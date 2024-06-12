На сайте «Русской службы BBC» 7 июня опубликована большая статья об организации «Русская община». По мнению автора публикации Амалии Затари, это «крупнейшая в стране ультраправая организация, способствующая всплеску активности националистов».

ИА Регнум Андрей Ткачук

В статье также утверждается, что община «поддерживает войну в Украине и репрессии, выступает за традиционные ценности и против ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), абортов и мигрантов».

В то же время автор пишет, что «Русская община» фактически продвигает русскую культуру, помогает участникам СВО, проводит спортивные, семейные и фольклорные мероприятия, а «православие у них играет довольно большую роль».

В беседе с ИА Регнум управляющий «Русской общиной» Андрей Ткачук рассказал, каковы на самом деле цели организации и чего уже удалось достичь.

ИА Регнум: Андрей, ВВС называет вашу организацию «ультраправыми». В российском обществе это слово до сих пор ассоциируется если не с откровенными фашистами, то с крепкими мужиками, которые готовы избивать мигрантов. Как вы сами определяете свою политическую идеологию?

Андрей Ткачук: Мы не придерживаемся никакой идеологии. Мы неформальное объединение людей, которые собрались, чтобы помогать друг другу. Нам всё равно, кто выбирает какие стороны: левую или правую, северную или южную. Мы просто русские люди, которые решили, что пора бы увидеть проблемы своих ближних и решить их.

Что касается мигрантов, то для нас они — не самоцель. Проблема не в мигрантах. Проблема в неспособности нашей правоохранительной и судебной системы соблюдать закон и порядок. Из-за этого люди не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. У нас любой отморозок, пользуясь коррупционными связями, может спокойно уйти от ответственности. Либо за ним стоит диаспора, либо богатая семья.

Мы же собираемся, чтобы заставить работать наши органы власти на того, на кого они должны работать: на народ, который проживает в России и составляет его большинство.

Повторюсь, нам плевать на все эти политические кульбиты и на то, кто кого как называет.

ИА Регнум: С какими еще проблемами сталкивается та часть нашего общества, которой потребовалась ваша помощь?

Андрей Ткачук: Люди приходят к нам из-за трех вещей.

Первое: они не чувствуют себя в безопасности в России.

Второе: они испытывают потребность во взаимопомощи. Ты приходишь в семью, где тебя всегда поддержат и, что бы ни случилось, не бросят один на один со своими проблемами. И ты тоже никого не оставишь в беде. В этом и состоит принцип взаимопомощи.

Третье: они хотят возрождения наших традиций и нашей культуры. Нам необходимо восстановить культурный код русского человека, который за последние 100 с лишним лет был утерян и уничтожен.

Нашу культуру заменили на непонятную клюкву, когда на сцене пляшут полуголые девицы в задирающихся юбках, представляя себя якобы русскими. Да у русских никогда таких нарядов не было! Наши женщины всегда выглядели целомудренно и одевались совсем иначе.

Поэтому наша задача состоит в том, чтобы вернуть русскому человеку его культурный код. Вспомнить корневые традиции, которые нам достались от предков. Вспомнить, как наши предке относились к строительству семьи и вообще к жизни.

Наши традиции были разбиты еще при большевиках, которые пришли и решили, что русских надо уничтожать, потому что «великорусский шовинизм всех угнетает». Якобы из тела русского народа должны произрастать все остальные народы, а русских быть не должно. Потом для нас придумали россиянство. А теперь некоторые искренне думают, что русский — это прилагательное, потому что такого народа нет. Мы же хотим показать, что русские есть.

Таким образом, мы преследуем три основные цели: взаимопомощь, взаимозащита и возрождение традиций. В политику мы не лезем. У нас запрещено заниматься политикой, она нам не нужна и не интересна. Никаких целей по захвату власти мы не ставим. И свою идеологию никому не пытаемся навязать.

ИА Регнум: Мы часто говорим о России как о стране традиционных ценностей, но на практике это не всегда получается. Сколько в этом объективных причин, а сколько — субъективных?

Андрей Ткачук: Сохранение традиционных ценностей зависит от каждого конкретного человека. Даже если тебя силой притащили в свинарник, тебе необязательно хрюкать и превращаться в поросёнка. Сохранить ценности надо внутри самого себя и внутри собственной семьи.

Но помимо того, чтобы сами люди занимались защитой своей культуры, им нужна поддержка и программа со стороны власти. Нужна воля государственных мужей. Я пока вижу только слова, которые не подкреплены никакими реальными действиями.

Если за государственные деньги на VK-FEST приглашают «Инстасамку», которая поёт про то, как надо с***ть, приучая наших девочек быть проститутками, о какой политике по сохранению традиционных ценностей можно говорить?!

ИА Регнум: А показательные наказания участников «голой вечеринки» вас не воодушевили?

Андрей Ткачук: Это была разовая акция — хорошая, но по сути не меняющая ничего. Эти люди как были у кормушки, так и остались. Они как сидели на центральных телеканалах на непонятных посиделках, так и сидят. Как продвигали свои бездарные поделки, так и продвигают. Как не пускали в ротацию талантливых русских людей, так и не пускают.

ИА Регнум: Они по чьему-то злому умыслу там сидят? Или потому, что люди, как вы сказали, не пытаются выбраться из свинарника и хрюкают?

Андрей Ткачук: Просто у нас сложилась клановая система людей, которые захватили определенные источники заработка и влияния на умы подрастающего поколения. Эта система держится на коррумпированности. Иначе я не могу объяснить, почему на центральных телеканалах, где очень большая доля государственных денег, это всё продолжается.

То, что на Первом канале дважды в год показывают службу в храме Христа Спасителя или утром в воскресенье (когда все спят) показывают «Слово Пастыря» — это не пропаганда традиционных ценностей. Это так, для отвода глаз: «чтобы вы не говорили, что мы ничего не делаем».

ИА Регнум: СВО может поспособствовать тому, что мы вернёмся к традиционным ценностям?

Андрей Ткачук: Конечно. В окопах безбожников нет. Оттуда возвращаются много искренне верующих людей.

На самом деле традиционные ценности базируются на евангельских ценностях. «Не укради», «Не убей», «Почитай родителей» — все эти заповеди исходят из Библии. Люди в зоне СВО начинают к традиционным ценностям возвращаться. Их становится всё больше и больше. А потом они начинают на свои семьи влиять.

В этом смысле СВО серьёзно оздоравливает наше общество.

ИА Регнум: А рост взаимопомощи в обществе сейчас происходит?

Андрей Ткачук: Взаимопомощь в обществе и так была. Просто с началом СВО произошел пассионарный взрыв. Люди стали больше обращать на это внимание. Они стали больше обращаться к традиционным ценностям, к их продвижению и к их защите.

ИА Регнум: Что для вас будет главным показателем, что общество решило вернуться к своим корням?

Андрей Ткачук: Мы не ставим задачу поменять всё общество. Мы хотим, чтобы русский человек вспомнил, что это такое. И делаем это как раз за счёт взаимопомощи и взаимовыручки. Потому что сплочение народа — это одна из базовых традиционных ценностей. Надо относиться друг к другу по-братски и с любовью.

Наше общество преобразит любовь, когда все друг другу помогать начнут.

Наверняка вы живёте в городе в многоэтажке. Вы знаете, как зовут всех ваших соседей по этажу? Не знаете. Я тоже не знаю. Я только успел шапочно познакомиться с двумя. Для того мы и создали «Русскую общину», чтобы поменять в себе эти настроения. Чтобы мы увидели, что у нас есть соседи, у которых есть проблемы.

Например, если ты видишь, что у кого-то болеет ребенок, предложи ему помощь. Даже если человек стесняется её принять, ты всё равно предложи. Расположи его к себе.

Надо понять, что мы друг другу братья. Если мы живём рядом, мы должны друг другу помогать.

ИА Регнум: Что касается публикации BBC: вы поняли, чем привлекли вражескую пропаганду?

Андрей Ткачук: Когда журналистка BBC начала обзванивать наших координаторов и общинников с просьбой дать интервью, мы сразу решили, что лучше с ними ни о чём не разговаривать. Что бы мы ни сказали, было понятно, что готовится наброс одной субстанции на вентилятор, поэтому мы постарались ограничить с ними общение.

Но даже это не помогло, потому что журналистка умудрилась использовать в статье даже сами подготовительные беседы, когда человека уговаривали дать комментарий, а он отказывался.

Что их так испугало? На Западе не хотят, чтобы русские вдруг объединились и стали решать проблемы сообща. Управлять всегда удобно разобщенными существами, которыми движут исключительно низменные инстинкты: безопасность, еда, размножение.

Объяви очередную пандемию и рассади всех по капсулам. Ты сидишь дома — ты вроде как в безопасности. Еду тебе доставляют курьеры. А что касается размножения, тебе придумают какие-то виртуальные программы или приспособления, чтобы заменить это. Таким способом из народа можно сделать биомассу, которую можно увеличивать или сокращать.

Если же мы вспомним свои традиционные ценности, мы не просто станем единым народом, мы начнём размножаться. А это больше всего беспокоит Запад. Не нужно Западу большое народонаселение в России. Западу нужны наши ресурсы, а не наши люди. Но чем сплоченнее мы будем, тем сложнее им будет нас сломать.

У Запада же есть план, чтобы раздробить Россию на части. Им нужен сепаратизм в нашей стране. Им нужно, чтобы отдельные регионы отделялись от центра и объявляли себя самодостаточными территориями, а потом формировали собственные институты власти и проводили самостоятельную внешнюю/внутреннюю политику.

Это нужно не только Западу, но и пантюркистам, которые пытаются создать на территории России «великий Туран».

Нас пытаются растащить во все стороны. А мы — тот инструмент, который делает всё наоборот. Мы собираем людей в кучу. Понятно, что это идет вразрез с планами Запада в отношении России.

ИА Регнум: Многие комментаторы, которые разбирали статью BBC, говорили примерно следующее: ну да, «Русская община» делает то-то и то-то. А что в этом плохого?

Андрей Ткачук: Да. Мы боремся за традиционные ценности против ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), чайлдфри и детоубийства в утробе матери. Мы поддерживаем СВО. Мы возим туда гуманитарную помощь и шефствуем над рядом подразделений. Мы возвращаем людей в храм и проводим русские праздники.

BBC пытается нас в этом обвинить. Но я считаю, что лучшей рекламы для нас просто не придумаешь.

ИА Регнум: Когда мы победим в СВО, наше общество автоматически перестроится? Или для этого понадобится еще много времени?

Андрей Ткачук: Я хочу, чтобы мы как можно скорее одержали победу в СВО. Но, к сожалению, на этом всё не закончится. Война будет продолжаться. Третья мировая уже идёт. Мы имеем дело только с первой её стадией. Странно, что многие до сих пор этого не понимают, живя по принципу «пей, гуляй и веселись».

Война идёт на уничтожение всего нашего народа. Те, кто это понимают, или уже сражаются с оружием в руках, или объединяются, чтобы подготовиться к худшему. Мне жаль людей, думающих, что всё само собой рассосётся и не коснётся их.

Когда мы победим в СВО, мы восстановим историческую справедливость. Но я сомневаюсь, что люди оттуда вернутся, потому что кампания продолжится. Всему обществу придётся мобилизоваться, чтобы отстоять страну. А мобилизация как раз приведёт к единению, которое мы запустили в нашей общине. Народ и государство очистятся от шлака и пойдут вперёд.

В Великой Отечественной войне мы победили только потому, что было единение всего народа. Сейчас, к сожалению, этого нет. И в СВО нам победить сложно в том числе потому, что пока одни кладут свои жизни, другие употребляют наркотики и гуляют на голых вечеринках. Как будто бы ничего не происходит. Это самое страшное.

Но я всё же надеюсь, что победа в СВО даст нам больше единения.

ИА Регнум: А есть ли у вас идеи, как мы будем выстраивать отношения с украинцами после СВО?

Андрей Ткачук: Нам нужно оставаться самими собой и нести им свои традиционные ценности. Пока этого нет. К сожалению, на освобождённых территориях бывают случаи, когда туда заезжают банды мигрантов и превращают в ад жизни людей, которые только-только оправились от тяжких потрясений. Этого быть не должно.

Я считаю, что у нас есть силы и возможности восстановить Украину. Надо просто принести её жителям любовь и справедливость. Тогда они вспомнят, что они русские, и вернутся в русский народ.

Никаких украинцев на самом деле не существовало. Сначала их придумали поляки и австро-венгры, потом эту идею подхватил Ленин. В Российской империи было всего три вида русских: великоросс, малоросс и белоросс.

Надо напомнить украинцам, что они такие же русские, как и мы. И что мы пришли к ним с любовью и справедливостью, которую они давно ждут.