От заявления в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с призывом провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля и до указа о его увольнении прошли ровно сутки.

ИА Регнум

И первой причиной столь стремительного кадрового решения источник ИА Регнум в украинском правительстве называет нелояльность к руководителю Офиса Владимира Зеленского, пока еще всемогущему Андрею Ермаку. По словам нашего собеседника, тот пытается всем руководить лично, в том числе, войсками через голову образцово лояльного главкома ВСУ Александра Сырского.

А бывший первый зам командующего десантно-штурмовыми войсками и командующий морской пехотой подчиняться не хочет.

Но здесь появляется вторая, более важная причина громкого скандала, в рамках которого украинское общество узнало о генерале Содоле, что он «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал», что «99 процентов военных его ненавидит» и что он «отмороженный совковый алкоголик».

Он действительно «работает на врага», как предположил автор доноса в ГБР, начальник штаба «Азова»* Богдан Кротевич.

Карьера «алкоголика» рванула вверх в 2015 году, после того как возглавляемая им 25-я отдельная воздушно-десантная бригада около пяти месяцев провела в активных боях на Донбассе. Луганский аэропорт, Красный Лиман, Славянск, Шахтерск, Саур-могила, Углегорск — днепропетровские десантники отметились везде. С января 2015 года части бригады занимали позиции в Авдеевке, Песках, Донецком аэропорту, принимали участие в боях за Марьинку.

Как следствие, при президенте Петре Порошенко инициативного и преданного офицера стали поднимать по службе. В 2015 году он получил дополнительное образование в Национальном университете обороны Украины им. И. Черняховского, тут же занял должность первого заместителя командующего ДШВ, а в 2018 году возглавил морскую пехоту и получил воинское звание генерал-лейтенант.

«Наш образец — морская пехота США», — говорил тогда Содоль.

В общем, это человек Порошенко, и в нынешней тревожной ситуации его нелояльность может означать наличие заговора против Зеленского — именно так это и воспринимается в его окружении.

Уровень тревожности на высшем уровне показывает тот факт, что ещё с мая Содоль находится под огнем критики уже известной всем полубезумной народной депутатки Марьяны Безуглой, которая одновременно с рычанием треплет за штанину главкома ВСУ Александра Сырского.

Как подробно рассказывало ИА Регнум, у девушки есть личный мотив, но её экспрессию попутно используют другие: участие «азовца» — явно согласованный ход, самостоятельность в таких делах не приветствуется.

Точно так же не случайно в мае назначение генерала Содоля командующим Оперативно-стратегической группировкой войск» Хортица» вызвало скандал. Известный украинский праворадикальный активист Сергей Стерненко назвал это «кадровой катастрофой».

«Для понимания «Хортица» — это весь восточный фронт, от севера Харьковщины до Угледара. И это назначение — кадровая катастрофа. Худшую кандидатуру, которой плевать на жизнь солдата, было сложно представить», — написал молодой человек, более всего знаменитый убийством и воровством на волонтерских сборах.

Стерненко обвинил генерала в «стачивании» морской пехоты на бессмысленном плацдарме в Крынках, припомнил разгром колонны 37-й бригады во время наступления на н. п. Новодонецкое в июне 2023 года и выразил уверенность, что «ни один боевой морпех о нем не скажет цензурного слова».

Стерненко и Безуглая приписывали Содолю проведение боевых операций без надлежащего материального обеспечения и пренебрежение потерями среди бойцов. Теперь он назначен виноватым в прорыве ВС РФ на Торецк в Донецкой области.

«Очередное преступление руководителя восточным фронтом генерала Содоля: прорыв на Торецк. Сейчас мы потеряли позиции, которые были с 2014 года. Разведка предупреждала. За сутки до возможного прорыва Содоль снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое уже понесло потери и имеет сниженную боеспособность. Сейчас события развиваются так, что недалеко до выхода на трассу. Подготовленных фортификаций снова нет! Бои в Шумах»,— написала депутат в социальной сети.

При этом Безуглая особо напирала на то, что Содоль во время прорыва пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе — и не с кем-нибудь, а с командиром, отвечающим за оборону Волчанска. Кроме того, негодяй вручил от себя лично нагрудный знак «За службу и победу» мэру Одессы Геннадию Труханову, который помогал морпехам материально.

«Украинские военные и общественность» осудили это деяние, поскольку, по их глубокому убеждению, Труханов — «одиозный пророссийский политик» с паспортом РФ. В общем, стыд, позор и все грехи оптом.

Робкие попытки пресс-службы Корпуса морской пехоты выступить с заявлением в поддержку своего бывшего командира остались практически не замеченными. Потому, что в ситуации, когда есть угроза власти (настоящая или мнимая), такие мелочи как честь и достоинство никого не интересуют.

Собеседник ИА Регнум обращает внимание, что практически сразу за указом об отставке Содоля в Киеве были презентованы результаты социологического исследования, согласно которому нынешнему народному депутату Порошенко не доверяют 75,3% украинцев, а почти 64% уверены, что его деятельность наносит ущерб Украине.

«Только 7% полагают, что Порошенко помогает военным. А более 72% опрашиваемых уверены, что олигарх только пиарится на защитниках», — утверждают в социологической службе Activegroup, малоизвестной конторе, замеченной в публикации «заказух». В подвязке к новостям о сенсационном опросе дается напоминание о мнении неких экспертов, «ранее сообщавших», что Порошенко через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана должен был передать «сигнал» России о своей готовности возглавить кампанию по «принуждению Украины к миру».

«Только он не рука Кремля и действительно может, опираясь на таких, как Содоль, устроить переворот нелегитимному, сам стать спикером и исполняющим обязанности президента. Поздравляю, преступление раскрыто»,— иронизирует наш источник.

Поэтому бывшего образцового героя, единственного генерала ВСУ, которого в самом начале конфликта не выгнали за бездействие, не просто уволили — им будет заниматься ГБР. Искать признаки преступлений, о которых было заявлено ранее «лидерами мнений». Вместо него Объединенными силами будет командовать бригадный генерал Андрей Гнатов, тоже выходец из «новой» морской пехоты. Отзывы о нем идут сугубо положительные.

Но иначе и быть не может. Пока в поведении украинских военных не проявляются признаки недовольства властью — они все безупречны. А как только это случается, те же люди оказываются исчадием ада, предателями и преступниками. Генерал Содоль не даст соврать.

*террористическая организация, запрещенная в РФ