Латвийский режиссёр Алвис Херманис, худрук Нового Рижского театра, сделал нашумевшее заявление, назвав Федора Михайловича Достоевского «отцом-основателем русского фашизма». Херманис, известный своими радикально-националистическими взглядами, пообещал в своей новой работе выявить «корни русского фашизма».

Иван Шилов ИА Регнум

Деятель этот был тесно связан с Россией, работал там, получал государственные деньги и престижные премии. История Херманиса — яркий пример существовавших еще недавно в России порядков, при которых чиновники готовы были облобызать любого иностранца, дабы показать, что «мы тоже ваши, европейские».

Автор «макаки»

В интервью местному изданию «День культуры» Херманис заявил, что положил в основу своей новой постановки «Черный лебедь» «Идиота» Достоевского. Но «Идиота», перекрученного самым непотребным образом.

«Я лично считаю, что Достоевский есть отец-основатель современного русского фашизма, и этой постановкой хочу это доказать. То, что говорит Александр Дугин, которого можем считать идеологом русского фашизма, — он фактически говорит те же самые предложения, что Достоевский. Послание идентично», — «изобличает» Фёдора Михайловича Херманис.

По его мнению, «часть наследия Достоевского игнорируется» — и вот теперь он вознамерился «вытащить это на свет», рассмотреть российского классика «с большей объективностью».

Режиссер добавил: «Я повторяю — считаю, что, пока война не закончилась, до той поры русских авторов в нашем театре будем ставить только тогда, если мы этими постановками прокомментируем войну и ответственность русских. Да, про «дядю Ваню» мы не будем делать, пока война не закончится».

Заодно Херманис обозначил следующую свою задачу: «Рано или поздно мы возьмемся за тему, почему художники и деятели культуры Латвии в последние сто двадцать лет были столь красными и левыми. Все латышское искусство в каком-то смысле было коммунистической «шайкой». Мне неясно, отчего это игнорируется и почему до сих пор всем кажется, что это нормально».

Алвис Херманис — интересная личность.

Притом что он испытывает глубочайшую неприязнь к России, именно в России он провел значительную часть жизни и сделал себе имя. Еще в 1988 году он сыграл одну из главных ролей в фильме «Осень, Чертаново…», снятом режиссером Игорем Таланкиным, придерживавшимся консервативных убеждений.

Впоследствии Херманис поставил в России ряд спектаклей. В частности, в 2010 году срежиссированная им постановка «Рассказы Шукшина» удостоилась российской награды «Золотая маска» в номинации «лучший драматический спектакль большой формы».

Несмотря на это, Херманис известен многочисленными русофобскими и антироссийскими заявлениями, за которые ему в 2014 году был запрещён въезд в Российскую Федерацию. В частности, он заявлял, что все, кто выступает за предоставление русскому языку статуса второго государственного в Латвии, являются «предателями». Он также высказался за введение в стране избирательного ценза, чтобы лишить права голоса тех, кто отдаёт его нелатышским партиям.

Херманис сравнивал с проститутками престарелых латышских женщин, которые, по его мнению, предали свой народ тем, что проголосовали за тогдашнего «русского мэра» Риги Нила Ушакова только за то, что тот обеспечил им бесплатный проезд в рижском трамвае.

Одна из работ Херманиса — «Онегин. Комментарии» — была крайне неоднозначно воспринята публикой. В этой постановке автор «Онегина» Александр Сергеевич Пушкин оказался представлен в виде гигантской обезьяны, скачущей по сцене и вычесывающей блох. В связи с этим пушкинское общество в Латвии опубликовало в местной русской прессе письмо протеста в адрес Херманиса.

В свою очередь, посетивший постановку сатирик Михаил Задорнов написал тогда в блоге: «Молодежь будет ходить на этот театральный шлягер, дабы узнать, что всё-таки из себя представляет любимый русскими поэт и что он этакого написал, дабы потомки его почти обожествили? И впредь будет судить о Пушкине по Херманису. Школьники будут называть его… макакой! Очень верный расчёт!».

Придержал язык

Херманис всегда называл себя латышским националистом и бравирует этим. Режиссер считает, что Латвии надо жестче отстаивать свои интересы в Евросоюзе, кроме того, необходимо сопротивляться современным глобалистским тенденциям. «У маленьких народов загорается красная лампочка, когда им что-то грозит», — рассуждал режиссер.

Калининградский политолог Александр Носович отмечал, что Херманис представляет собой типаж публичных деятелей, которые ненавидят Россию и русских за счет самих русских. «Живя со спектаклей, поставленных на гранты Минкульта России, он поливал ее помоями. Подобные эскапады в конце концов довели человека искусства до запрета на въезд в Россию, чему Херманис несказанно удивился», — писал Носович.

Сам же Херманис, комментируя в 2014 году свой запрет на въезд в Россию, сказал, что «нынешняя ситуация рано или поздно изменится — возможно, лет через пять». И, надо сказать, он угадал.

В апреле 2019-го разнеслась весть о том, что режиссер снова находится в Москве, где готовится к постановке спектакля про первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Херманис лично встретился с Горбачевым, рассказавшим ему подробности своей жизни. Спектакль стал совместной постановкой Нового Рижского театра и Театра наций, которым руководит Евгений Миронов. Он же и исполнил роль Горбачева.

Как написал латвийский журнал Ir, актер лично встретился с президентом России и пожаловался, что Алвиса Херманиса не пускают в страну. Глава государства проконсультировался с ФСБ, после чего Херманису разрешили въехать.

В течение нескольких следующих лет Херманис работал в Москве, и в этот период он придерживал свой язык, воздерживаясь от новых русофобских заявлений. Высказывания его в этот период носили более миролюбивый характер.

Когда же у него спрашивали о том, что он думает о ликвидации русских школ в странах Балтии, режиссер отвечал уклончиво: «Чтобы сохранить языки маленьких народов, нужны какие-то механизмы… Но я не специалист, чтобы об этом сейчас теоретизировать».

С началом российской СВО на Украине Херманис потребовал убрать его имя с афиши его спектакля «Рассказы Шукшина», который должен был состояться в Москве 4 марта 2022 года. Причем сначала он еще старался сохранять адекватность и обратился к латвийским русским с заявлением, что «вы — наши», а потому, дескать, обижать их не надо.

Именно Херманис уговорил срочно перебраться в Латвию российскую актрису Чулпан Хаматову, с которой был прекрасно знаком и ранее сотрудничал. Хаматова переехала и начала кочевать по латвийским СМИ и «антивоенным» митингам, выдавая контент, необходимый местной пропагандистской машине. А чтобы «подкормить» ее на чужбине, Херманис пригласил Хаматову в труппу возглавляемого им Нового Рижского театра.

«Латвийский Зеленский»

Но затем режиссер начал делать заявления одно параноидальнее другого. Общаясь с латвийскими русскими, он пришел к выводу, что большинство из них являются «сторонниками Путина». В связи с этим Херманис поддержал предложение бежавшего в 2013 году в Латвию из России Дмитрия Саввина, называющего себя «русским националистом» и «старообрядцем». Тот посоветовал загнать в концлагерь всех, кто 9 мая придет к рижскому памятнику Освободителям (его на тот момент еще не успели снести), и выпускать только тех, кто согласится на депортацию в Россию.

Херманис, по его словам, убежден, что скоро Латвия нападет на Россию — и в июне 2022 года обратился к президенту, премьер-министру и министру обороны Латвии с требованием, чтобы те разъяснили обществу, что нужно будет делать в случае «часа икс».

Именно Херманис стал одним из зачинщиков травли эмигрантского телеканала «Дождь» (иностранное СМИ, признано в России иностранным агентом), временно релоцировавшегося в Ригу. Херманиса возмутило то, что в августе 2022 года тогдашнему мэру Риги Мартиньшу Стакису задали вопрос: действительно ли стоит сносить памятник Освободителям, уважаемый десятками тысяч русских рижан?

После этого Херманис уличил «Дождь» в применении «жестоких политических манипуляций» и отсутствии «элементарной вежливости по отношению к стране, которая приютила их». Херманис пришел к выводу, что «Дождь» в силу заложенного в подкорке его ведущих «русского шовинизма» пытается «разрушить нашу страну изнутри». И рекомендовал латвийским органам безопасности отменить все разрешения сотрудникам телеканала на работу и пребывание в Латвии. Через несколько месяцев его пожелание было исполнено.

Такой рьяный активизм взбесил даже некоторых релокантов.

Драматург Иван Вырыпаев обвинил Херманиса в том, что тот еще недавно вовсю сотрудничал с ныне ненавидимым им «путинским режимом» и не гнушался брать от него деньги. «Ты много лет сотрудничал с театром, который лично создан Путиным. Ты знал, что Евгений Миронов лично дружит с Путиным. Евгений Миронов лично поговорил о тебе с Путиным и лично Путин снова тебя впустил. Ты ел хлеб с рук этих путинских людей», — обличает Вырыпаев.

Как легко догадаться, Херманиса эти обличения никак не урезонили.

В последнее время Алвис Херманис становится источником громких — в масштабах Латвии, конечно, — информационных поводов. Так, недавно он потребовал начать строительство полосы укреплений в приграничной полосе у рубежей России. Он предлагает разделить 400-километровую линию латвийско-российской границы на отдельные участки, ответственность за обустройство которых мог бы взять на себя какой-либо отдельный город, район или компания. «Если однажды весь народ смог скинуться на памятник Свободы, то на строительную и сельскую технику в этом случае мы бы точно деньги нашли», — полагает режиссер.

Заодно на вверенном ему «участке фронта» он занимается укреплением национального патриотизма. Реконструированный Новый рижский театр открылся премьерой спектакля «Секта толкователей снов» — о народе, который потерял государственность, язык и исчез. Сюжет рассказывает о событиях VI–X веков и проходит через все «точки разлома» дня сегодняшнего — Киев, Иерусалим, коварные российские правители. Намек с точки зрения Херманиса более чем прозрачен.

Кстати, его потихоньку начинают примерять на роль «отца нации». Во всяком случае, когда рижское издание «Независимая утренняя газета» устроило опрос на тему того, «кто мог бы стать латвийским Зеленским», Херманис, набравший десять процентов голосов, уступил только нынешнему президенту Эдгару Ринкевичу.