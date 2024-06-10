Коалиция стран Европы, готовящих поставки военных самолётов для украинских ВВС, расширяется.

ИА Регнум

Теперь в неё вошла Франция, присоединившись к Бельгии, Дании и Норвегии, которые ранее согласились предоставить Киеву истребители F-16.

В обозримом будущем Украина получит истребители Mirage 2000-5, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Также Париж обязуется подготовить кадры и обслуживающий персонал.

Условия сделки уже одобрил парламент Франции — поставке самолётов больше ничто не препятствует.

Более того, подготовка самолётов к поставкам и обучение специалистов идут уже давно, рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Думаю, заявление сделано задним числом. То есть самолёты уже готовы к отправке, а лётчики прошли курсы подготовки. Ожидать их появления можно в ближайшее время, когда будут соблюдены некие условия. И нам нужно быть готовыми», — предупредил эксперт.

Мало самолётов на малых высотах

Первые сообщения, что Франция ведёт переговоры о выкупе своих самолётов Mirage 2000, появились шесть лет назад. Французский журнал Figaro писал, что переговоры шли с властями Индии и ОАЭ, а в центрах подготовки ВВС Франции «Мон-де-Мансан» и «Нанси» готовили 30 кадетов из Украины.

Однако французские власти поспешили это опровергнуть. Устами заместителя министра обороны по вопросам оборонной информации и коммуникаций генерала Яна Граве ведомство сообщило, что не обучает украинских лётчиков ни пилотированию, ни использованию вооружений. О том же вскоре заявили и в минобороны Украины.

В свою очередь издание Intelligence Online сообщало о 40 самолётах, которые Париж может выкупить у Греции, Индии и Индонезии. По оценке экспертов, если французским властям удастся договориться о поставках самолётов из Греции, а также реактивировать часть машин, находящихся в резерве ВВС Франции, то наберётся 30-40 машин.

При этом в теории речь может идти и о 50-60 самолётах, если Париж сможет получить обратно истребители, находящиеся на вооружении ОАЭ и Индии. Сейчас страны готовятся получить более современные самолёты Rafale, так что возврат старых машин может входить в условия контракта.

Пока же точное число самолётов, которые Франция поставит Украине, не называется. Резервы французских ВВС ограничены, для масштабных поставок придётся обращаться к третьим странам, сообщает La Tribune Dimanche.

По информации журналистов, Франция располагает всего 26 самолётами Mirage-2000-5. Если французские власти планируют сохранить для своих вооружённых сил хотя бы один эскадрон (20 машин), ВСУ получат не больше 6 «Миражей».

Но даже в случае, если ВСУ достанется сколь-нибудь значимое количество таких истребителей, самолёты не станут эффективным инструментом из-за своих технических характеристик, отмечается в издании Business Insider.

«Эффективное применение истребителей Mirage 2000-5 серьёзно ограничено характеристиками ракет «воздух — воздух» MICA», — цитирует Business Insider эксперта британского Королевского института оборонных исследований Джастина Бронка.

Дальность применения ракет MICA составляет всего 10-20 километров. Кроме того, истребители придётся использовать на малых высотах из-за активности российских ВВС и средств ПВО.

Носитель управляемых бомб

Истребители Mirage-2000 поступили на вооружение французских ВВС ещё в начале 1980-х годов, поэтому считать их современными можно лишь с натяжкой. Но за минувшие годы модель неоднократно модернизировалась и дооснащалась в интересах зарубежных заказчиков.

Максимальная взлётная масса такого истребителя составляет 17 тонн, он развивает скорость до 2336 км/ч на большой высоте или 1110 км/ч на уровне моря.

Вооружён двумя 30-мм пушками DEFA 554 с боекомплектом по 125 снарядов на орудие. Конструкция оснащена девятью точками крепления, способными нести боеприпасы массой до 6,3 тонны.

Истребители могут использовать ракеты «воздух — воздух» и «воздух — земля», но не противорадиолокационные боеприпасы. Поэтому «Миражи» в любом случае уступают как американским истребителям F-16, так и советским/российским МиГ-29 или Су-27.

Главная задача, которую эти самолёты могут выполнять в небе Украины, — наносить удары управляемыми авиационными вооружениями.

Mirage-2000 является платформой для запуска управляемых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Сейчас украинские ВВС используют для этого советские фронтовые бомбардировщики Су-24, запас которых ограничен и постоянно уменьшается.

«Глаза» истребителей

В начале июня власти Швеции раскрыли содержание нового пакета военной помощи для Украины. В частности, в него вошли самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У) Saab 340 AEW&C с радиолокационным комплексом S-100B Argus.

Основная задача самолётов — вести воздушную разведку и целеуказание для союзных истребителей. Проще говоря, ДРЛО — это «глаза» истребителей.

Дата начала поставок не раскрывается, но логично предположить, что самолёты ДРЛО прибудут одновременно с F-16 и Mirage, которые нуждаются в целеуказании.

Тем более во Франции уже готовят экипажи для истребителей, которые обучаются ведению воздушного боя, пишет издание BFM со ссылкой на министра обороны Себастьяна Лекорню.

Курсанты проходят обучение на тренировочных самолётах Alpha Jet, после чего приступят к полётам на истребителях F-16. Таким образом страны НАТО пытаются воссоздать украинские ВВС.

«Получаются сбалансированные ВВС: F-16 ведут воздушные бои и пытаются завоевать господство в воздухе, «Миражи» выступают в роли носителей управляемых авиабомб, а Saab будут осуществлять разведку воздушного пространства, наведение и корректировку. По крайней мере, так должно быть по замыслу», — добавляет Александр Михайловский в беседе с ИА Регнум.

Но на пути реализации этих идей встаёт сразу несколько препятствий.

«Смогут вернуться к ситуации двух-трёхлетней давности»

Дата начала поставок самолётов Киеву постоянно сдвигается. Западные партнёры предпочитают не спешить с поставками и подготовкой лётчиков, сообщает Politico. По информации издания, Киев неоднократно информировал США о готовности немедленно отправить для обучения полётам на истребителях F-16 как минимум 30 курсантов.

Пентагон же заявляет, что к сентябрю 2024 года сможет подготовить только 12 пилотов, сетуя на плотный график подготовки лётчиков из других стран.

Власти Дании, Бельгии и других государств, которые обязались предоставить Украине боевые самолёты, тоже постоянно откладывают поставки. Так что не исключено, что в 2024 году на территорию Украины не прибудет ни один из обещанных истребителей.

Но даже если предположить, что все обещанные машины появятся на Украине уже завтра, радикально ситуацию на фронте они не изменят.

«Количество самолётов в любом случае не дотягивает до нужного Украине, чтобы переломить ситуацию. Весь Запад обещает 40-50 самолётов. Но Украина — очень большая страна, несколько десятков самолётов могут действовать очень локально, но бороться за господство в воздухе — нет.

В лучшем для них случае украинские ВВС смогут вернуться к ситуации двух-трёхлетней давности: этого достаточно для ограниченного противостояния, но для установления контроля в воздухе — точно нет», — уверен Александр Михайловский.

Кроме того, добавляет эксперт, украинские самолёты на аэродромах регулярно становятся целями ракетных ударов и атак беспилотников-камикадзе. Командование украинских ВВС пытается защитить машины, рассредоточив их, но они всё равно раз за разом попадают под удар. Безопасности F-16 или «Миражам» тоже никто, разумеется, не гарантирует.

В то же время для российских войск приоритетом должно стать уничтожение передаваемых Швецией самолётов ДРЛО, без которых оставшиеся истребители будут вынуждены воевать «вслепую».