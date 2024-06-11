Российская армия развивает наступление по всей протяжённости линии соприкосновения — от Харьковской до Запорожской области. Самым горячим участком остаётся Донбасс, где командование ВСУ лихорадочно возводит линии обороны, а подразделения оставляют позиции.

ИА Регнум

Российские войска смогли продвинуться на ряде направлений, освободив населённый пункт Прасковиевка на Марьинском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Критическую для ВСУ ситуацию на Донбассе признал даже Владимир Зеленский, написав в своём Telegram-канале: «Донетчина: наиболее тяжело».

ВС РФ одновременно наступают на север, северо-запад и запад от Донецка, продавливая оборону украинских войск.

Тероборона бежит

На бывшем Авдеевском направлении российские войска, наступающие со стороны населённого пункта Очеретино, продвинулись в направлении населённого пункта Новоалександровка. Уже утром 11 июня военкор Юрий Котенок сообщил, что Новоалександровка полностью перешла под контроль российских сил — противника выбили с западных окраин посёлка.

Отмечается, что подразделения ВСУ, которые удерживали оборону в населённом пункте, самовольно оставили центр посёлка, не уведомив командование.

Часть украинских источников назначили виновниками командиров одного из подразделений территориальной обороны. Раньше то же подразделение удерживало оборону на окраинах Очеретино и тоже, по сути, сбежало, что привело к потере населённого пункта.

Другие источники, напротив, винят командование ВСУ в том, что удерживавшие этот участок подразделения своевременно не усилили и не доставляли им боеприпасы.

О ситуации в районе Новоалександровки ИА Регнум рассказал источник в рядах 1-го армейского корпуса. По его словам, Авдеевское направление для ВСУ было существенно ослаблено, а подкрепления идут на другие участки фронта.

«Раньше на нашем направлении стояла 110-я бригада ВСУ, потом 47-я. Последняя часть сил передала на Часов Яр, оставшиеся уже несколько месяцев без ротации бегают по всему направлению как пожарная команда — прикрывают по возможности, но их просто не хватает. Остальные участки — за теробороной и прочим неликвидом», — сообщил источник.

«Последний рубеж на окраине Донецка»

Сообщается, что 47-я бригада ВСУ потеряла на Авдеевском направлении очередной американский танк M1A2 Abrams: сначала он был выведен из строя, а затем добит. Машину не спасла ни установка блоков динамической защиты, ни дополнительный комплекс защиты в виде навесного металлического козырька, известного как «мангал».

По данным портала Lostarmour, эксперты которого анализируют потери бронетехники в военных конфликта, это уже 11-й подобный танк, потерянный ВСУ. Всего США поставили Украине 31 машину. В марте 2024 года M1A2 Abrams впервые задействовали на Авдеевском направлении, но это не помогло украинским войскам остановить наступление российских войск.

Также источник ИА Регнум рассказал о продвижении ВС РФ в направлении посёлка Новосёловка Первая и в сторону Новопокровского южнее Очеретино. Наступление продолжается и в районе населённого пункта Красногоровка западнее Донецка. По данным с мест, российские войска взяли под контроль часть населённого пункта. Бои продолжаются в центре города вдоль улиц Сумская и Центральная, а также в северной части — в районе улицы Чайковского.

«Противник удерживает западную часть населённого пункта, есть слухи, что за окраины цепляться не будут, а отойдут сразу на тот берег реки Лозовая. Но пока что за Красногоровку цепляются крепко, потому что тут, по сути, их последний рубеж на окраине Донецка», — поясняет наш собеседник.

Ситуация на Донецком направлении вынудила ВСУ активнее задействовать немногочисленные оставшиеся резервы. В районе Очеретино использовались штурмовые вертолёты Ми-24, которые действуют на предельно малых высотах и наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами. Но машины используют локально и пытаются как можно скорее увести с линии боевого соприкосновения, поэтому они существенно не влияют на фронтовую обстановку.

Охота на Bradley

Напряжённая обстановка сохраняется в районе населённого пункта Часов Яр, где российские войска вытесняют ВСУ на правый берег канала «Северский Донец — Донбасс». Боевые действия продолжаются в жилой застройке микрорайона «Канал», расположенного на левом берегу.

В воскресенье, 9 июня, военкор Андрей Руденко сообщил, что в Часов Яре поднят российский флаг: «движение идёт к центру города. Враг отступает, так как с этого направления «немцы» отвели резервы в сторону Купянска».

Анна Рыжкова ИА Регнум

В то же время источник ИА Регнум, находящийся в этом районе, сообщает: действительно, российским штурмовым подразделениям удалось вклиниться в оборону противника, но ВСУ продолжают ожесточённо сопротивляться.

«Уже можно подтвердить, что нам удалось зацепиться и зачистить несколько многоэтажек. Но говорить, что они где-то прогнулись, не приходится. В Часов Яр прибывают резервы, отмечаем, что снаряды им подвезли — артиллерия огрызается. С нашей стороны активно работает авиация», — рассказал собеседник агентства.

На активность авиации и российских дронов жалуются и украинские источники. За минувшие пять дней авиация точечно выбила несколько опорных пунктов противника, а добычей операторов беспилотников стала очередная американская БМП Bradley.

Запорожский фронт пришёл в движение

Российские войска также продвигаются на Запорожском направлении. Штурмовые подразделения установили контроль над северной частью населённого пункта Старомайорское. Кадры с поднятием государственного флага на окраинах посёлка опубликовали в Telegram-каналах.

Информацию об освобождении села подтвердили в Министерстве обороны. «Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское», — отметили в ведомстве.

В то же время украинские источники подтвердили утрату контроля ВСУ над населённым пунктом Работино южнее Орехова.

Примечательно, что оба населённых пункта, Старомайорское и Работино, были заняты украинскими войсками в результате «контрнаступления Залужного». По сути, это был единственный ощутимый итог трёх месяцев боёв, стоивших украинским войскам тысяч погибших и сотен единиц бронетехники.

Сейчас же ни о каких «контрнаступах» речь уже не идёт. У ВСУ, несмотря на жестокую мобилизацию, не хватает людей, а поставки с Запада не могут восполнить потери в технике. Если тенденция сохранится, российские войска смогут прорвать фронт на одном из участков и выйти на оперативный простор.