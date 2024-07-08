В конце июня на территории воздушно-наземного боевого центра Корпуса морской пехоты США «Туэнтинайн-Палмс» в Калифорнии обнаружили тело генерал-майора Уильяма Ф. Маллена III. Его нашли в здании 1651, которое использовалось для школы связи и электроники.

ИА Регнум Уильям Ф. Маллен III

Перед тем как стать командующим генералом по обучению и образованию корпуса морской пехоты, Маллен был командиром этого центра.

Сотрудники военной полиции заявили, что по факту смерти генерала ведётся проверка, обязательная для случаев «небоевых потерь». При этом обстоятельств произошедшего не уточнили.

Маллен поступил на военную службу в середине восьмидесятых и принял участие в ряде военных кампаний США. В 2005–2007 годах командовал батальоном морской пехоты в иракской Фаллудже. В 2014 году выпустил книгу, посвящённую тактике действий войск США.

Кроме того, Маллен окончил армейские курсы воздушно-десантного и рейнджерского обучения, а также программу летнего горного лидера морской пехоты и выживания в арктических условиях, проводимую Королевской морской пехотой.

Получив генеральское звание, Маллен возглавил Управление развития потенциала Командования боевого развития Корпуса морской пехоты в Вирджинии. В 2016 году принял командование воздушно-наземным боевым центром морской пехоты «Туэнтинайн-Палмс».

В 2020-м он вышел в отставку, но от военных дел не отошёл, в последнее время занимаясь Украиной. В феврале 2024-го Маллен посетил эту страну и встретился с замминистра обороны Украины Натальей Калмыковой.

«У украинцев не так много возможностей. Наша страна не помогает в эти дни. Я этим недоволен. Я думаю, что политики обращают внимание не на то, что действительно важно в мире, а на то, что происходит в их собственном маленьком мире в Вашингтоне. Мне это не нравится. Нужно помочь. Мы должны отправить больше помощи», — заявлял американский военный украинским журналистам.

По информации СМИ, американский генерал занимался анализом и разработкой программ по обучению украинских солдат. После сообщений о его смерти появилась версия, что Маллен погиб непосредственно на Украине, но это попытались скрыть заявлениями, что тело нашли в Калифорнии. Версия появилась не на пустом месте: с началом СВО количество «погибших в авиа — и автокатастрофах» офицеров армий НАТО резко увеличилось.

Катастрофическое время

Летом 2023 года американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в штате Мэрилэнд. 25 июля одномоторный самолёт Piper PA-28 Cherokee, которым управлял Поттс, рухнул недалеко от армейского испытательного полигона в Абердине на северо-востоке штата. На борту находился только Поттс. У генерала был опыт управления воздушными судами, но не самолётами — он служил пилотом вертолёта.

Как рассказала представитель добровольческого пожарного отряда Сандра Галлион, обломки Piper PA-28 обнаружили в поле, на земле пострадавших и пожара не было.

Власти заявили, что никаких прямых указаний на то, что стало причиной крушения самолёта, нет. Не было и информации о наличии на борту самописцев — они необязательны на небольших воздушных судах.

Поттса с Малленом роднит то, что на момент гибели обоим было 59 лет. Кроме того, Поттс, как и Маллен, служил в ВС США с восьмидесятых и также воевал на Ближнем Востоке — принимал участие в боевых действиях в Персидском заливе. Но главное состоит в том, что Поттс также был связан с Украиной.

Через неделю после начала спецоперации ВС РФ его назначили на пост исполнительного директора Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T), функция которой заключается в разработке и поддержке «коммуникационных сетей, радиостанций, спутниковых систем и другого оборудования, необходимого солдатам для информационного доминирования на поле боя». Официально он вступил в должность в июне 2022 года, а примерно через год, в конце июня 2023-го, его сменил Марк Китц.

Американские СМИ не раз признавали, что США помогают Украине разведданными. При этом американские военные задействованы в целеуказании для украинских атак американским дальнобойным оружием.

Примечательно, что за несколько часов до новости о гибели Поттса появились сообщения об очередном успешном ударе ВКС России по военным объектам на Украине. А в тот же день, 28 июля 2023 года, стало известно о другом воздушном инциденте: на северо-востоке Австралии на совместных военных учениях с США потерпел крушение вертолёт.

«Четыре члена экипажа вертолёта австралийской армии пропали без вести после того, как вчера поздно вечером вертолет упал в океан у побережья Квинсленда, недалеко от острова Гамильтон», — сообщали местные СМИ.

Несколько западных военных погибают в один день в авиакатастрофах — мало кто поверил в подобное совпадение, и не только в России. К тому же за три месяца до этого, в конце апреля 2023 года, на Аляске в результате крушения двух вертолётов погибли трое американских военных.

Находки на «Азовстали»

В конце апреля 2022 года российская армия заблокировала боевиков «Азова» (запрещённая в РФ террористическая организация) и других украинских военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. А 26 июня в эфире «Вестей» показали репортаж военкора Андрея Руденко из одного из помещений «Азовстали». В сюжете видно место, где сжигали тела украинских военных — и не только украинских.

«В этом месте сжигали документы. А самое интересно, что мы здесь нашли — остатки паспорта. Passport card United States of America. Соответственно, скорее всего, в этом месте были уничтожены импортные наёмники. И их просто сожгли.

Почему мы так подумали? Недалеко отсюда ранее мы нашли целый морг, где солдаты Вооружённых сил Украины и «азовцы»* были аккуратно запакованы и находились в рефрижераторах. А вот этих людей уничтожили. И сделали так, чтобы не было понятно, кто они были на самом деле», — рассказывал Руденко.

Чуть больше чем за месяц до этого, 24 мая, ЦРУ сообщило о добавлении на Мемориальную стену организации двух новых звёзд «в память о выдающихся офицерах, чьё наследие будет жить». Директор ЦРУ Уильям Бёрнс подарил семьям недавно погибших офицеров мраморные копии звёзд — таким образом ЦРУ чтит избранных сотрудников.

Как сообщали СМИ, звёзды были добавлены одновременно с тем, как стало известно об окончательной зачистке «Азовстали». То есть вполне вероятно, что военкор Руденко нашёл паспорта тех, память кого чествовали в США месяцем ранее.

Сейчас, когда на Западе всё громче раздаются голоса о необходимости отправить на Украину военных, власти западных государств не спешат сообщать согражданам, что эти военные очутятся «в полях России среди нечуждых им гробов» и что раньше на Украине уже гибли военнослужащие США, Австралии, Франции. Причём не просто военнослужащие, а элита вооружённых сил.

* Члены запрещённой в России террористической организации «Азов».