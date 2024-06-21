Народный депутат Украины Марьяна Безуглая бьет в набат: командующий объединёнными силами Вооружённых сил Украины Юрий Содоль, похоже, работает на врага. А главком Сырский либо не контролирует ситуацию, либо вообще сообщник, и это значит, что его нужно снимать с должности.

ИА Регнум

«Очередное преступление руководителя Восточного фронта генерала Содоля: прорыв на Торецк. Теперь мы потеряли те позиции, которые были с 2014 года. Разведка предупредила. За день до возможного прорыва Содол снимает с места бригаду и заводит подразделение, которое уже понесло потери и имеет пониженную боеспособность. В данный момент события развиваются так, что не далеко от выхода на трассу. Опять нет готовых укреплений! Бои в Шумах. Это уже в сети, но не в ложных отчетах штаба»,— сообщение в соцсети от 21 июня пропитано жгучей болью.

Штабы лгут, что означает поражение и смерть. А сравнительно недавно возглавивший украинскую армию Александр Сырский виноват во всех поражениях и грехах — такую позицию энергичная Марьяна довольно неожиданно для всех заняла с мая. И с тех пор не унимается, только поднимая градус накала в отношении главкома.

«Вернувшись с фронта», народная депутатка раскритиковала не только Сырского, но и его «генеральскую фракцию», заявив, что главнокомандующий игнорирует критические проблемы и не реагирует на её непубличные обращения. Всё это как раз совпало с наступлением ВС РФ на Волчанск и скандалом с отсутствующими на харьковском направлении оборудованными рубежами обороны.

В «провале», естественно, виновато командование ВСУ, и Марьяна тогда предупредила главкома, что этот её месседж для него, цитируем, «last call».

Военное руководство Украины она беспощадно назвала «неэффективным совком», обесценивающим человеческие жизни: даже в качестве заглавного фото на страничке в соцсети у нардепки появился радостный Сырский с грубо подмонтированным оранжевым совком в руках.

В другом своем сообщении она утверждает, что пыталась работать с ним несколько месяцев, но взаимодействие получилось такое, что Марьяна «только страдала от увиденного». И далее дала разгромную характеристику наиболее приближенным из окружения главнокомандующего ВСУ.

»…Баргилевич, Павлюк, Сырский, Содоль. Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на перемены и победу. …Пафос совка и обесценивание человеческой жизни», — утверждает Безуглая о необходимости того, чтобы «эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения». Поскольку от нестандартно мыслящих военных нещадно избавляются.

В общем, авторитаризм, неэффективное руководство и ложь, постоянная ложь.

Соцсети Марьяны Безуглой 18 июня нардеп Безуглая опубликовала у себя в соцсети это фото с подписью «Тизер»

Любопытно, что в одном из недавних откровений девушка рассуждает, что следующим главкомом может стать бывший заместитель Залужного (которого она нещадно долбила вплоть до его отставки) генерал-полковник Евгений Мойсюк или глава ГУР Кирилл Буданов, «которых бы с радостью увидела на этой должности».

Еще двое кандидатов — бывший главком ВСУ Руслан Хомчак и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк — «аккуратно пытаются увеличить свои шансы, что было бы очевидной катастрофой». Кроме того, она упомянула ещё бывшего заместителя Залужного Михаила Забродского, вернувшегося на военную службу после сложения депутатского мандата, и Сергея Наева, бывшего командующего Объединенными силами ВСУ — но они упоминались еще в прошлый раз, когда валили самого Залужного.

Правда, тут вопрос ставится не как о замене одного на другого, а как о системной проблеме. Речь идет «об уничтожении нафталиновой структуры украинских высших штабов и их «уникальных компетенций». Мол, должна, наконец, прийти «нетривиальная гибридная военно-гражданская, кадрово-мобилизационная команда, исполненная решимости, быстроты, бесстрашия до бесконечности. Настоящая, не бутафорская». То есть речь о некой идеальной структуре, существующей, возможно, только в Марьяниной голове.

Однако же там, где даже как бы между прочим появляется фамилия Буданова, сразу видится интрига: Кирилл Алексеевич теперь считается очень влиятельной темной лошадкой украинской политики.

Кроме того, нардепку традиционно считают «рупором Банковой», и именно в таком качестве использовали для торпедирования Валерия Залужного, задумавшего было уйти в политику и сделать нервы Зеленскому, и без того издерганному. Поэтому и сейчас, когда она в таком же тоне заговорила о Сырском, аналогии были проведены быстро и слухи об отставке главкома стали популярной темой для обсуждения — как и возможные кандидатуры на его замену.

«Сырским действительно могут быть недовольны. В ОП считают, что гражданские власти делают все возможное для военных. Те хотели мобилизацию — им дали, причем без демобилизации, против которой выступал генералитет. Возобновления американской военной помощи добились. Прошло уже несколько месяцев. И где результат? Политическое руководство пошло на непопулярные шаги внутри страны, понизив свои рейтинги. А наступление России продолжается. Можно предположить, что через такие каналы, как Марьяна Безуглая, прорывается недовольство результатами работы команды, сменившей Залужного в феврале»,— объясняет изданию «Страна» политолог Руслан Бортник.

Украинские эксперты убеждены, что таким образом выстроена стратегия власти — делать военное командование виноватым за неудачи на фронте, а если случаются какие-то победы — то они принадлежат лично Зеленскому. Так что если и дальше военные дела будут идти плохо, то Сырского действительно могут отправить в отставку, как бы показывая обществу и западным партнерам, что политическим руководством делается всё возможное.

Однако в таком угле зрения есть крупный изъян.

Атака против популярного в народе Залужного была действительно спланирована, и формальным основанием для его отставки было отсутствие плана действий на 2024 год. Не желая портить себе рейтинги личным участием, у Зеленского использовали экзальтированную и ничего не боящуюся барышню, которую для чистоты эксперимента в январе даже исключили из партии и фракции. «Она сама себе пресс-служба и сама отвечает за свои слова», — пояснили там.

Главным же плюсом Сырского было не наличие такого плана, а личная преданность и полное отсутствие каких-либо политических амбиций, о чем подробно рассказывало ИА Регнум. Марьяна нормально с ним общалась несколько месяцев, в чем призналась сама. Опять же, эти интересные «непубличные обращения».

Четыре месяца назад она не замечала никаких провалов, хотя уже была оставлена Авдеевка, допущен прорыв в Очеретино и к Часову Яру, российская армия продвигалась и на других направлениях. А за Харьковскую область нынешний командующий отвечал вообще с лета 2022 года. И между прочим, сразу после назначения Сырского главкомом ВСУ в феврале Безуглая ему грозила — мол, дает всего один месяц на кардинальное реформирование армии. Иначе «проедется» по нему, как сделала это с Залужным.

А вот «стало еще хуже» внезапно в мае.

В узких кругах утверждают, что причиной такой перемены настроения стал личный мотив. Именно на осень прошлого года пришелся бурный служебный роман депутатки с «генералом двести». Однако долго он не продлился: известный своей любовью к «клубничке» и в своё время активно зависавший на сайтах знакомств Сырский бросил Марьяну в апреле.

Вот после этого она как будто с цепи сорвалась и вдруг ринулась «на фронт» якобы с инспекцией, откуда вернулась совсем уж в дурном настроении.

«Поговаривают, в этот раз никаких санкций Безуглая не получала, и даже больше, её уже дважды вызывали «на ковер» на Банковую с требованием утихомириться. Но не тут-то было. Богатые тоже плачут. Впрочем, истерики Безуглой не прошли даром, «доброжелатели» Сырского в украинском политикуме не преминули присоединиться к критике, привязав сюда и критику действующего главы министерства обороны Украины Умерова, и вообще всё военное руководство страны 404. Тем более тот факт, что отставки Умерова потребовал во время своего визита в Киев госсекретарь США Блинкен, — давно уже секрет Полишинеля», — говорит ИА Регнум политтехнолог Михаил Павлив.

В тех же узких кругах говорят, что до «юбилейного» саммита НАТО в Вашингтоне, запланированного на июль 2024 года, ждать увольнений и перестановок в украинском министерстве обороны и ВСУ точно не стоит, а скорее всего, и после него. Ведь, по мнению Офиса президента, ни Сырский, ни Умеров еще не собрали на себя достаточного количество негатива.

А его, по мнению Банковой, в этом году будет еще очень много.