Несмотря на все усилия ВСУ по стабилизации фронта, российская армия продолжает успешно наступать.

ИА Регнум

На Харьковском направлении боевые действия приобрели позиционный характер, при этом украинские войска отчаянно пытаются выбить штурмовые подразделения ВС РФ из приграничной зоны. За сутки было отражено несколько контратак ВСУ, а силы противника в районе пунктов Волчанск, Волоховское, Синельниково и Липцы понесли тяжёлые потери.

Обе стороны активно применяют авиацию, причём украинские источники жалуются на применение ракет УПАБ-1500 с массой боевой части более 1000 килограммов — бороться с ними ВСУ не способны.

Тяжёлые городские бои продолжаются и в застройке города Часов Яр на бахмутском направлении. Самые же тяжёлые бои, как и в прошлые недели, развернулись севернее Донецка.

Горячей точкой остаётся район Авдеевки, где российские войска теснят ВСУ сразу на нескольких направлениях. После последовательного отступления из Авдеевки и Очеретино украинские войска стремятся организовать оборону вокруг населённого пункта Новосёловка Первая.

Севернее ВС РФ ведут бои на окраинах населённого пункта Сокол, а южнее — в районе посёлков Уманское-Яснобродовка, рассказал источник ИА Регнум в рядах 1-го Донецкого армейского корпуса.

«В Новосёловке ВСУ укрепились плотно, так что лобовой штурм нежелателен. Собственно, задача — обойти, отрезать противника в населённом пункте от снабжения, заняв мосты через реку Волчья. Противник, ясное дело, это понимает и упирается на этом направлении как может, но вынужден отступать», — говорит собеседник издания.

Для ВСУ утрата Новосёловки будет серьёзным ударом, поскольку в этом районе остаётся единственный плацдарм, который может быть потенциально использован для контрнаступления на Авдеевку и Донецк.

Отступление на правый берег реки Волчья и Карловского водохранилища может позволить ВСУ на время стабилизировать оборону по линии водных преград. В свою очередь российские войска могут создать собственные линии обороны, для штурма которых у противника просто не будет сил и ресурсов.

Севернее Новосёловки оборона ВСУ опирается на мощный укрепрайон — часть так называемой линии Порошенко. Эта полосу укреплений с целью отрезать Донбасс от территории Украины построили по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в 2015–2016 годах.

«Линия Порошенко» — это несколько систем укреплений, находящихся в 5-10 километрах друг от друга. Первую часть российская армия взломала после отступления ВСУ из Авдеевки, вторая тянется от Карловского водохранилища до Новосёловки Первой и далее — на Очеретино.

«Не можем накопить»

Подразделения ВСУ цепляются за оборону в этом районе, стремясь не столько остановить, сколько замедлить продвижение российской армии, сообщает агентство Associated Press. Его журналисты посетили Авдеевское направление и пообщались с военнослужащими ВСУ.

Военные поставки из США и Европы существенно улучшили положение украинских сил, признают военнослужащие 110-й бригады. Но этого всё равно недостаточно, при этом часто США присылают боеприпасы малого калибра, а не 155-мм артиллерийские снаряды для самоходных и буксируемых орудий.

«Нам нужно в четыре раза больше боеприпасов, чтобы не считать каждый снаряд, пытаясь определить приоритет каждой отдельной цели», — сообщил собеседник Associated Press.

Оперативной поставке боеприпасов мешают сложная логистика и постоянные удары российской армии по маршрутам снабжения украинских войск. Боеприпасы изготавливают на американском предприятии, потом они преодолевают тысячи километров по океану и железным дорогам — за это время ситуация на фронте меняется. В итоге командованию ВСУ приходится нормировать распределение снарядов по отдельным подразделениям или отправлять их порциями.

«Мы не можем получить все боеприпасы, которые нам дают, одновременно — мы получаем их порциями. Но мы не можем накопить количество, которое нам необходимо», — рассказал офицер 47-й бригады ВСУ.

Учитывая, что ни в районе Часов Яра, ни на Донбассе в целом ВСУ не получают обещанной военной помощи, можно предположить, что она уходит в другие регионы. Например — в район Запорожья, где ситуация накаляется.

Подозрительное затишье на Запорожском направлении

Несмотря на то, что предыдущий «контрнаступ» украинской армии закончился ничем, в Киеве не отказались от планов прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. Официальные лица и представители командования ВСУ не раз намекали, что новое наступление обязательно состоится.

Но на этот раз украинские СМИ не раскрывают дат и деталей предстоящей операции. Не исключено, что «новое наступление» — обычный вброс, при этом ряд признаков указывает на подготовку противника к масштабной военной операции. В частности, ВСУ начали применять гексакоптеры «Баба Яга» для минирования маршрутов снабжения российских войск, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Украинские «Бабы Яги» теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Также украинские войска после длительного перерыва возобновили артиллерийские обстрелы российских позиций в районе населённого пункта Каменка. В целом же ВСУ воздерживаются от активных действий по всему Запорожскому фронту, что вызывает подозрения, говорит источник ИА Регнум в этом районе.

«Столкновения по всему фронту продолжаются, но интенсивность будто сократилась. В то же время разведка ведётся регулярно, одновременно можно зафиксировать с десяток дронов на отдельном участке фронта. Прямых признаков готовящегося наступления нет, но мы к любым изменениям обстановки готовы», — заверяет собеседник издания.

Ещё один косвенный признак готовящегося наступления — недавние аресты нескольких популярных военных блогеров, проживающих в Запорожье. Арестованным вменяют публикацию кадров с передислокацией украинской артиллерии в тылах ВСУ. Что характерно, речь идёт о гаубицах М777, поставленных из США для восполнения потерь. Официально о поставках новых гаубиц не сообщалось, но орудия мелькали на видео, снятых на дорогах Германии и Польши.

Для украинского руководства Запорожское направление представляет особый интерес, поскольку Киев не оставляет планов прорваться к Крыму. Очевидное направление для этого — удар от населённого пункта Каменское на Васильевку и дальше — вдоль трассы Е105 на Мелитополь и Крым. Возможно также, что в качестве козырной карты Киев планирует использовать военные самолёты F-16 и Mirage 2000, ранее обещанные украинским ВВС.

В то же время никаких признаков того, что наступление ВСУ будет более успешным, чем год назад, нет.