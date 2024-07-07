«А меня сегодня не пустили в «Шереметьево». Сказать, что я в шоке, это промолчать. Мне грозит смертельная опасность на Украине или даже в ЕС. Я активно, ещё до 2014 года, проповедовала идею одного народа», — такое сообщение написала 3 июля гражданка Украины Оксана, которой отказали во въезде в Россию.

ИА Регнум

Оснований для отказа, уверена женщина, нет и быть не могло, но никаких объяснений пограничная служба не дала.

«Сижу сейчас в «Шереметьево», в зоне вылета, а вокруг — полторы сотни таких же людей из Бердянска, Макеевки, Мелитополя, Авдеевки, Рубежного, Энергодара. Обычные люди с семьями и детьми, которые так верили и надеялись на новую жизнь», — передаёт слова Оксаны автор Telegram-канала «Терещенко Херсон», добавляя, что Оксана — проверенная активистка, с которой «вместе все эти годы топили за Русский мир».

«Нас не могут не пустить»

С 16 октября 2023 года украинцы могут попасть в Россию только через пункт пропуска в аэропорту «Шереметьево». Формально есть еще автомобильный КПП Лудонка в Псковской области, но он закрыт со стороны Латвии.

Так действует распоряжение правительства о временном ограничении на въезд в Российскую Федерацию граждан Украины, пребывающих с территории третьих государств. В правительстве отмечают, что это временная мера, направленная на поддержание безопасности россиян в текущей геополитической ситуации.

При этом порядок для украинцев, находящихся на территории четырёх новых субъектов Российской Федерации и в зоне СВО, сохраняется. Они могут въезжать в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе.

Однако вернуться домой получается не у всех жителей новых регионов. Татьяна жила в Авдеевке до конца декабря 2023 года. Уезжать из города не хотела, тянула до последнего — до момента, когда снаряды начали летать над многоэтажкой, где жила женщина, а звуки взрывов не утихали ни на минуту.

Не уезжала еще потому, что хотела только в Россию, рассказывает Татьяна ИА Регнум, но это было невозможно. Пришлось выбираться на территорию Украины, попутно выдержав осуждающие взгляды украинских же военных — «они всех подозревали, что мы их ненавидим, и вообще были правы».

На Украине женщина находиться не хотела, сразу отправилась в Молдавию.

«У меня сыновья учились сначала в лицее в Донецке, сейчас — в российских вузах. Когда уезжала из родной квартиры, мысленно с ней попрощалась. Но Бог миловал — квартира осталась почти целой, если не считать окон. В любом случае я знала, что вернусь домой. Деньги почти не тратила, откладывала», — говорит Татьяна.

Авдеевку полностью освободили в начале февраля. Тогда женщина сразу решила возвращаться. Но оказалось, что для этого нужна немалая сумма: паспорт у женщины — украинский, формальна она украинка, хотя таковой себя не считает.

Татьяна заранее купила билет на рейс «Минск — Москва», выехала на автобусе в белорусскую столицу. Дорога заняла около двух дней, но женщина понимала, что едет домой — это придавало сил.

«Мои попутчики волновались, что могут не пустить в Россию. А я смеялась: как это, мы же домой едем», — вспоминает женщина.

По прилёту в «Шереметьево» всех людей с украинскими паспортами собрали в отдельном помещении и велели ждать. Потом по одному вызывали на беседу с сотрудником Федеральной службы безопасности. После разговора Татьяна спокойно ждала, когда ей отдадут паспорт и выдадут багаж — очень хотелось домой, а нужно было еще доехать из Москвы в Донецк, а оттуда в Авдеевку.

Через несколько часов вышел мужчина и зачитал список людей, которым разрешён въезд в Россию. Татьяна он оказался не разрешён.

«Я просто дар речи потеряла. Меня спросили во время беседы, почему сразу не поехала в Россию. Я честно ответила, что это было невозможно, там главное — выжить. Потом: почему не вернулась в Авдеевку в феврале? Сказала, что при первой возможности, собрав денег, поехала домой», — рассказывает она.

«Пробуйте после окончания СВО»

Всего в тот день не пропустили около 200 человек — была огромная толпа, вспоминает женщина. Люди из Стаханова, Мариуполя, Снежного, Макеевки, небольших населённых пунктов. Почти у всех там живут родственники.

«Не пустили всех потому, что мы представляем угрозу безопасности государства. Это я представляю? Я просто хочу домой! Конечно, буду пытаться снова заехать, месяца через три — пока нужно подсобрать денег», — рассказывает женщина.

Никаких документов, объясняющих причину отказа во въезде в Россию, Татьяне не дали. Уже из Минска она писала обращения в государственные органы, получила ответ от ФСБ: «Информации о неразрешении вам въезда в Российскую Федерацию не располагаем. Одновременно информируем, что в последующем достаточность оснований для въезда в Российскую Федерацию будет определяться непосредственно в пункте пропуска через государственную границу».

То есть решение принимает сотрудник пограничной службы ФСБ непосредственно в «Шереметьево». При этом никаких официальных критериев допуска/недопуска нет.

Из общения с другими людьми, для кого граница тоже оказалась на замке, женщина узнала: многих, кто пытается въехать во второй раз, не пускают сразу — даже не приглашают беседу. А неформально проводящие беседу сотрудники ФСБ говорят, что те, кого не пустили, могут в следующий раз пробовать заехать в Россию уже после окончания СВО.

«Я всё понимаю, какое сейчас время и какие опасности, — говорит Татьяна ИА Регнум. — Я не против, пусть меня проверяют как угодно — мне нечего скрывать. Я очень хочу вернуться, увидеть сыновей. Но что делать, не знаю. Мне говорят, что нужно писать президенту, но жаловаться на пограничную службу боюсь, вдруг мне вообще запретят приехать домой».

Проблемы из-за «ждунов» и агентов СБУ

У «шереметьевской» проблемы есть две очевидные стороны.

В условиях проведения СВО и противостояния с Западом ключевая задача — обеспечить безопасность россиян. Военный конфликт предполагает особые меры предосторожности.

Украинская пропаганда и спецслужбы накачивают украинцев ненавистью и готовят из них наводчиков, исполнителей терактов и готовых убивать диверсантов. При этом не гнушаются ничем.

Обвиняемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк (внесена в перечень террористов и экстремистов) в августе 2022 года въехала в Россию на авто вместе с дочерью и прикрепила бомбу к машине Дугиной. После совершения преступления Вовк удалось покинуть Россию благодаря поддельным документам и номерам.

Помогал ей другой гражданин Украины Богдан Цыганенко (внесён в перечень террористов и экстремистов), а координировали нападение украинские спецслужбы.

Неспокойно и на новых территориях. 28 июня суд в ЛНР приговорил к 12,5 годам колонии общего режима 68-летнюю гражданку Украины Лилию Хрустовскую, признав её виновной в шпионаже. Женщина собирала информацию о перемещении и местах дислокации российских военных, а затем через мессенджеры передавала украинским спецслужбам.

В тот же день, 28 июня, в ФСБ сообщили о задержании в Запорожской области двоих граждан Украины, собиравших данные о дислокации российских военных на территории Токмака, а затем передававших их в главное управление украинской разведки. ВСУ использовали эти сведения для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

17 июня прокуратура ЛНР утвердила в отношении 51-летнего Александра Соколова обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

И это лишь малая часть из большого числа задержанных украинских агентов и «ждунов». Поэтому особенному времени — особенные меры безопасности.

В то же время из-за активности завербованных украинской разведкой жителей новых регионов многие люди не могут вернуться домой. Они действительно связывают своё будущее, будущее своих детей с Россией. Им некуда больше возвращаться. У них пока нет российского паспорта, но это настоящие русские люди.