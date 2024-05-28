Российские войска продвигаются на Донбассе и в Харьковской области, в результате успешных наступательных операций освобождены ещё два населённых пункта: Ивановка в Харьковской области и Нетайлово в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Нетайлово — это южный фас условного Авдеевского направления, район села Первомайское, которое на протяжении полутора лет оставалось одним из мощнейших узлов украинской обороны в районе Донецка.

Северо-западнее Авдеевки российские войска идут вперёд со стороны населённого пункта Очеретино, недавно оставленного противником. Отдельные штурмовые подразделения продвигаются вдоль железной дороги в сторону населённого пункта Прогресс, в то время как южнее наступление идёт по направлению к посёлку Сокол и крупному селу Евгеновка.

В результате наступательной операции удалось выбить ВСУ с ряда оборонительных рубежей, рассказывает источник ИА Регнум в рядах 1-го Донецкого армейского корпуса.

«В районе Очеретино есть продвижение сразу на нескольких направлениях, в первую очередь на север и на запад. Часть позиций противник оставил, местами отступил. Ситуация стабильно тяжёлая, но с перевесом в нашу пользу. В последнее время отмечаем активизацию артиллерии ВСУ, которая получила боеприпасы, так что противник отбивается ожесточённо, но часто бестолково», — сообщил собеседник.

В Telegram-каналах уже появлялись сообщения об освобождении Евгеновки, но источники ИА Регнум эту информацию опровергают. При этом они отмечают, что в ближайшие дни на этом участке фронта «следует ожидать хороших новостей».

Два мощных укрепрайона

Стратегическая цель наступления на этом направлении — город Красноармейск (Покровск), крупный узел обороны ВСУ на границе между ДНР и Днепропетровской областью. Город используется как логистический центр украинских войск в западной части Донбасса. Также, по слухам, там находится штаб группировки противника, действующей на бывшем авдеевском направлении.

Именно на подступах к Красноармейску был создан самый мощный оборонительный рубеж — часть так называемой «линии Залужного». Предполагается, что ВСУ будут драться за город до последнего, поэтому летом можно ожидать начала операции по штурму и взлому украинской обороны.

«Конечно, туда ещё нужно дойти, но пока их из Красноармейска не выбьем, говорить о полном освобождении Донбасса нельзя. Они прекрасно понимают, куда нацелено наше наступление, поэтому активно готовят подступы, возводят оборонительные рубежи», — рассказал собеседник ИА Регнум.

По сути, весь Красноармейск с близлежащими населёнными пунктами Мирноград, Селидово, Гродовка и Новогродовка превращают в сплошной оборонительный район, который позволяет ВСУ удерживать часть территорий Донбасса.

Другой аналогичный район в это же время готовят в районе населённых пунктов Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск.

В направлении Красноармейска российские войска пока сосредотачиваются на окружении посёлка Новосёловка Первая и вытеснении ВСУ на правый берег реки Волчьей. С форсированием водной преграды можно будет говорить о начале штурма оборонительного узла в Красноармейске.

Санитарная зона расширяется

Ситуация в Харьковской области для ВСУ остаётся тяжёлой, что признают в том числе официальные лица в командовании украинской армии и военно-гражданской администрации региона.

«Противник не отказывается от своих планов. Можно сказать, предыдущие события были просто прощупыванием нашей обороны — и ответ дался нам нелегко», — сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

Прорыв российских войск в приграничье стал болезненным ударом для ВСУ. Военная прокуратура Украины даже возбудила уголовные дела против командующих подразделениями войск территориальной обороны, в зону ответственности которых входила граница Харьковской области. Сообщается, что выделенные на строительство рубежей обороны деньги просто украли.

Кроме того, наступление ВС РФ вынудило командование ВСУ экстренно перебрасывать на Харьковщину подкрепления, которые планировалось использовать на Донбассе и в Запорожской области.

Сейчас зону наступления в приграничье можно условно разделить на два театра участка: район города Волчанска и район села Липцы. При этом в Волчанске продолжаются тяжёлые городские бои, а на других участках украинские войска отступают, местами переходя в контратаки, рассказали источники ИА Регнум.

«Севернее села Липцы ВСУ несколько раз контратаковали, стремясь вернуть ранее утраченные позиции, но были отброшены и отошли. Однако севернее города созданы рубежи обороны, которые нужно будет продавливать, чем сейчас и занимаются передовые штурмовые части», — поясняет наш собеседник.

Для украинских войск ситуация осложняется тем, что расстояние от села до окраин Харькова — всего 15 километров, поэтому в этом районе активно применяются все силы и средства, которых украинцам категорически не хватает на Донбассе или в Запорожской области, в частности, авиацию и артиллерию из свежих американских поставок.

В целом тяжесть боёв в этом районе постоянно растёт, говорят непосредственные участники событий.

Ответный ход Киева

Украинские власти очень недовольны действиями военных, сдающих позиции и отступающих на всех направлениях на фронте. Беспокоит Киев и позиция Запада, который может прекратить поставки оружия, если ВСУ продолжат уступать территории.

Поэтому не исключено, что украинское командование планирует локальную наступательную операцию. Она точно не изменит положения на фронте, зато может показать «западным партнёрам», что всё в порядке и под контролем, но нужны свежие порции оружия.

Очевидцы сообщают, что впервые за долгое время украинские артиллеристы не экономят боекомплект и ведут обстрелы днём и ночью. ВСУ проводят всё более ожесточённую артподготовку в районе населённого пункта Васильевка на запорожском направлении. Этот район удобен для наступления, поскольку от Васильевки пролегает прямая дорога на Мелитополь и далее — к побережью Азовского моря. Можно предполагать, что на этом направлении в ближайшие дни развернутся ожесточённые бои.

В то же время наступление вряд ли будет успешным: часть сил сняли с этого направления и перебросили останавливать прорыв российской армии. Не стоит также забывать, что именно в Запорожской области ВСУ понесли крайне тяжёлые потери в ходе прошлогоднего «контрнаступа», поэтому новая попытка продвинуться здесь грозит им попаданием на те же грабли.