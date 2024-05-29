Анна Ловлина работает художником-бутафором в Тверском театре кукол. В обеденный перерыв она берёт свою специально купленную большую лопату и выходит в Парк Победы — истреблять борщевик. Девушка методично уничтожает увиденные ростки растения-злодея.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это для меня лучше фитнеса», — говорит Аня ИА Регнум.

Ловлина — участница тверского сообщества «АНТИБОРЩЕВИК» во «ВКонтакте». Пригласила её туда Татьяна Целуковская, взявшая пример со своего брата: он рассказал, что всегда возит в машине лопату и, если видит одинокий куст борщевика у дороги, тормозит и выкапывает.

«В большие заросли лезть бесполезно, а одинокий куст нужно выкопать, тогда он не даст 20 тысяч семян — округа не зарастёт борщевиком», — поясняет Татьяна ИА Регнум.

Она работает главным бухгалтером и тоже борется со зловредным растением в свободное время — по дороге на дачу, на прогулках в выходные. 30 километров живописной пригородной дороги до дачи Татьяны в деревне Первомайские горки в междуречье рек Кава и Тверца обязаны своей красотой именно ей: женщина уже десять лет выкапывает каждый увиденный у дороги куст борщевика.

«Наденьте перчатки и закройте ноги»

Борщевик Сосновского — одна из основных летних бед российской глубинки, а Тверская область — печальный лидер по произрастанию этого хищного «захватчика». Он растёт вдоль дорог, на полях и в лесах, вторгается в малые и не только города.

В прошлом году Татьяна Целуковская увидела заросли борщевика в черте Твери, на набережной Волги в Пролетарском районе. Причём это были не отдельные кустики, а много растений. Женщина полагает, что семена принесло половодье. Одной было не справиться, Татьяна начала писать жалобы, требовать реакции от чиновников. Но оказалось, что проще найти единомышленников.

«Я благодарна Любе Кукушкиной и другим ребятам из проекта «Нет борщевику!». Мы провели субботник и спасли набережную», — вспоминает Татьяна.

Её печалит, что люди опускают руки, отказываются бороться с борщевиком, считая, что это бесполезно и опасно.

«Недавно по телевизору услышала рекомендации: мол, увидите борщевик — не подходите. Это неправда! Наденьте перчатки, закройте ноги и можно выкапывать», — делится собственным опытом Целуковская.

По её мнению, на такой город, как Тверь, нужно выделить одну патрульную машину на лето — объезжать территорию, находить всходы борщевика и уничтожать их, выкапывать и обрабатывать место, где он рос, гербицидами.

Пока же городские власти борщевик косят. Это бесполезно и опасно: именно когда растение косят, оно разбрызгивает свой опасный сок.

Разводили на корм скоту

Валерий Соколов, депутат Славновского сельского поселения Торжокского района, ведёт борьбу с борщевиком вокруг родной деревни уже несколько лет. В его «группировке бронетехники» есть трактор и бульдозер. Но борщевик в деревне уродился могучий, справиться с ним крайне тяжело.

Можно сказать, это сортовой борщевик: за его семенами в далёкие 1980-е годы специально приезжала агроном здешнего совхоза.

Бывший председатель ОПХ имени Ленина, находившегося в советское время в Славном, герой Соцтруда Евгений Алексеевич Яковлев рассказал ИА Регнум, что в начале 1980-х борщевик считался очень перспективной кормовой культурой — колхозам и совхозам было предписано разводить его на корм скоту.

В нём очень много сахаров — больше, чем в кукурузе, но много и влаги. Выяснилось, что технологии тех лет не позволяли сохранять заготовленный борщевик на зиму, но когда это выяснилось, было уже поздно: он пришёл на нашу землю и уходить не собирался.

«Там, где были бедные колхозы, сейчас борщевика нет. А у нас был совхоз-миллионер, как тогда говорили, могли себе позволить. Ну вот теперь он и захватил поля», — с грустной иронией рассказывает 85-летний бывший председатель.

Ученые из Тверской сельхозакадемии тоже вспоминают, как изучали растение 40 лет назад на опытных полях вуза. Сейчас вокруг сельскохозяйственной академии в поселке Сахарово под Тверью борщевик родится большой и крепкий — в три человеческих роста.

Краеведы бьют тревогу: с полей он вторгается в Сахаровский парк, вокруг бывшего имения и могилы генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко, героя Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, освободителя болгарской столицы Софии.

Есть деньги — нет борщевика

Поражение от борщевика Сосновского — очень специфическое. Под действием солнечного ультрафиолета сок растения вызывает на коже человека фотохимические ожоги — фитофотодерматиты. То есть растительное химическое вещество («фито») молниеносно снижает защитную функцию кожи от чрезмерного воздействия солнечных лучей («фото»), и возникает тяжелое поражение кожи («дерматит»), внешне напоминающее ожог.

Однако таким борщевик становится не сразу. Иван Осокин, руководитель ФГБУ Россельхозцентр по Тверской области — единственной государственной организации, которая профессионально борется с опасным сорняком, рассказал ИА Регнум, что до того, как растение входит в стадию бутонизации, оно не опасно.

«Борщевик Сосновского — монокарпик, цветёт один раз в жизни. Однако он каждый год даёт побеги, и его семена могут быть в состоянии покоя в почве 10-12 лет», — говорит Осокин.

В Тверской области с 2022 года принята межведомственная региональная программа по борьбе с борщевиком Сосновского на период до 2026 года. При этом на её реализацию не заложено бюджетных средств, только штрафы для нерадивых землепользователей. Физическому лицу грозит до 5 тысяч рублей, должностным лицам (к ним относится и председатель СНТ) — до 50 тысяч, юридическим лицам — до миллиона рублей.

В Московской области подобная программа действует уже несколько лет, и с самого начала на борьбу с борщевиком было заложено 500 миллионов рублей. Результат налицо: борщевика в Подмосковье почти не видно.

Успешно идёт борьба с растением-захватчиком и в Ленинградской области. В Вологодской области, рассказывает Иван Осокин, тоже почти победили его — там удалось «продавить» законодательную норму, что все работы по уничтожению борщевика принимают специалисты по защите растений.

Основные заказчики работ Россельхозцентра — муниципалитеты Тверской области.

«Мы активно работаем с Лихославльским округом, с Бежецким округом, с Красным Холмом», — комментирует ИА Регнум ситуацию Любовь Волкова, начальник отдела защиты растений Россельхозцентра.

В ведении муниципальной власти в том числе находится засорение борщевиком населенных пунктов. Что может сделать деревенская старушка, у которой за забором вырос огромный зеленый столб с белым зонтиком? Только обратиться к местному главе. Кроме того, за борщевик активно штрафуют дорожников, и они тоже должны заказывать обработку.

Китайское ноу-хау

По словам Ивана Осокина, проблему можно было бы решить за 10 лет. Технология проста: растению нельзя давать зацвести, его нужно вовремя выкорчевывать и обрабатывать гербецидами территорию, где он рос.

Россельхозцентр постоянно ищет рабочих на обработку территорий, им предлагают 5000 рублей за гектар (в соседних областях — 3600 рублей). В день можно обработать два гектара — это 10 тысяч рублей. Однако людей удаётся находить с трудом: бороться с дикими зарослями в сельской глухомани сложнее, чем с отдельными растениями в относительно населенной местности с развитой инфраструктурой.

Главный же момент заключается в том, что борщевик разрастается там, где земля не обрабатывается. Если поле засеяно, он туда не идёт, подчёркивает Осокин.

P.S. Пара любопытных деталей. В Тверской государственной сельхозакадемии на кафедре технологических и транспортных машин и комплексов изучают изготовление из борщевика технического спирта. А еще волокна сорняка начали скупать китайцы. Зачем им это нужно — большой китайский секрет.