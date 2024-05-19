В воскресенье, 19 мая, вертолёт с тремя политическими лидерами Ирана, среди которых президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, совершил жёсткую посадку на севере страны — недалеко от границы с Азербайджаном.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в горной труднодоступной местности. Это помешало спасателям оперативно добраться до места посадки. К тому же поиски осложняются тяжелейшими погодными условиями и плохой видимостью — около 5-6 метров. По предварительной версии, ЧП могло произойти из-за тумана.

Около 22:30 по московскому времени стало известно, что специалисты установили точное местоположение вертолёта по сигналу, полученному с телефона одного из членов экипажа. Отмечается, что к указанному месту сразу же направились военные.

Пока точных данных о состоянии Раиси и других пассажиров нет. Однако уже возникли два вопроса: что это было и каковы будут последствия для Ирана в случае, если политикам не удастся спастись?

Большинство экспертов склоняется к тому, что речь идёт о покушении. Причём тщательно спланированном — неслучайно ряд высших руководителей страны оказались в одном вертолёте и именно он, а не два летевших рядом, совершил жёсткую посадку.

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Также некоторые наблюдатели поспешили связать произошедшее с Раиси с четырьмя другими недавними инцидентами.

Первый — покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — в него стреляли, премьер находится в тяжелом состоянии. Второй — угрозы, поступавшие в адрес президента Сербии Александра Вучича. Третий — попытка переворота, раскрытая в Турции, — по словам властей, ряд высокопоставленных силовиков пытался в очередной раз свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Четвёртый — попытка покушения на кронпринца (и фактического правителя) Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Власти королевства никакой информации о происшествии не дают, однако известно, что террористы атаковали кортеж кронпринца.

Теория о пяти покушениях, конечно, имеет право на существование — в происшествиях действительно можно найти нечто общее. Все пятеро лидеров позитивно относятся к России и поддерживают её — естественно, в меру возможностей. Кто-то помогает Москве обходить санкции, кто-то блокирует антироссийские инициативы внутри Европейского союза, а кто-то активно сотрудничает с российским Минобороны в области боевой ботаники и других средств поражения украинской армии.

Однако подобный ассоциативный ряд всё-таки выглядит преувеличением. Прежде всего потому, что истории с Фицо и Вучичем принципиально отличаются от того, что произошло с Эрдоганом, Мохаммедом бин Салманом и Раиси.

На словацкого премьер-министра покушался, мягко говоря, неуравновешенный человек. В адрес президента Вучича же только поступали угрозы, которые каждый более-менее серьёзный глава государства получает десятками ежедневно.

А вот в трёх остальных историях видна настоящая организация покушений и сложная логистика. Ведь даже сокрытая завесой тайны атака на кортеж саудовского кронпринца не может быть совершена одиночкой, не говоря уже о формировании заговора среди турецких силовиков или истории с президентским вертолётом в Иране.

И если мы обращаем внимание на эти три случая, то их объединяет не только Россия, но и регион. Турция, Саудовская Аравия и Иран — три инженера Ближнего Востока. Они формируют местную конструкцию международных отношений и систему безопасности. И, учитывая саудовско-иранское сближение, а также радикализацию внешней политики Турции, их региональная конструкция приобретала антиизраильские и антиамериканские черты. А поэтому должна была быть предотвращена любыми возможными способами — причём главным интересантом в деле предотвращения называют Израиль.

Издание The New York Times пишет, что на днях США и Иран достигли определённых договоренностей в вопросе деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. А Израилю, и лично премьеру Нетаньяху, деэскалация не нужна — Тель-Авив не теряет надежды начать нужную ему войну против Ирана руками американцев.

Что же касается последствий возможной гибели руководителей Ирана, тут мнения расходятся. Часть экспертов считает, что ничего критического для Ирана не произойдёт: вертикаль власти в стране работает, а реальным руководителем страны является верховный аятолла — по-другому его называют рахбар — Али Хаменеи.

Рахбар уже заявил, что всё под контролем.

«Мы надеемся, что Всевышний вернёт в объятия народа уважаемого президента Раиси и его спутников. Все должны молиться за их здоровье. Народ Ирана не должен волноваться, в стране всё будет хорошо», — уверяет Али Хаменеи.

На самом же деле всё не настолько однозначно. Прежде всего потому, что Ибрагим Раиси и Хосейн Абдоллахиян — не просто винтики в государственной машине. Оба пользуются огромным авторитетом в обществе и, что главное, среди силовиков. Имеют кристально чистую репутацию, никакого коррупционного шлейфа. Наконец, обладают острым умом — Абдоллахияна называют сильным стратегом.

Кроме того, не стоит забывать и о третьем очень важном пассажире вертолёта. С Раиси и Абдоллахияном летел представитель рахбара в регионе Восточный Азербайджан Мохаммад Али Але-Хашем. Человек, которого называют вероятным преемником 85-летнего Али Хаменеи, то есть следующим фактическим руководителем страны.

Поэтому если кто-то действительно планировал покушение, то эти люди в прямом смысле намеревались обезглавить Исламскую Республику. Разумеется, если с Али Але-Хашем случилось что-то критически плохое, в стране найдут другого преемника Али Хаменеи. Но сам процесс поиска может спровоцировать серьёзный конфликт внутри иранских элит. А 85-летний Али Хаменеи и 97-летний Ахмад Джанати, глава Совета экспертов, который будет выбирать следующего рахбара, могут не суметь его погасить.