В 2023 году Карин Кнайсль, занимавшая с 2017 по 2019 год пост главы МИД Австрии, переехала в Россию и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области.

ИА Регнум

Кнайсль объяснила своё решение тем, что Россия — свободная и безопасная страна. Здесь, уточнила экс-глава австрийского МИД, можно спокойно гулять по ночам в парках, в то время как в Австрии такое было возможно только 30 лет назад.

Кроме того, по словам Кнайсль, российские женщины выглядят женственно, сохраняя свою суть. В Европе же «не всегда понятно, кто мужчина, а кто женщина».

В эксклюзивном интервью ИА Регнум Кнайсль, занимающая пост руководителя центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), рассказала, как её травили в Европе и называли «агентом КГБ», почему русофобия стала фактически господствующей идеологией Запада, а также спрогнозировала, как будет развиваться ситуация в Иране и Палестине.

Также экс-глава МИД Австрии рассказала о своей новой книге с говорящим названием «Реквием по Европе», в которой Кнайсль анализирует причины, по которым фактически закончились европейские законы и свободы.

С разрешения автора ИА Регнум публикует фрагменты российского издания книги.

НА СМЕНУ ЗАКОНАМ ПРИШЛИ ЧЁРНЫЕ СПИСКИ

«Той Европы, за жизнь в которой я так благодарна судьбе, больше не существует. Не знаю точно, когда не стало этого благословенного места. На смену свободе, равенству и человеческому достоинству пришли цензура нового образца, экономический раскол и ужасающее презрение к человеку, причем произошло это ошеломляюще неожиданно и быстро.

Живя в переломное время, много раз начиная всё с нуля и возвращаясь назад, я написала реквием в прозе по той Европе, в которой выросла, в которой мне были даны все возможности, на благо которой я всю жизнь работала не за страх, а за совесть и… которой больше не существует. Я писала его в Ливане, куда добровольно эмигрировала и откуда осенью 2023 года перебралась в Россию. Эта книга — очень личная оценка заката всего того, что составляло исконную суть Европы: правовой безопасности и свободы. Их больше нет.

На смену законам пришли списки. Содержание этих списков, в которых фигурирует и моё имя, мне неизвестно. Когда я попыталась открыть во Франции банковский счет, добрая дюжина банков известила меня, что после консультаций с Парижем они отказывают мне в праве стать их клиентом.

Высылали меня из Франции также по устному распоряжению. Представители разведслужбы побывали у крестьян, сдавших мне дом, и потребовали выставить меня вон, таким образом вынуждая меня покинуть пределы французского государства, при этом им было сказано буквально следующее: «Выгоните ее. Она должна покинуть французскую территорию».

Бывший однокурсник, с которым мы в 1992 году вместе учились в Париже, в Национальной школе администрации, кочевал по французским ток-шоу, утверждая, что ещё в том самом 1992 году рекомендовал меня российской разведслужбе КГБ, на которую сам работал во время учебы как советский гражданин. Во время одного из ток-шоу на ВВС в мае 2023 года мне, основываясь на словах этого типа, сообщили, что я уже в 1992 году была «за Путина».

Чтобы продемонстрировать всю абсурдность ситуации, можно вспомнить историю, произошедшую со мной летом 2023 года, когда глава небольшого сельского поселения в России сказал мне: «Я прочитал в Википедии, что вы уже 30 лет работаете на КГБ. Я сам служил в КГБ, но вашего имени в нашей базе данных не видел».

Чаще всего в таких случаях я лишь улыбаюсь, но когда в Австрии поднимается очередная волна ненависти в мой адрес, у меня просто опускаются руки. Видно, конца этому не будет даже после моей смерти».

«НА НЕПРАВИЛЬНОЙ СТОРОНЕ ИСТОРИИ»

Если раньше, чтобы отстоять свои права, нужны были, в первую очередь, материальные средства, то теперь необходима еще и поддержка общественного мнения. Это я узнала от нескольких юристов, к которым обратилась за помощью.

Уделом многих стало полное банкротство, притом что уголовные дела были выиграны в судах всех инстанций. Часто ход процессов определяется мнением прессы. Мне много раз объясняли, что я «на неправильной стороне истории», поскольку не готова осудить Россию и немедленно прервать все контакты с такими российскими институтами, как учреждения высшего образования и пресса.

В июне 2023 года австрийские дипломаты целую неделю обсуждали, не следует ли лишить меня гражданства, поскольку моя преподавательская деятельность в России может нанести ущерб имиджу Австрии. Не нашлось ни одного юриста, чтобы напомнить общественности, как в 1930-е годы Австрия превратила десятки тысяч своих граждан в апатридов. После 1945 года были приняты соответствующие международные конвенции, чтобы подобное не повторилось впредь.

Дебаты о лишении гражданства не разворачиваются даже в отношении осужденных террористов с двойным гражданством. Несомненно, и в Австрии, и в Германии террористам живется легче, чем гражданам, которые якобы стоят на неправильной стороне истории и потому находятся почти вне закона, то есть беззащитны, как во времена, которые предшествовали созданию современного государственного строя в XVII веке.

«ПЛЯСКА ВЕДЬМЫ С ДЬЯВОЛОМ»

В восточном обществе можно многое критиковать. Я сознательно прибегаю к старому термину «восточный» вместо «арабский» или «ближневосточный», поскольку есть кое-что, в чем этот регион превосходит Западную Европу. Там есть полутона, поэтому есть консенсус, допускающий сосуществование людей, если уж не получается жить вместе.

Европа же, напротив, в последнее время практикует тоталитарное мышление по принципу «свой — чужой». Мерилом всех вещей тут стал русский вопрос. И, к большому удивлению, мне пришлось на собственном опыте испытать, сколь глубока ненависть к России и с какой силой она изливается на все, что хотя бы отдаленно может считаться русским. Как и многое другое, эта ненависть зародилась не в 2022 году, а гораздо раньше.

…Я никогда не знала, в каких списках значится мое имя и, главное, почему. На мою долю выпали лишь последствия в виде расторгнутых договоров и отказа в открытии банковского счета. Я до сих пор ума не приложу, что же я натворила.

Европейский парламент говорит о «дестабилизации ЕС» и «дезинформации», которыми я якобы занимаюсь. Мне непонятно, каков состав моего преступления. Обвинения — очевидный результат травли со стороны австрийских журналистов. В отличие от уголовного процесса, где оглашается состав преступления, о том, что ты попал в какие-то списки, в наше время узнаёшь по чистой случайности.

Процессы, которые велись над ведьмами в XVII веке, представляются мне в исторической перспективе даже более прозрачными. От теперешней охоты на ведьм в СМИ они отличаются следующим: тогда тебя официально вызывали в суд и информировали об обвинении, будь то составление ядов или пляски с дьяволом. В моем случае соответствующий «состав преступления» СМИ обнародовали уже в 2020 году. Пародии на фотографию вальса, который я танцевала с Владимиром Путиным на моей свадьбе, с 2018 года выходили с подписью «Пляска ведьмы с дьяволом». Эти нападки усилились с 24 февраля 2022 года, когда на Украине началась специальная военная операция.

НА ЗАПАДЕ ТЕПЕРЬ ИНСТАГРАМ-ДИПЛОМАТИЯ

Я часто сталкивалась с талантливыми профессионалами в дипломатическом корпусе на так называемом Глобальном Юге, в Москве, а также в Дели и Пекине, но, к сожалению, всё реже и реже в бывших оплотах дипломатического искусства — таких как Рим или Париж.

Причин тому много. Они начинаются с неправильной кадровой политики и связаны с ролью могущественных медийных агентств. Инстаграм-дипломатия — слово, которое превращает дипломатию в нечто тривиальное, в движущиеся картинки в TikTok, а иногда в заголовки. Результат печален, потому что зрелищность вряд ли поможет разрешить конфликт.

Выход из тупика можно найти лишь в результате кропотливой дипломатической работы, постепенных и обдуманных шагов. Суетливые встречи европейских политиков в Москве в начале 2022 года имели мало общего с серьёзной дипломатией. Множество журналистов сновало туда-сюда, разлетались твиты. Ни один визитёр не привез в Москву новых идей или обоснованного ответа на российские предложения по архитектуре безопасности в Европе.

Сергей Лавров после встречи со своей тогдашней британской коллегой Лиз Трасс сказал, что она «говорит твитами». Переговоры политических делегаций за закрытыми дверями ничем не отличались от заявлений, сделанных на пресс-конференциях перед камерами.

Европейской дипломатией утрачены доверительность и конфиденциальность, и не только в связи с этим кризисом. Но на этот раз окончательная утрата дипломатического мастерства ввергла Европу в череду кризисов и войн.

ЖИВУ В ПЕТЕРБУРГЕ, КАК В ЗАПОВЕДНОЙ ЕВРОПЕ

С тех самых пор, как я приехала в Россию, меня не покидает ощущение, что здесь я живу в своего рода «заповедной Европе». Едва ли где-либо еще найдётся больше признаков европейской жизни, чем в Санкт-Петербурге.

Я добиралась до России на грузовике и транспортном самолёте через Сирию. Прибыв в Санкт-Петербург в сентябре 2023 года, я открыла междисциплинарный центр в СПбГУ. Я благодарна за то, что теперь могу жить в России вместе со своими животными.

Мне пока не хватает знания языка, но с такой теплотой меня мало где встречали прежде. Здесь, в «России-матушке», я впервые за много лет снова чувствую себя в безопасности. Та Европа, из которой меня прогнали, осталась далеко-далеко. А эта, в которой я отныне могу жить и работать, напоминает мне о лучших временах другой — «моей» — Европы, в которой я выросла.