«Весь мир с нами!» — один из любимых слоганов украинской пропаганды последних лет. Однако судебный процесс, проходящий сейчас в Чехии, показывает: частью этого «всего мира» стали иностранные наёмники, при этом некоторые из них проявили себя на Украине как мародёры.

ИА Регнум

Чехия — одна из самых активных стран западной коалиции, использующей Украину против России. Её властная верхушка, вопреки мнению большинства чехов, организовывает поставки Украине оружия и боеприпасов не только из самой Чехии, но и из стран «третьего мира». Кроме того, чешская власть фактически поощряет отправку в ряды ВСУ наёмников из своей страны.

Только по официальным данным, более 150 чешских граждан получили разрешение у руководства страны участвовать в боевых действиях против России. Помимо этого, часть наёмников отправилась на Украину без подобного разрешения.

Один из них, 27-летний Филипп Симан, вернулся в Чехию — и сел на скамью подсудимых.

Симана судят по двум статьям: во-первых, за то, что он, в нарушение местного законодательства, поехал воевать на Украину, не имея разрешения чешского президента. Во-вторых, за мародёрство. По первому обвинению ему грозит до пяти лет тюремного заключения, по второму — до тридцати.

Наёмник, имевший опыт военной службы в чешской армии, отправился на Украину в марте 2022 года. Во время суда он признал, что у него не было разрешения президента воевать в иностранной армии, но в свою защиту Симан заявил, что руководствовался заявлением премьер-министра Петра Фиалы.

Тот в начале марта 2022 года, после встречи с тогдашним президентом республики Милошем Земаном, публично сообщил об их согласованной позиции в отношении чешских граждан, желающих отправиться в ряды ВСУ: «Мы можем гарантировать безнаказанность этим людям в случае, если им будет угрожать уголовное преследование».

Приехав на Украину, Симан вступил в ряды добровольческого батальона «Карпатская Сечь», входящего в состав ВСУ. В составе батальона он участвовал в «зачистках» в городах Ирпень и Буча — пригородах Киева.

О том, чем конкретно занимался там его батальон, Симан говорит достаточно откровенно: «Мы были полицией, мы были судом, мы были и расстрельным отрядом, раз уж на то пошло».

А слова Симана, что он «не гордится обращением с пленными», прозрачно намекают: чешский наёмник мог участвовать в пытках и истязаниях пленных русских бойцов.

И, наконец, мародёрство.

Чешский прокурор Мартин Билы заявил в суде, что Симан неоднократно присваивал имущество погибших солдат и мирных жителей — как при выполнении приказов, так и в свободное от службы время.

У Симана нашли крупную сумму денег, золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, электронную книгу, брендовые солнцезащитные очки, а также кислородную маску пилотов самолета Ан-225 «Мрия» — самого большого самолёта в мире, разрушенного в ходе боевых действий в Гостомеле под Киевом.

На суде включили видеозапись обыска поврежденных домов, снятую, судя по всему, самим Симаном.

«Я не хочу воровать, но что, если…, — говорит голос за кадром и берёт очки Ray Ban, — вы мне понравились».

В том же ролике видно, что обвиняемый взял из дома электронную книгу.

Сейчас Симан всячески отпирается и рассказывает, что практически все вещи брал не для личного обогащения, а руководствовался высокими мотивами.

«Мне сказали: если русские отобьют наши позиции, лучше бы украинские вещи остались у украинцев, чем попали в руки россиян», — говорит он.

Взятое им золотое кольцо, было, оказывается, «реквизитом» для некоего видеоролика о павшем российском солдате, придуманного начальством Симана «как символ того, что украинское сопротивление смогло выжить».

Золотой слиток, по словам наёмника, он не хранил, а лишь сфотографировал на телефон, никаких очков он не воровал, а электронная книга якобы оказалась муляжом. В общем, единственной вещью, которую бескорыстный Симан, по его словам, взял по собственному желанию и оставил «на память», оказалась кислородная маска.

При этом ранее в интервью чешскому изданию Seznam Zpráv он открыто рассказывал о мародёрстве как массовом явлении в украинской армии, а также не скрывал, что сам в этом участвовал.

«Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы никто другой», — сказал наёмник журналистам.

В том жеинтервью Симан, ещё не зная, что попадёт под суд, приводил примеры добычи «военных трофеев»: «Русские отступали со своих позиций, и наша задача состояла в том, чтобы обходить квартал за кварталом и проверять, всё ли в них чисто. В одном доме был сейф, в нём лежали бумаги, несколько папок и зелёная коробка с серебряными слитками. Я забрал их».

Важно обратить внимание сразу на несколько интересных моментов.

Во-первых, серебро и другие ценные вещи остались нетронутыми во время того, как упомянутые чешским наёмником жилые дома были под контролем российской армии. А украдены были вовсе не «злобными русскими орками», воровавшими, по словам украинской пропаганды, всё подряд вплоть до унитазов, а перекочевали в карманы Симана и его «героических побратимов» из ВСУ.

Во-вторых, мародёрством украинские войска занимались не только на «вражеском» Донбассе, а и во вполне себе лояльной режиму Зеленского, да ещё и преимущественно украиноязычной Киевской области.

В-третьих, все эти события происходили как раз в то время (март 2022 года) и в тех местах (Буча, Ирпень и их окрестности), которые были использованы для громкой пропагандистской спецоперации о «кровавой резне в Буче», якобы устроенной российскими военными. Теперь же чешский наёмник прямо говорит и о массовом мародёрстве украинских военных, и о том, что они выступали в качестве «расстрельного отряда» именно в этом районе.

Таким образом, многие истории об убийствах мирных жителей на Украине и грабежах их имущества, о которых широко рассказывали украинские и западные СМИ, действительно могут оказаться правдой. За исключением факта, который все эти медиа решили опустить: преступления совершали украинские вояки вкупе с западными наёмниками.

При этом некоторые наёмники, как тот же Филипп Симан, в итоге всё-таки попадают под суд. Объясняется это тем, что истории их «подвигов» попадают в СМИ, и власти европейских стран, где еще существуют остатки демократии, вынуждены реагировать.

Можно только представить, сколько подобных случаев, не попавших в публичное пространство, ещё ждут своих расследований. И сколько преступников из числа украинских военных и иностранных наёмников продолжают числиться героями для нынешней бандеровской Украины и вскормившего её Запада.