Хельсинки, 29 ноября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Аутлет-деревню «Царь», расположенную в Финляндии возле границы с Россией, продают всего за €70 тыс. из-за того, что туда перестали приезжать российские туристы, сообщил 28 ноября телеканал Yle.

Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Как рассказал журналистам распорядитель аукциона, на который выставили аутлет, Матти Маннер, никто не предложил за комплекс более €70 тыс., хотя на его строительство потратили €35 млн.

«Результат торгов стал для нас глубочайшим разочарованием. Тем не менее, мы проведём переговоры о продаже», — заявил он.

Маннер также сообщил, что банк Oma Säästöpankki, который владеет закладной на аутлет, хочет скорей избавиться от этой недвижимости, чтобы не тратить средства на содержание пустующий деревни.

Финское правительство с 30 сентября запретило въезд для российских туристов, заявив, что они создают «угрозу» для страны. Это негативно отразилось на состоянии финского туристического сектора, многие предприятия вскоре пришли в упадок, в том числе те, которые успешно работали в течение десятков лет.

Комплекс «Царь» оказался невостребованным без российских туристов, так как финны туда не хотят ездить за покупками. Аутлет обанкротится и опустел. Это коснулось не только владельцев торгового предприятия, но и работавших там местных жителей.

При этом Финляндия в ноябре 2023 года закрыла почти все пропускные пункты на границе с Россией. Агентство Reuters 28 ноября сообщило, что Хельсинки планирует закрыть все КПП и пропускать только грузовой транспорт.