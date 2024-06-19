Одним из трёх пунктов итогового коммюнике так называемого «саммита мира» по Украине, прошедшего недавно в Швейцарии, стало положение о важности свободного судоходства в Чёрном и Азовском морях.

ИА Регнум

«Продовольственная безопасность никоим образом не должна превращаться в оружие. Украинские сельскохозяйственные продукты должны безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам», — говорится в документе, принятом по итогам встречи в спа-отеле.

И уже пошел третий год, когда тема зернового коридора постоянно мелькает в политических заявлениях и публикациях СМИ. Хотя с ним проблемы совершенно другие, не связанные с безопасностью поставок. Источники ИА Регнум еще в конце прошлого года подтверждали, что сухогрузы с зерном исправно идут.

Изначально Украина и Запад громко требовали создания коридора, мотивируя это высокими гуманитарными соображениями. Владимир Зеленский замогильным голосом предупреждал о возможном голоде в странах Азии и Африки из-за прекращения поставок украинского зерна и пугал, что нехватка продовольствия с Украины приведет «к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств множества стран».

В итоге, правда, выяснилось, что главными покупателями являются государства НАТО, где им зачастую кормят разводимых на продажу свиней. А на долю бедных стран третьего мира приходятся минимальные поставки — не более 15% от всего объёма.

При этом зерновой коридор превратился в огромный насос по выкачке денег с Украины, так как значительная часть продукции экспортируется по «серым» схемам. И вот об этом в Швейцарии не говорили, хотя как раз следовало бы.

«Приезжает компания на «зерновой коридор» — у нее ноль копеек уплаченных налогов, нет никаких документов на это зерно. Директор-«Фунт» грузит это зерно на корабль, отправляет в условную Турцию. Пока корабль идет, переписывается зерно и не возвращается валютная выручка. С этой конкретной операции мы как государство получили ноль», — говорит об этом первый заместитель председателя комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Для «серого» экспорта на Украине, «страдающей от действий россиян», массово используются фиктивные предприятия-однодневки, которые создают под конкретную операцию и почти сразу же закрывают. Такие компании оформляются на подставных лиц. Для экспорта и выведения валюты за границу зерно покупается у фермеров за наличные деньги, без документов и уплаты налогов.

Сразу же после успешной погрузки зерна на судно такие фирмы закрывают. За то время, пока корабль находится в дороге, зерно несколько раз меняет собственников, пока не оказывается в собственности у одного из международных агротрейдеров.

Благодаря этому организаторы махинации оставляют на зарубежных счетах средства от продажи. В дальнейшем они могут использоваться на другие «теневые» схемы.

Одной из них, случайно ставшей известной, стал способ вывода средств украинским игорным бизнесом, который также использовали торговые сети, банки и «чёрные» экспортёры.

Компании направляют безналичные средства на счета сотрудников больших торговых сетей («зарплата» поступала им как частный перевод от другого физлица, поэтому средства не подлежали налогообложению). Взамен они отдают «игрокам» наличные, полученные от продажи товаров. А эту «наличку» игорные компании обменивают у теневых экспортёров зерна на выведенную за границу валюту.

Причём все эти и другие подобные криминальные махинации носят интернациональный характер.

Расследование, проведенное двумя международными журналистскими расследовательскими конторами, показало, что среди иностранных покупателей украинского зерна по «серым» схемам были, в частности: офшорные компании; подставные компании в Венгрии и Чехии, ликвидированные из-за несвоевременной подачи документов; компании с историей уклонения от уплаты налогов; но главное — большие международные зернотрейдеры, COFCO International, Bunge, Viterra, Ameropa Grains Holding и другие.

После того как поднялся шум в СМИ, а также была создана парламентская комиссия по расследованию подобных фактов, выяснилось, что под подозрение попали сотни украинских компаний-экспортеров с признаками фиктивности и серьезными нарушениями. Но к этим компаниям проявляли удивительную лояльность украинские таможенные органы.

По данным следственной комиссии Верховной рады, более половины экспортеров вообще не подали ни одной таможенной декларации, большинство поданных документов обработали за 90 минут, а на оформление одной декларации уходило в среднем всего девять минут.

Только одна из подобных компаний, в отношении которой сейчас ведется следствие, за два года экспортировала зерна на сумму более 150 млн долларов двум венгерским фирмам, которые были ликвидированы венгерским судом из-за непредоставления финансовых документов и недостоверной контактной информации.

Суд также запретил этим ключевым венгерским импортерам — компаниям The Mark Global и Borko Trade — осуществлять любую дальнейшую деятельность. Несмотря на это, первая из них продолжала торговать. Согласно судебным документам, проанализированным журналистами, только от продажи зерна компании Borko Trade украинское государство потеряло около 20 миллионов долларов неуплаченных налогов.

Венгерские власти не смогли установить, кто на самом деле стоит за компанией. Когда журналисты начали выяснять, кто стоит за этими двумя и другими связанными с ними фирмами, они вышли на нескольких молодых людей, указанных как нынешние или бывшие акционеры, и директора, которые оказались подставными лицами.

Один из них рассказал журналистам, что ему и другим предложили вписать свое имя в компанию, когда он находился на лечении в… психиатрической больнице.

Согласно оценкам Национального банка Украины, за 2022 г. и первые девять месяцев 2023 г. объем валютной выручки от агроэкспортеров, не поступивший в установленные законом сроки, составил около 2 млрд долл.

А проверки, проведённые после начавшегося скандала Одесской областной администрацией, выявили, что «30–40% субъектов рынка экспортного зерна работают в тени».

Народный депутат Украины Марьян Заблоцкий, который начал собственное расследование зернового рынка, заявил журналистам, что за нынешними подпольными сделками действительно стоят крупные международные трейдеры. По его словам, лучший способ остановить их — это попытаться наложить на них штрафы за пределами страны.

«Как показала практика, гоняться по Украине за этим очень трудно с той правоохранительной системой, которая у нас есть, и с той коррупцией, которая у нас есть», — говорит украинский депутат.

После всех этих громких скандалов ещё в прошлом году начали приниматься меры, направленные вроде как на исправление ситуации. Парламентом был принят закон, который ввел режим экспортного обеспечения и ужесточал требования к компаниям-экспортерам. Чтобы этот закон вступил в силу, правительство должно было принять соответствующее постановление.

Однако в течение нескольких месяцев оно этого не делало, и всё это время сохранялся статус-кво в ситуации с невозвратом валюты.

Потом, когда постановление, устанавливающее новые правила аграрного экспорта, было всё же принято, в нём были обнаружены коррупционные риски. Так, оно предлагает разрешить экспортировать зерно только компаниям, зарегистрированным в Государственном аграрном реестре (ГАР). А это означает возможность в «ручном режиме» отбирать предприятия, которым можно вывозить зерно.

К тому же компании могут не предоставить лицензию на экспорт, даже если она подпадает под все критерии. Это может произойти по обращению минагрополитики о наличии «других оснований» для отказа.

В итоге и сейчас ориентировочное количество неучтенного зерна, которое вывозится с Украины, может достигать до 5 млн тонн в год. Такое мнение высказал генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко. «Учитывая, что у нас 95% экспорта на данный момент проводится через порты, то, конечно, возможности там шире (для «серого» экспорта. — Прим. ред.), чем по железной дороге», — отмечает он.

Выгодоприобретателями от зернового коридора с Украины является достаточно большое число субъектов. Во-первых, западные государства, куда идёт большая часть украинского экспорта зерна.

Во-вторых, западные же корпорации — крупные агротрейдеры, не гнушающиеся получать прибыли в том числе и с использованием «серых» схем.

В-третьих, это хозяева компаний — организаторов этих схем с украинской стороны. И наконец, коррумпированные украинские чиновники, таможенники, силовики и т.д., «крышующие» всю эту бизнес-цепочку с криминальным уклоном.

А вот кого точно нет среди получающих пользу от работы зернового коридора — это украинского государственного бюджета, теряющего миллиарды, и тех самых бедных стран Африки и Азии, ради спасения от голода которых якобы и затевалась вся эта история.

Таким образом, переживания на публику на разного рода международных встречах — лишь красивое прикрытие для воровства в особо крупных размерах, о котором все знают, но делают вид, что верят трогательной истории о «проблемах с безопасностью судоходства», созданных Россией.