Жительница Новороссийска Ксения с начала лета мечтает о двух вещах: глотнуть свежего воздуха, и чтобы под окнами прекратили реветь многотонные грузовики — из-за них дома на улице Чапаева ходят ходуном.

ИА Регнум

В начале июня на горе недалеко от дома Ксении пылала гигантская свалка. Сейчас верховой пожар потушили, продолжается внутреннее тление. Мусоровозы со всего побережья от Архипо-Осиповки и Геленджика до Анапы идут нескончаемым потоком по улицам микрорайона, где живёт женщина.

А еще тянутся огромные грузовики с землёй — засыпать очаги горения. В день проходят минимум 550 машин.

«Нас никто не слышит!»

Ксения обратилась в редакцию ИА Регнум буквально с криком души. И не только своей, а всех жителей Борисовки, села в приморском районе Новороссийска.

Люди просят помощи, потому что никто не слышит, написала Ксения. Прямо на горе, в непосредственной близости от жилых домов, расположилась огромная мусорная свалка, куда везут отходы не только со всего Новороссийска, но и из находящегося в 35 километрах Геленджика.

Свалку видно из разных частей города, она ежедневно растёт, хотя еще в начале 2023 года туда должны были прекратить свозить мусор.

«Фильтрат со свалки попадает жителям в скважины, прямиком течёт в реку Цемес, а оттуда — в Чёрное море. Периодически свалка горит. В последний раз, в июне, горела две недели. Люди задыхаются от дыма, вони, невозможно открыть окна. Во дворы летят горящие ошмётки мусора», — сообщила Ксения.

Сейчас мусорная гора тлеет и обваливается, но отходы везут и везут, поэтому тление может длиться месяцами, отравляя людей. Более того, мусорный полигон планируют расширить еще на 20 гектаров, отдав под него земли ценного лесного фонда, отметила женщина.

«У подножия свалки расположено кладбище, где захоронены наши бойцы. Кресты и флаги на могилах героев СВО на фоне мусорной горы выглядят ужасающе!» — написала Ксения, попросив помочь не допустить расширения полигона и закрыть отравляющую людей свалку в черте города.

В Telegram-канале и. о. заместителя главы Новороссийска Сергея Сопелиди местные жители задают много вопросов: «Когда закроют свалку в Борисовке? Есть данные по срокам нахождения альтернативного места для свалки мусора за чертой города? Когда будут привлекать экологов для точного определения ущерба, который наносит полигон?»

Но ответов нет.

В свою очередь ситуацию прокомментировала Светлана Радионова, руководитель федеральной службы Росприроднадзора.

«С объектом мы знакомы давно, сюда свозят отходы из крупных городов — Геленджика и самого Новороссийска. Больше года назад мы уже проводили маркшейдерские исследования, которые показали, что вместимость полигона в мае 2023-го была исчерпана… Сейчас полигон снова горит. Ситуацию контролируем, будем добиваться закрытия полигона», — написала Радионова в Telegram-канале ведомства.

Июньский апокалипсис

Борисовка — приморская деревня, причём стремительно растущая и развивающаяся. Россияне, желающие переехать в «тёплые края», на юг страны, покупают здесь недвижимость. Но параллельно населению Борисовки растёт свалка, расположившаяся на горе Щелба.

Жуткие кадры крестов на могилах погибших участников СВО на фоне горящей горы мусора — это тоже Борисовка. Борисовское кладбище является крупнейшим в Новороссийске, здесь хоронят павших героев.

В июне 2024 года на свалке в Борисовке произошел самый крупный пожар за последние 12 лет. А вообще свалка горит почти каждые три месяца, рассказывает ИА Регнум администратор группы в Телеграм «Моя Борисовка», юрист Юрий Агачкин.

В июне огонь охватил 1000 квадратных метров.

«Происходит проливка мест возгорания из стволов пожарных автоцистерн, а также отсыпка грунтом откоса с западной части полигона», — сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

С одной стороны — кладбище, с другой — нефтехранилище

Свалка существует с начала 2000-х. Полигон ТБО был рассчитан на 20 лет и давно исчерпал свои лимиты. Изначально он должен был обслуживать только население и предприятия Новороссийска, но туда везут мусор со всего побережья. К тому же в последние два десятка лет произошла «мусорная революция»: кратно увеличилось количество одноразовой упаковки, которую выбрасывают сразу после вскрытия товара.

Отдельный вопрос — почему мусорный полигон организовали именно здесь. В Новороссийске — относительно мало места: с одной стороны море, с другой горный хребет. Но гора между бассейнами двух рек, текущих в Черное море, — неудачное, как минимум с точки зрения экологии, решение. Тем более у свалки в Борисовке, по информации экологов, нет необходимой подложки, труб для отведения «свалочного газа».

Сейчас 12 садоводческих товариществ и сама Борисовка, около 15 тысяч человек, находятся в зоне экологического бедствия. В двух километрах находится резервуарный парк «Каспийского трубопроводного консорциума». Это еще более серьезная угроза — если огонь от горящей свалки дойдёт туда, последствия могут оказаться катастрофическими.

Ядовитый фильтрат течет в Чёрное море

Уже несколько месяцев жители Новороссийска замечают в реке Цемес вязкую чёрную жидкость. Это из-под земли в Цемес просачивается фильтрат, рассказывает ИА Регнум Юрий Агачкин. Часть фильтрата стекает по склонам с запада, где течёт река Озерейка, другая — с грунтовыми водами, и попадает в Цемес.

Река течёт мимо памятника природы Цемесская роща, там расположены городские водозаборы. Мусорный полигон вплотную примыкает к поясу зоны санитарной охраны Цемесского месторождения пресных подземных вод.

Свалочный фильтрат — очень токсичная жидкость с высоким содержанием патогенных бактерий и микроорганизмов, содержащая ртуть, аммиак, фенолы, нефтепродукты, пестициды и многое другое — оказывается в Чёрном море.

Когда жители садовых товариществ «Сюрприз» и «Фрегат» в феврале 2023 года обнаружили во впадающей в море реке Озереевке загрязнения, которые, уверены они, образовались в результате сброса с полигона неочищенных фильтратов, они обратились в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело — по факту ненадлежащего контроля со стороны должностных лиц администрации Новороссийска за деятельностью ООО «Терра-Н» (ст. 293 УК РФ).

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил от местного руководства СУ СКР отчет о ходе расследования.

«Подобные факты граждане фиксируют с 2022 года и опасаются, что вредные вещества могут попасть в скважины с питьевой водой, что сделает её непригодной для потребления. Обращения жителей в различные инстанции результатов не приносят», — говорится в сообщении СК РФ.

Мусорный полигон хотят расширить в три раза

Владеет мусорным полигоном компания «Терра-Н». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терра-Н» зарегистрировано в 2007 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — обработка и утилизация опасных отходов. Основным совладельцем (28,34% доли в УК) является Сергей Синяговский — так зовут сына экс-главы администрации Новороссийска Владимира Синяговского.

Также среди совладельцев — известные в городе бизнесмены Дмитрий Бакулин, Роман Насибян и Анна Дяченко, полная тёзка супруги еще одного бывшего главы города — Игоря Дяченко. По итогам 2022 года выручка общества составила 267 миллионов рублей, прибыль — 110, 8 миллиона.

В 2022 году ситуация в регионе накалилась, когда «Терра-Н» заявила о планах инвестировать 221 миллион рублей в расширение мусорного полигона. В новом генплане Новороссийска, который депутаты собираются принять на осенней сессии 2024 года, предусмотрено еще 20 гектаров под эти цели. Сейчас он занимает 9 гектаров.

2 июля в администрации Новороссийска состоялось очередное совещание на тему нового генерального плана города. Конечно, был поднят вопрос мусорного полигона в урочище Щелба. В проекте генплана на 30 гектаров за счёт земель лесного фонда расширена промышленная зона, граничащая с полигоном. То есть вместо строительства мусороперерабатывающего завода город для развития свалки жертвует лесом.

В июле 2024 года начинаются общественные слушания по новому генплану.

«Наша задача — добиться, чтобы местные депутаты прислушались к жителям и не голосовали за расширение полигона», — заявил Юрий Агачкин.