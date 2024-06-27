Денису Семёнову всего 29 лет, но за его плечами уже столько испытаний, что хватило бы на несколько жизней: сиротство, суровая жизнь в детдоме, неудачный брак, полтора года в тюрьме, два контракта в зоне СВО, тяжёлые ранения и инвалидность. А после всего этого — мытарства с лечением и попытки вернуться в общество.

ИА Регнум

Имена героев изменены в целях безопасности: они боятся преследования со стороны мошенников, от которых поступают угрозы.

Денис родился в Челябинской области в неблагополучной семье. Вскоре попал в дом малютки, затем в детский дом. Регулярно терпел издевательства со стороны воспитателей, его избивали старшие дети. Били так, что однажды Денис несколько месяцев лежал в больнице с отбитыми почками.

Вопреки всему, парень не опустился на дно. Повзрослев, работал водителем, встретил девушку. Начали жить вместе, родилась дочь. Но когда узнал об измене любимой, надломился. Расстались, Денис запил. В пьяной драке убил человека. Дальше были суд и приговор — длительное лишение свободы. Денис отсидел полтора года, в 2023 году отправился в зону специальной военной операции.

Отслужил первый контракт в рядах БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны), был ранен, получил справку о помиловании. Вернулся домой, но надолго не остался — второй контракт подписал добровольцем. Снова попал на фронт, служил командиром роты. Участвовал в боях под Бахмутом и Курдюмовкой, имеет награды.

В октябре прошлого года Дениса атаковал украинский беспилотник. При взрыве мужчина получил тяжёлую контузию, практически ослеп, потерял ухо и много зубов. В теле засели осколки.

В шоковом состоянии Денис полз к своим. Его нашли через сутки, когда уже и не надеялись увидеть живым.

Жизнь на передержках

Израненного мужчину доставили в госпиталь Ростова-на-Дону. Врачам удалось спасти ему жизнь, но осталось множество проблем. В сохранившемся ухе Дениса повреждена барабанная перепонка, изуродовано лицо, в теле остаются осколки — один из них прямо под сердцем. После неудачной операции у Дениса полностью пропало зрение.

В феврале 2024 года мужчина попал на реабилитацию в подмосковный центр слепоглухих, где пробыл три месяца. У Дениса в центре появилась куратор — Мария. Поначалу она помогала мужчине, всячески о нём заботилась. Но быстро выяснилось, что интересовала её не судьба Дениса, а его деньги — положенные выплаты от государства. Кроме того, она снимала видео с искалеченным мужчиной и выкладывала в интернет, организуя «сборы помощи». Все деньги оставляла себе.

Когда три месяца реабилитации закончились, мужчина фактически оказался на улице. Неравнодушные люди собрали нужную сумму на очередную операцию: её сделали в частной клинике, но состояние Дениса только ухудшилось.

При этом из-за проблем с документами Денису перестала приходить пенсия по инвалидности. Пришлось жить на передержках, зависеть от настроения и характера случайных людей. Попутно мужчину пытались окучивать мошенники, рассчитывая прикарманить его будущие «военные» выплаты. Когда же он понимал, что его обманывают, и говорил об этом, в ответ получил угрозы и издевательства.

Жизнь Дениса резко изменилась в начале мая, когда объявление о сборе средств на операцию для изувеченного бойца увидела Лидия. Женщина не смогла пройти мимо истории мужчины и начала помогать и всячески поддерживать Дениса.

«Стал мне как сын»

Лидия живёт в другой стране, у неё двойное гражданство. Но всем сердцем, рассказывает женщина ИА Регнум, она с Россией и православной верой. Лидия помогает российским фондам, многодетным семьям и людям, попавшим в тяжёлые ситуации.

Через друзей женщина начала переводить деньги Денису, у которого даже не были оформлены льготы на транспорт. Помогла оплатить очередную операцию, договаривалась со знакомыми в Москве, чтобы приютили мужчину у себя. Параллельно обращалась в разные государственные инстанции. Когда приезжала в Россию, виделась с Денисом лично, привозила нужные ему вещи.

Лидия писала обращения в Генпрокуратуру и общественные организации, в частности, о необходимости срочной сурдологической операции на оставшемся и сильно повреждённом ухе Дениса. Если операцию не сделать, мужчина потеряет слух. Также Лидия взялась за юридическое сопровождение по выплатам и пенсиям, которые Денису из-за проблем с документами так и не начали выплачивать.

Кроме того, женщина смогла избавить подопечного от кружащих вокруг него мошенников, вместе с другими людьми собрала нужные вещи и технику, добилась внимания к Денису со стороны профильных органов.

«Денис мне стал как сын», — говорит Лидия в беседе с ИА Регнум, добавляя, что из-за санкций и закрытых границ у неё нет возможности оформить опеку или забрать Дениса к себе.

«Я готова отдать и свои глаза этому мальчику, я своё уже пожила», — добавляет она.

Впереди масса работы

Несмотря на все злоключения, Денис не озлобился. Всегда делился деньгами и вещами с другими инвалидами, помогал им покупать вещи, отговаривал ребят в госпиталях, размышлявших о суициде. Когда ему собрали нужную сумму на сложную операцию по реконструкции обезображенного черепа, хотел отдать их другому бойцу. Заявил, что всё равно слепой, ему теперь не важно, как он выглядит.

Денис мечтает обрести посильную работу, чтобы самому зарабатывать и быть полезным обществу.

«У него крепкий внутренний стержень, он очень самостоятельный и аккуратный, по-военному собранный», — говорит Лидия.

Денис давно пришёл к православной вере: верит в Бога, регулярно ходит в церковь. Но, признаёт Лидия, из-за пережитых трудностей он подавлен и морально измотан.

Впереди ещё масса работы: Денису нужна медицинская, юридическая и психологическая помощь. Кроме операции на ухе, необходимо протезирование глаза и челюсти и лечение заболеваний сердца. Нужно удалить оставшиеся в теле осколки.

По ночам Денис практически не спит: когда закрывает глаза, продолжаются бои. Помочь мужчине справиться с этим может профессиональный психолог.

Прежде Денису определили минимальную пенсию по гражданской инвалидности, её можно и нужно перевести в пенсию из-за военной травмы, тогда сумма выплат увеличится в разы. Это позволит Денису не зависеть от посторонней финансовой помощи. Мужчине нужно пройти врачебную комиссию, но сперва придётся добиться положенной медицинской госпитализации.

Нужна и помощь с документами, чтобы решить вопрос положенных выплат. В свою очередь Лидии предстоит разобраться с угрожающими ей мошенниками, чьи планы на Дениса сорвала женщина.

«Мне очень хочется побыстрее ему помочь, — говорит Лидия. — Денис как никто другой заслуживает этого».