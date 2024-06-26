Двенадцатилетний Святослав и его мама Екатерина в течение года не могут добиться справедливости. Отец мальчика, старшина противотанковой батареи Дмитрий Кольцов, посмертно награждённый орденом Мужества, прошлым летом погиб в зоне СВО, после чего на выплаты по потере кормильца и боевые стал претендовать внезапный наследник.

ИА Регнум

В разговоре с ИА Регнум Екатерина рассказала запутанную историю Дмитрия и его семьи.

Дмитрий родом из Сурикова Красноярского края, всю жизнь называл себя сиротой. Растила его бабушка, мать уехала работать в Ташкент, а отец, записанный в свидетельстве о рождении, с двухлетнего возраста Дмитрия ни разу не появился в его жизни.

Душа компании, рисковый и открытый Дмитрий, увлекавшийся тайским боксом и мотоциклами, по словам Екатерины, был влюблён в армию, хотя по образованию был юристом.

Пара познакомилась в Сочи, в 2004 году. Дмитрий тогда служил по контракту, воевал во время Второй чеченской. Через некоторое время переехали в Одинцово: по специальности Дмитрий не работал, занимался продажами, но отучился в школе прапорщиков и мечтал вернуться в армию.

В 2015 году так и сделал: служил в Магасе и Владикавказе. Воинская служба вдохновляла и сына: в семье Святослава почти все мужчины были военными — прадедушки и дедушки по материнской линии, отец.

Несмотря на то, что Дмитрий и Екатерина официально развелись, они не только продолжили общаться ради ребенка, но и остались добрыми друзьями. Екатерина говорит: «Ближе нас у него никого на земле не было, и семьи другой никогда не было. Было, правда, очень много друзей — сослуживцев, они теперь мне очень помогают».

«Была уверена, что всё будет хорошо»

Незадолго до начала СВО Дмитрий позвонил Екатерине. Предупредил, что на несколько месяцев может пропасть и не отвечать на звонки. Сказал: «Будет война, но вы не беспокойтесь, если со мной что-то случится — всё останется сыну». Екатерина не поверила, успокаивала себя.

«Я удивилась, подумала: как странно, о какой войне говорит? Это был конец января. Дима сказал, что накопил немного денег и, если с ним что-то случится, Славе хватит один-два года института оплатить.

А потом случилось 24 февраля. Честно говоря, я сначала не подумала, что всё будет так серьёзно, не было испуга. Была, конечно, тревога, но подумала, что будут локальные столкновения. Была уверена, что всё будет хорошо», — делится переживаниями женщина.

Дмитрий действительно не выходил на связь, заставив бывшую жену и сына сильно волноваться, хотя мать и успокаивала мальчика: «Ты ведь знаешь папу, он такой человек, что из любой беды выберется! Всё с ним будет хорошо».

Дмитрий всё не звонил и не писал, а в марте 2022 года Екатерине позвонили сотрудники одной из украинских спецслужб и сказали: «Ваш муж погиб, забирайте тело». Позвонили через мессенджер, в пять часов утра, надеясь дезориентировать и сбить с толку. Но Екатерина с ними разговаривать не стала. В тот же день она связалась с семьями сослуживцев Дмитрия и выяснила, что позвонили буквально всем женам и матерям из его подразделения.

В мае наконец позвонил Дмитрий — живой и невредимый.

Рассказал, что с ним всё хорошо, сообщил, где находится, попросил не волноваться. С этого момента он постоянно выходил на связь, созванивался и переписывался с бывшей женой и сыном, а в начале лета 2023 года подарил Святославу путёвку в детский лагерь — уговорил Екатерину просто её купить, чтобы не заниматься долгими бюрократическими процедурами оформления путёвки для ребёнка участника СВО.

«Он тогда еще сказал Славе: «Сынок, я скоро приеду в отпуск, мы сходим с тобой погулять, поиграем в PlayStation, попьём чайку. Я по вам очень соскучился. Я обязательно вернусь, и вернусь с победой», — вспоминает женщина.

Дмитрий погиб через несколько дней: подорвался на натовской мине. Его товарищи рассказали Екатерине, что какое-то время он еще оставался в сознании, сделал себе противошоковый укол, но умер от кровопотери.

Из личного архива

«На похоронах Слава держался стойко, даже утешал меня, просил не плакать, хотя я видела, что у него у самого губы дрожат. А потом, когда мы пришли домой, он внезапно мне говорит: «Мама, у нас ведь нет сейфа!» Я удивилась — спрашиваю, зачем нам сейф? А он ответил: чтобы папины награды хранить, вдруг к нам грабители залезут и заберут их», — рассказывает Екатерина.

Тогда Святослав и его мама еще не знали, с какими неожиданными трудностями и цинизмом им предстоит столкнуться.

Экспертиза ДНК — не аргумент

Чтобы оформить выплаты, предназначенные сыну, Екатерина была вынуждена разыскать контакты Владимира Григорьевича Кольцова — отца, записанного в свидетельстве о рождении Дмитрия. В разговоре, который Екатерина записала, Владимир признаётся, что ничего о сыне не слышал с его двух лет, связи с ним не поддерживал, а о том, что у него есть внук, вовсе не знал.

Из личного архива Участник СВО Дмитрий Кольцов и записанный в его свидетельстве о рождении «отец» Владимир Кольцов

По юридической процедуре требовался его нотариально заверенный отказ, подтверждающий, что Владимир не претендует на выплаты по потере кормильца. Сначала он согласился его написать, но потом в течение двух недель, как выразилась Екатерина, «морочил ей голову». Рассказывал, что местный нотариус — там, в Зеленогорске, не берётся за оформление этого документа. А в итоге заявил: претендует на деньги, потому что Дмитрий — его сын, имеет на них право.

Потом был суд. Екатерина и её адвокат летали в Красноярский край, где проходят заседания. По настоянию защиты сделали генетическую экспертизу, показавшую, что Владимир и Дмитрий — не родственники.

Самое поразительное в этой истории, что об этом знали все: и сам Дмитрий, и его покойная мать, и Владимир, и его семья.

С биологическим отцом, Гайбуллой Зияевым, Дмитрий познакомился в 2009 году.

Он живёт в Ташкенте. И 2009 года с сыном периодически созванивался, а его дочь, сводная сестра Дмитрия, даже приезжала в гости в Одинцово. Именно она 15 лет назад нашла Дмитрия в «Одноклассниках», рассказала ему о настоящем отце и прислала его детские фотографии. По словам Екатерины, тогда всем стало ясно, что и экспертизы делать не нужно — отец и сын похожи как две капли воды.

Но для суда это не стало аргументом: Владимир предоставил документы, что когда-то платил алименты на содержание Дмитрия. Это ложь, уверена Екатерина: погибший муж и его бабушка рассказывали, что едва выживали и почти голодали, а помощи ни от кого не было.

Кроме того, настаивающий на своём отцовстве Владимир в суде неоднократно говорил, что у него горе, что он потерял сына и его семье тоже нужны деньги.

Администрация Одинцовского городского округа Глава Одинцово Андрей Иванов вручил орден Мужества семье Дмитрия Кольцова

«Он ничего о нём не знал, никакого защитника Отечества из него не вырастил. Дима очень страдал в детстве от нехватки родительской любви, но не вырос бандитом, преступником, а стал нормальным, хорошим человеком», — уточняет Екатерина.

Суд встал на сторону Владимира. Когда адвокат Екатерины спросил, не беспокоит ли «дедушку» судьба ребенка, оставшегося без отца, судья согласилась со словами Владимира: «Пенсионеров тоже нужно поддерживать», а экспертизу ДНК во внимание и вовсе не приняла.

«Не стало аргументом и то, что они никогда не виделись с момента, когда Диме было два года, а погиб он в 44 года — то есть всю жизнь», — подчёркивает собеседница ИА Регнум.

Это еще не конец

Екатерина подала апелляцию. Её с сыном ждёт новый суд — на этот раз в Красноярске, где, как надеется женщина, разбирательство будет более объективным.

«Я ведь делаю это всё даже не потому, что нам так нужны деньги. В любом случае все знают, что они упадут на счёт ребенка и восемь тысяч опек будут меня контролировать. Но действительно все знают, как Дмитрий относился к ребёнку, как любил его.

Это ведь о справедливости. Ребёнок, получается, судится с посторонним дядей за то, что ему положено. Знаете, как говорят: не важно, кто родил, важно, кто воспитал. Но в нашей истории — ни то, ни другое: просто посторонний человек.

Пенсия по потере кормильца! Кормильца, который Диму ни разу в жизни не обнял, руку по-отцовски не пожал. Как такие люди, пальца о палец не ударившие, первые в очереди стоят за деньгами?!» — недоумевает Екатерина.