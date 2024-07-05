В дагестанском селе Первомайском любой местный житель наизусть знает номер телефона «Али, у которого сто собак». А еще каждый легко покажет, как его найти — «туда, в сторону горы идите, там увидите». У Али Курбанова — племенной завод по разведению волкодавов.

ИА Регнум Али Курбанов

Началось всё, как обычно бывает, случайно. Мальчиком Али пас коров, прилёг на траву и заснул. Проснулся, когда подошла бродячая собака и начала облизывать ему лицо. Мальчик привёл её домой, накормил. Отец, ветеринар по профессии, «при котором ни одна корова не болела», осмотрел её. Оставили у себя.

Сейчас у 48-летнего Али 110 собак.

«Я люблю этих животных. Завод у меня сам по себе получился. Одна мамаша родила, два щенка умерли, три выжили. От них набралось количество. Я никогда от своих собак не избавлялся — как говорится, сам завёл, сам держи», — говорит мужчина, добавляя, что стерилизовать не хочет — «лучше по кошарам щенков раздам».

Многих собак Али спас от смерти, забрав себе. Например, чабаны не любят, если собака барана из отары тронет — таких убивают или прогоняют. Когда Курбанов слышал, что собаку хотят убить, всегда просил отдать ему. Со временем так стали поступать многие жители Первомайского.

«Пусть живёт своей жизнью и умрёт своей смертью, а не от человека», — говорит Али.

Часть собак привезли хозяева, причём со всего Дагестана: не справились с воспитанием, кому-то подарили, а содержать тяжело, просто не могут прокормить.

Сначала все собаки жили на участке возле дома Курбанова, но начали возмущаться соседи: зачем столько, убери их… Даже угрожали убить. А однажды кто-то вывалил мясо у ворот дома: порезанные головы, требуху, кишку. Из-за жары мясная куча начала вонять, а это новый повод для жалоб.

На следующий день пришёл участковый, чиновники сельсовета: «Али, убери собак». Убирать было некуда, Курбанов попросил выделить ему участок земли. Пообещали дать. Дали — через время: участок в два гектара возле горы. Али взялся за работу, сам начал обустраивать приют.

«Только дурной человек может бить собак»

Семья Али, жена и двое детей, живут в Первомайском, а мужчина весь день проводит здесь, в приюте. От него до дома — полтора километра.

В день на питание для собак уходит 15 тысяч рублей. Помогают подписчики Курбанова в соцсетях: без них, признаёт мужчина, кормить было бы нечем. Все траты он тщательно документирует и отчитывается перед людьми.

Большинство собак в приюте — волкодавы, очень распространённая порода на Кавказе. Надёжные помощники чабана и защитники от волков. Это не бойцовские, подчёркивает Али, а именно рабочие собаки.

Волкодавы огромны: встав на задние лапы, могут положить передние на плечи человеку. При этом на людей они в присутствии хозяина не нападут, уверяет Курбанов. С кошками, правда, не ладят. И барсуков ловят. Все собаки в приюте, разумеется, привязаны, «никто просто так не бегает».

Мужчина может рассказать в буквальном смысле биографию каждой собаки: кого лечил от чесотки и ставил капельницу, кто сам пришёл, а кого пришлось спасать от голодной смерти. Одна из овчарок, говорит Али, 15 поколений назад сама была волком.

«Собаки меня не боятся, они меня уважают. Дети почему уважают отца? Любят же они его», — говорит Али.

И только дурной человек, который с головой не дружит, может собак бить, уверен Курбанов. Унижать свою собаку — унижать себя. При этом в исламе собака считается нечистым животным, после контакта с ней мусульманин должен проходить очищение. В дом животное запускать нельзя.

«Подвинься на 50 метров»

Согласно методическим рекомендациям по регистрации приюта для животных, помещение приюта должно быть удалено от жилого фонда на 300 метров. Когда в 2017 году Али получил в своё распоряжение земельный участок, он перевыполнил норму — до ближайших жилых домов был как минимум километр, ни одной живой души вокруг.

Ему тогда сказали: обоснуйся где хочешь, сам выбирай место.

Начал оформлять документы на землю, платил юристам, но процесс никак не сдвигался с мёртвой точки. Оказалось, не случайно: местные власти очень не хотели, чтобы Курбанов стал официальным владельцем участка.

А уже в сентябре 2020 года, аккурат под выборы в органы местного самоуправления Каякентского района, часть земли, которую Али использовал для обустройства приюта, а также близлежащие территории отдали человеку, близкому к главе Первомайского Шамилю Алиеву. Человек получил в своё распоряжение один гектар и начал распродавать его по частям.

Али узнал об этом только летом 2024 года, когда к нему пришёл мужчина и сказал: «Подвинься на 50 метров, это моя земля, я её купил».

«Я здесь с 2017 года, вложил в обустройство больше 3 миллионов рублей. Землю ровнял, покрытие делал. Я не могу отдать эти 50 метров, тогда вся работа за 7 лет пойдёт насмарку.

А потом оказалось, что продали участки вокруг приюта — со всех сторон. Окружили, получается. И мне прямо говорили: «Али, участок ты не получишь». Кого хочешь можешь подключить, пусть хоть Путин звонит. Местные кланы ничего не боятся», — рассказывает мужчина, добавляя, что теперь его в любой момент могут «послать отсюда на фиг».

Огородить всю территорию приюта забором, признаёт Али, он не может — не хватает денег и сил, хотя своей работой он наслаждается. Помощников у него нет. Весь день уходит на заботу о собаках, а теперь еще приходится ловить чиновников и пытаться им доказать, что эта земля по праву его.

«Завтра могут прийти с ружьём»

В конце июня Курбанов поехал к главе Каякентского района Магомеду Эльдерханову, хотел поговорить. Несмотря на договорённости, тот не принял — «был занят на конференции». Тогда Али решил ехать в Махачкалу, к главе Дагестана Сергею Меликову. Выехал в воскресенье, 23 июня. В этот день случились теракты. Меликов Курбанова тоже не принял.

«Мне еще чиновники говорят: становись ИП, индивидуальным предпринимателем. Но это затраты, мне придётся половину собак усыпить», — поясняет Али.

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Перед Курбановым стоит и другая проблема. Даже если он «отодвинется» на 50 метров, а на участках вокруг начнут строить дома, возможны новые столкновения с соседями. Это сейчас, говорит мужчина, люди приходили спокойно, а завтра могут прийти с ружьём, начать кричать, что мои собаки на их детей нападут, стрелять начнут…

А это по-настоящему уникальные собаки, проведена серьёзная работа, добавляет Али. По-научному она называется селекцией рабочих собак.

«Я буду отстаивать свои интересы, своих собак. Я не сдамся», — сурово говорит Курбанов.

Из Дагестана в последнее время массово приходят тревожные и откровенно шокирующие новости. В общественном сознании формируется гнетущий, тяжёлый образ региона. А истории, когда желающим изменить ситуацию людям не дают ничего сделать и откровенно мешают, этот образ только дополняют.