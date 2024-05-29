Днестр и его притоки полностью высохли из-за усиленного сброса воды на ГЭС Днестровского каскада, поскольку Украине не хватает электричества. Однако вывод из этого власти делают совершенно неожиданный: в ближайшие дни в очередной раз будут подняты тарифы на электроэнергию. Из-за того, что в результате ракетных ударов были потеряны основные мощности тепловых электростанций, их хозяева потеряли прибыли. А этого происходить не должно ни при каких обстоятельствах.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, будут выполнены обязательства перед МВФ для получения очередного кредита, полученную прибыль разделят между собой украинские олигархи и западные инвесторы, а виноватой объявят, естественно, Россию.

Где в этой схеме интересы и выгоды украинских граждан — вопрос риторический.

О повышении тарифов ориентировочно с 1 июня заявили и министр энергетики Герман Галущенко, и несколько народных депутатов. Причём будет оно очень существенным — минимум в полтора, а то и в два раза. Сейчас тариф составляет 2,64 грн за кВт⋅ч независимо от объема потребления. Новая же цена, по разным данным, может составить от 3,5 до 4,80 грн за кВт⋅ч для пользователей, потребляющих более 100 кВт в месяц (а таких пользователей большинство).

И это при том, что тарифы на электроэнергию и так непрерывно росли, начиная с евромайданного переворота в 2014 году. В 2013 году они составляли 26 копеек для тех, кто потреблял до 150 кВт⋅ч и 33,7 копейки для тех, кто потреблял больше. То есть цены на электричество с тех пор уже выросли в 8–10 раз. Что значительно выше, чем уровень инфляции за это же время: курс гривны к доллару с 2013 года по сегодняшний день вырос с 8 до 40 гривен, то есть в 5 раз, а не в 10.

С самого начала СВО на Украине действовал мораторий на повышение коммунальных тарифов. Также государство на время военных действий запрещало начисление штрафов и взыскание задолженности по таким услугам в случае неуплаты.

Все это с помпой подавалось как забота о людях, которым и так приходится тяжело. Однако вскоре кабинет министров Украины уже в значительно менее торжественной обстановке отменил этот мораторий, оставив его формально действующим только на тех территориях, где ведутся боевые действия. И год назад цены на электричество уже повысили с 1,44 и 1,68 до нынешних 2,64 грн за 1 кВт⋅ч.

Среди обоснований для нового шокирующего повышения тарифов власти называют, во-первых, то, что они сейчас самые низкие в Европе, во-вторых — необходимость получить дополнительные деньги на ремонт и закупку энергии за границей после уничтожения Россией значительной части энергетической инфраструктуры Украины.

Как раз в преддверии повышения тарифов, 28 мая, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил:

«Уничтожено более 8 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. Все тепловые электростанции повреждены или разрушены, теперь их доля в производстве электроэнергии снизилась до 5%».

По его словам, потери понесли и гидроэлектростанции. Две из них полностью вывели из строя. Атомные станции на Украине продолжают работать, но летом на них проводят ремонты, что сильно снижает мощность энергосистемы.

Однако, как мы уже говорили, поднимать тарифы начали гораздо раньше, а еще совсем недавно — зимой этого года Украина экспортировала электроэнергию в страны Евросоюза. Последние мощные удары по украинской энергетике последовали как ответные меры лишь после того, как ВСУ провели серию атак на российские энергообъекты. Напомним, кстати, что и первая серия ударов по энергетическим объектам Украины осенью 2022 года была нанесена вслед за тем, как украинские спецслужбы осуществили террористический акт на Крымском мосту.

Объекты энергетики в результате действительно пострадали от обстрелов и требуют восстановления.

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Однако киевские власти, обосновывая этим повышение тарифов, скромно умалчивают о нескольких нюансах. Например, о том, что осенью прошлого года они в лице заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема (с призыва которого в конце 2013 года и начался Майдан) публично обещали, что ключевые энергетические объекты Украины будут надёжно защищены от дронов и ракет к концу зимы.

На создание такой защиты из государственного бюджета были выделены немалые средства. Куда в итоге делись эти средства и почему никакой защиты они в итоге не обеспечили, сейчас предпочитают не вспоминать.

Не упоминают они и о том, что ранее большая часть многочисленных украинских ТЭЦ, построенных ещё при Советском Союзе за народные деньги, были проданы украинским олигархам — в первую очередь Ринату Ахметову, причем за бесценок. За годы эксплуатации электростанции успели принести миллиарды гривен прибыли, которая пошла в карман Ахметова, а не в госбюджет. Теперь же вкладываться в восстановление принадлежащих олигархам энергообъектов предлагается рядовым гражданам.

Не забудем и о том, что свою долю пирога получат и инвесторы в возобновляемую энергетику Украины, которые по ещё ранее заключенным соглашениям получают высокую оплату по «зелёному тарифу».

«На каждый кВт⋅ч от возобновляемых источников энергии получали больше денег, чем все остальные отрасли энергетики — не в сумме, а в удельном выражении. И выплачивать деньги им приходилось на приоритетной основе, так как принадлежали объекты возобновляемой энергетики крупному бизнесу, например, Ахметову либо зарубежным инвесторам. Попробуй им не заплати — быстро подадут в суд на Украину и выиграют. И такая доля ВИЭ тоже оказывает влияние на то, что тарифы необходимо повышать», — говорит об этой ситуации заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

И, наконец, на повышении тарифов традиционно настаивает МВФ, по очередным рекомендациям которого Украина должна провести «либерализацию рынка коммунальных услуг» взамен кредита, который почти полностью пойдет на оплату предыдущих кредитов.

Требование о «рыночных» ценах на электричество и газ содержится и в тех самых евроинтеграционных документах Украины, за которые так отчаянно скакал Майдан.

Украинская власть, СМИ и провластные эксперты настойчиво твердят о том, что тарифы на электроэнергию для населения на Украине самые низкие в Европе — в пересчете 6,37 евро за 100 кВт⋅ч. Примерно столько же платят только в Турции. В Венгрии электричество стоит 9,52 евро, в Румынии — 16,09 евро, в Польше — 19,19 евро, в Словакии — 19,72 евро, во Франции — 30,57 евро, в Германии — 38,13 евро.

Но также дружно все предпочитают не говорить о сравнении зарплат и других доходов на Украине и в странах Евросоюза. И о том, что в процентном соотношении в тех самых европейских странах, которые приводятся как пример высоких тарифов, люди в итоге платят за электричество и другие коммунальные услуги меньший процент от своих доходов, чем украинцы даже сейчас, ещё до нового повышения цен.

Так, поляки, у которых средняя зарплата составляла в 2023 году 1656 долларов, платят в среднем за коммунальные услуги около 150 долларов за двухкомнатную квартиру, а в отопительный сезон ─ до 200 долларов. Это больше, чем на Украине, но не в процентном отношении к зарплате. Поляки в отопительный сезон в среднем отдают только 13% от своих доходов, а украинцы, у которых средняя зарплата в перерасчёте составляла в конце прошлого года почти 460 долларов, платят за коммуналку за двухкомнатную квартиру около 28% от средней зарплаты.

При таком соотношении доходов и расходов на жилищно-коммунальные услуги неудивительно, что, по подсчётам упомянутого выше Юрия Бойко, долги населения только за электроэнергию и только за последние два года выросли до 15 млрд грн.

«Если, согласно последним опубликованным Госстатом данным, задолженность за электроэнергию (поставку и распределение) по состоянию на 31 декабря 2021 года составляла 7 млрд 765 млн грн, и за два года, по словам Бойко, она выросла до 15 млрд, то это, получается, увеличение на 100%», — считает Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины.

Нетрудно догадаться, что после скорого, убийственного для многих семейных бюджетов повышения цен на электричество долги только увеличатся. При этом проблему восстановления энергетики Украины увеличение тарифов всё равно не решит.

«Все слёзные истории о развитии отрасли, ремонты и строительство суперчудесной децентрализованной или распределенной энергосистемы за счет новых тарифов для населения — это просто лишь еще один хороший повод для повышения тарифов.

Просто больший тариф, а значит, больше денег для производителей электроэнергии, не означает, что эти деньги можно будет освоить. Есть технический и физический предел.

Но это такое. Почва для повышения удобрена. Отключений света достаточно, слезные истории про ремонты, распределенную генерацию, спасительные мини-ТЭС, еще более слезные истории про отсутствие экспорта электроэнергии — можно хоть и до 8 грн за кВт повышать», — комментирует ситуацию украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Повышение тарифов приведёт к тому, что какие-то дополнительные деньги из населения в карманы украинских и западных олигархов всё же выдавят. Но восстановить полноценную работу электроэнергетики таким образом не удастся, и даже если не будет новых существенных разрушений энергетических объектов, регулярные веерные отключения света будут применяться, по словам украинских экспертов, как минимум в ближайшие два года.

А судя по тому, что режим Зеленского продолжает делать всё возможное для эскалации конфликта, расширяя свои террористические атаки на мирное население и гражданские объекты России, новые ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре могут не заставить себя ждать.

После чего последуют очередные публичные стенания в духе «А нас за что?» с непубличным потиранием вороватых рук в предвкушении новых прибылей, которые будут выдавливаться из нищающего населения Украины.