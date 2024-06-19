В 2022 году немало российских релокантов имели неосторожность осесть в странах Балтии. Однако приходится им там очень нелегко: в этих государствах россияне-эмигранты сталкиваются с риском «отмены», запрета на профессиональную деятельность, а в худшем случае могут сесть в тюрьму как «российские шпионы».

ИА Регнум

В Латвии и Эстонии практически одновременно произошли два свежих случая, подтвердившие, что в этих странах не отделяют «хороших» русских от «плохих» — они там все безоговорочно «плохие».

Русофобская «этика»

Некоторое время назад было объявлено, что продюсерская компания Art Forte заключила договор с Латвийским национальным театром (ЛНТ) на показ в середине сентября новейшей постановки режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего», в которой главные роли исполняют актёры Чулпан Хаматова и Максим Суханов.

Спектакль проходит на русском языке и рассказывает, если верить аннотации, «историю попыток русских художников в изгнании понять свое место в мире после начала войны». Содержание спектакля полностью отвечает официальной латвийской идеологии, навязывающей русским комплекс вины. Личности постановщика и актеров тоже не должны вызывать нареканий.

Режиссер Крымов в 2022-м перебрался в США, откуда заявил, что не видит для себя возможности вернуться в Россию.

Чулпан Хаматова в 2022-м поддалась на уговоры латвийского режиссера Алвиса Херманиса и переехала жить в эту прибалтийскую республику, где у нее заранее был куплен дом. Там она добросовестно отдалась местному пропагандистскому аппарату — раздавала «правильные» интервью с обличениями российской власти, выступала на проукраинских митингах.

Однако решение Национального театра сдать в аренду сцену для спектакля Крымова с Хаматовой в главной роли вызвало лютое возмущение части местной общественности. Негодовали люди, примкнувшие к местному неофициальному движению «дерусификаторов».

Их мнение выразила вдова известного в Латвии композитора Александра Кублинского — Йоланта Кублинская: «Пьесы на русском языке с участием русского режиссера и русских актеров не было в ЛНТ даже в советские времена! Если у вас всё национальное самосознание в анусе, тогда хотя бы как насчет этики?».

Театральный критик Зане Радзобе напомнила, что в недавно Крымов уже привозил в Латвию свой спектакль «Питер Пэн. Синдром». Критикесса утверждает: «Латвийский зритель очень и очень не принял это шоу — именно по той причине, что это российский взгляд на темы, которые с точки зрения нашего общества слишком мало свидетельствуют о тех ужасах, которые сейчас происходят в Украине».

В свою очередь публицист Дайнис Иванс (некогда возглавлявший Народный фронт — движение за выход Латвии из Советского Союза) уличил директора ЛНТ Мариса Витолса в лицемерии: мол, когда его назначали, тот пообещал, что будет «укреплять национальные культурные ценности», а тут вон оно что!

Также Иванс обрушился на продюсерскую компанию Art Forte — за «создание ощущения, что мы тут не можем обойтись без великой русской культуры, без русского империализма».

Сам же директор Национального театра Витолс, отбиваясь от нападок, указал, что хотя постановка Крымова и на русском, во время спектакля будет обеспечиваться перевод на латышский. Это не первый подобный случай, сказал руководитель ЛНТ, напомнив, что у них ежегодно выступает на гастролях русскоязычная труппа из театра Даугавпилса.

«Кидать камнями в бордель»

Директор театра пытался отстоять свой выбор необходимостью поддержать эмигрировавших из России артистов, чтобы они могли зарабатывать своей профессией — без необходимости «водить такси, развозить еду или работать продавцами». По мнению Витолса, «мы не должны устанавливать никаких ограничений творческой свободы, потому что тогда будем ничем не отличаться от страны, из которой они бежали».

Однако Иванс эти аргументы отверг. Он обвинил Чулпан Хаматову, которая, казалось бы, уже многократно доказала свою лояльность латвийским властям, в том, что та в свое время «тоже достаточно прославила Путина, укрепила его, укрепила этот режим».

Иванс сослался на литературного классика: «Вообще-то об этом пишет и Милан Кундера— какое нам дело, что Прокофьев или, может, Рахманинов, Чайковский пострадали в этой Российской империи, когда их сейчас используют в качестве оружия и голоса этой тоталитарной, имперской России?»

По мнению Иванса, ситуация требует постоянной бдительности. «Всё же мы — часть Запада… Профессор Лакис, основатель нашей Академии культуры, однажды сказал, что после обретения независимости надо кидать камни во всю эту систему, в этот бордель, в Русский мир».

Не остался в стороне и бывший министр культуры Наурис Пунтулис, состоящий в рядах ультранационалистической партии «Национальное объединение». «Мы должны понимать, что около ста миллионов россиян голосуют за Путина. Любая такая афиша в Риге со спектаклем на русском языке в Национальном театре воспринимается и преподносится как великая победа Русского мира», — обличал экс-министр.

Наконец, 17 июня Латвийский национальный театр объявил, что выходит из договора аренды, заключенного с организаторами гастролей «Записок сумасшедшего».

Марис Витолс с неохотой заявил, что они, дескать, сначала «не оценили должным образом символическое и моральное значение этого мероприятия в контексте агрессии России против Украины».

По словам Витолса, «сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке в то время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина». Показ спектакля придется перенести на другую площадку — куда менее престижную.

Более того, объявлено, что до окончания боевых действий на Украине установлен мораторий на русский язык в стенах Латвийского национального театра.

Впрочем, Витолс, которого вынудили так поступить против его воли, попытался подсластить пилюлю: «Это решение никоим образом не направлено против профессиональных артистов, покинувших Россию после начала войны. Театр уважает их выбор уехать и осудить преступный режим Путина».

Но в целом эта ситуация стала болезненным щелчком по носу релокантам. Самым ощутимым с тех пор, как под конец 2022 года Латвия выгнала эмигрантский телеканал «Дождь» (признан нежелательной организацией в России).

Шпионские страсти

В начале этого года эстонская Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина России, профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова. В КаПо сообщили, что Морозова (который неоднократно критиковал российскую власть и высказывался в поддержку Киева) заподозрили в «проведении и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики».

Почти полгода об этом деле не было слышно — вплоть до 18 июня, когда Харьюский уездный суд признал Морозова «виновным в деятельности против Эстонской Республики по поручению иностранной разведки» и приговорил его к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Гендиректор КаПо Марго Паллосон заявил прессе, что Морозов «был завербован еще в начале 90-х», когда учился в СПбГУ и проходил подготовку на военной кафедре.

«Это классическое место, где Россия вербует агентов. Хочу подчеркнуть, что Вячеслав Морозов являлся сотрудничающим агентом. Он не был штабным офицером. Это важное отличие», — сказал Паллосон. Он уверяет, что Морозов получил от российской разведки «задание собрать информацию о внутренней политике обороны и безопасности Эстонии, а также о выборах, инфраструктуре и интеграции».

Глава КаПо утверждает, что Морозов не владел сведениями, составляющими государственную тайну, но всё же имел доступ к информации, интересовавшей российскую разведку.

По словам прокурора Таави Перна, Морозов «получал оплату за свою разведывательную деятельность, но эти суммы были незначительными, особенно по сравнению с его профессорской зарплатой».

Поэтому, как отметил Перн, «деньги не были основной мотивацией», поскольку, по его словам, Морозов — патриот России, да еще и любитель шпионской романтики, поклонник фильма «Семнадцать мгновений весны».

Гендиректор КаПо уверяет, что Морозов много лет был «спящим агентом», поскольку жил в России и потому не представлял интереса для российской военной разведки. По версии следствия, всё изменилось в январе 2010 года, когда Морозов обосновался в Эстонии. Устроившись на работу преподавателем в Тартуском университете, он якобы сообщил об этом российской разведке.

«От них он получил задания, которые ему предстояло выполнять в Эстонии, и прошел дополнительное обучение. В Эстонию он прибыл как российский агент, в этом статусе он и провел здесь четырнадцать лет», – пояснил Паллосон.

По его словам, Вячеслав Морозов составлял обзоры на различные темы об уязвимостях эстонского государства. На основе же этой информации планируются «дальнейшая разведывательная и раскалывающая общество деятельность. Вплоть до планирования военной агрессии против Эстонии», стращает публику Паллосон.

Он красочно поведал, что Морозов собирал информацию в ходе семинаров, мероприятий, конференций, сообщал своим кураторам, о чём говорилось на панелях, во время кофейных пауз, при личных беседах. «Он также передавал информацию о жителях Эстонии, их данные, личные характеристики. На их основе российская спецслужба могла определить следующие цели при вербовке», – отметил Паллосон.

Жизнь любого профессора состоит из семинаров, конференций и т.п., которые он затем обсуждает со своими коллегами в разных странах. Исходя из этого, можно хватать практически любого. Кстати, и для актрисы Хаматовой несложно при желании подыскать состав преступления. Ведь она наверняка тоже обсуждала с кем-то содержание разговоров за чашкой кофе в гримёрке или на репетиции.

О том, что под ударом практически любой представитель интеллектуальной или творческой профессии, свидетельствует призыв шефа эстонской спецслужбы избегать поездок в Россию и не учиться в российских вузах.

«Сейчас Россия прилагает усилия для привлечения эстонской молодежи к обучению в своих университетах. Даже обычные люди, которые могут подумать, что у них нет доступа к конфиденциальной информации или они не знают ничего важного, представляют интерес для российских спецслужб. Вербуют с очень долгосрочной перспективой. Некоторое время спустя этот доступ к информации может появиться», – раскрыл тайные умыслы российской разведки гендиректор КаПо.

Эмигрировавший из Латвии журналист Алексей Стефанов пишет о том, что вряд ли Морозов действительно был российским разведчиком: «Скорее, Прибалтика просто избавляется от перебежавших к ним «правильных русских». Кого-то, как Крымова с Хаматовой, латыши отправляют в утиль, а кого-то, как Морозова, эстонцы сажают. Литовцы, кстати, тоже активно избавляются от беглых белорусов. Чтобы остальные сами оставили Прибалтику в покое и сбежали дальше на Запад. Где, может, ещё пригодятся. Или вернулись домой, раз за два года не смогли нанести России и Белоруссии никакого существенного урона», – пишет Стефанов.

В целом же истории гастроли релокантского театра в Риге и осуждения профессора Морозова в Таллине служат уроком. Уроком того, что для тамошних националистов нет «плохих» и «хороших» русских.

Для них априори все русские плохие, ибо являются носителями ненавидимого латвийскими, эстонскими и литовскими националистами языка и культуры, которую они желают искоренить.

Однако парадокс заключается в том, что даже те релоканты, которые искренне ненавидят российское государство, по факту являются его агентами влияния. Именно потому, что уже одним фактом своего присутствия помогают (зачастую невольно) сохранить позиции русского языка и культуры там, где их гонят и искореняют.