщили также в Министерстве обороны России.

Со стороны Шумов российские войска продвигаются в направлении населённого пункта Пивничное, в то время как ВСУ вынуждены отступать, сообщает источник ИА Регнум в рядах 1-го армейского корпуса.

«За застройку наши зацепились, есть новости из Пивничного, из соседнего Зализного. Противник регулярно пытается контратаковать, использует застройку. Задействуют отдельные танки, группы бронетехники, которые маневрируют по улицам. Но их теснят потихоньку», — рассказал собеседник издания.

Украинские источники также подтверждают продвижение российских войск и жалуются на командование, которое не помогает силам, находящимся на торецком направлении. В частности, обвиняют командование 41-й бригады ВСУ, которое задействует «на передке» резервистов из теробороны, не имеющих тяжёлого вооружения.

«Военно-политическое руководство должно обратить внимание на процесс управления 41 ОМБр прикомандированными подразделениями, в том числе 206 территориальной обороны, что может привести к потере Нью-Йорка и Торецка», — сообщает аналитическое агентство DeepState.

Для командования ВСУ потеря Торецкой агломерации станет тяжёлым ударом. Российские войска смогут выйти на оперативный простор и зайти в тыл группировке противника, стянутой в район Часова Яра. Чтобы залатать прорехи в линии фронта, в район Торецка была переброшена 95-я аэромобильная бригада ВСУ, которая и оказывает наиболее ожесточённое и грамотно организованное сопротивление, отмечают источники ИА Регнум.

«Но больше похоже, что на Торецк кидают, кого удалось наскрести, потому что фронт долго стоял, нашего продвижения они не ждали. Теперь пожинают плоды. В будущем с нашего направления будут хорошие новости», — пообещал источник.

Наступление на Покровск

На бывшем авдеевском, а сейчас покровском направлении темпы наступления российских войск несколько замедлились. Прорвавшиеся силы укрепляют новую линию фронта, подтягивают резервы и снабжение.

Командование украинской армии делает ставку на оборону двух населённых пунктов — Карловки и Новосёловки Первой — западнее и северо-западнее Авдеевки. Здесь российские войска стремятся по возможности окружать крупные узлы обороны ВСУ, не штурмуя в лоб.

Для украинских войск ситуация здесь развивается примерно так же, как и в районе Торецка. На переднем крае держатся формирования теробороны, которые несут потери и зачастую сдают позиции без боя. Механизированные соединения ВСУ фактически превратились в «пожарную команду», которая перемещается с одного участка фронта на другой, закрывая прорехи в обороне.

«ВСУ наловили призывников, создали с десяток неукомплектованных бригад, которые даже не механизированные — бронетехники там нет. 43-я, та же 41-я — это не войска, а с миру по нитке. А на всём авдеевском ещё с зимы носится 47-я механизированная, которая обескровлена», — отмечает источник ИА Регнум.

В то же время всё сильнее на ситуацию на фронте влияет недостаток авиации и ПВО в ВСУ.

Чёрный день Patriot

Ещё одно важное событие прошедшей недели произошло не на фронте, а в глубоком тылу ВСУ. Однако по важности оно легко сравнится с прорывом линии фронта или разгромом соединения противника. 7 июля российские войска поразили пункт дислокации батареи зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщили в Министерстве обороны России.

«Были уничтожены: радар обнаружения воздушных целей на малых, средних высотах и выдачи целеуказаний ПВО «Giraffe» шведского производства и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США», — отметили в ведомстве.

Позднее в Сети появились кадры поражения зенитной батареи ВСУ, сделанные беспилотником.

Разгром Patriot вызвал бурные дискуссии на Украине и на Западе. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в результате атаки были потеряны две пусковые установки, авиационная техника и другие вооружения. При этом российские дроны корректировки и наведения «висели» над аэродромом, оставаясь незамеченными.

В дискуссию позднее включился экс-спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат, который заявил, что «не всё так страшно», и обвинил депутатов в работе на противника. Он также признал поражение дорогостоящих вооружений, но призвал не сгущать красок.

В то же время неофициальные источники и журналисты сообщают совсем мрачные для Украины подробности, утверждая, что российские дроны висят над украинскими аэродромами круглосуточно. В некоторых ситуациях это приводит к тому, что ракеты бьют по только что приземлившимся самолётам, которые не успевают взлететь из-за отсутствия топлива.

Невосполнимые потери в ПВО и авиации приводят к тому, что соединения украинских войск на фронте остаются без прикрытия от ударов и без поддержки.

«Было время, когда им впервые поставили французские, британские планирующие авиабомбы — ими активно кидались с уцелевших СУшек и МиГов. Было неприятно. В последнее время активность снизилась», — отмечает источник ИА Регнум.