Вооружённое нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо взбудоражило и общество, и политические круги страны. Внезапность произошедшего, как и лёгкость, с которой преступник смог расстрелять второе лицо в государстве, стали шоком как для условно пророссийских групп, так и для отчаянных заукраинцев.

Иван Шилов ИА Регнум

В воскресенье, 19 мая, вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк заявил, что жизнь Фицо больше не под угрозой, прогноз по состоянию политика позитивный.

Поступавшая после покушения информация о стрелявшем была противоречивой. Сначала выяснилось, что нападавший, 71-летний писатель Юрай Цинтула, — сторонник оппозиционной, прозападной либеральной партии «Прогрессивная Словакия».

Он активно выступал против руководства страны из-за того, что оно остановило отправку Киеву военных грузов и неоднократно участвовал в проукраинских акциях протеста, на которых кричал «да здравствует Украина», обвиняя Фицо в предательстве и коллаборационизме.

Затем внезапно появились сообщения, что стрелок связан с пророссийской группой Slovenskí Branci («Словацкие призывники»). Отмечалось, что организация сотрудничала со словацким отделением байкерского клуба «Ночные волки», а лидеры Slovenskí branci проходили обучение у бывших бойцов российского спецназа. Журналисты-расследователи обнаружили на странице группы в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) несколько текстов авторства Цинтулы, датированных 2016 годом.

Фактически в покушении на Фицо одновременно всплывали то «украинский след», то «рука Кремля». В любом случае круги начали использовать ситуацию в своих целях. Не отстали в этом плане и официальные лица Польши.

Туск готовит население к войне

После нападения на Фицо польский премьер-министр Дональд Туск выступил перед ветеранами Второго Польского корпуса перед их отъездом на 80-летие битвы при Монте-Кассино. Туск заявил, что эта атака показывает, «какой иллюзией была вера некоторых в то, что времена сейчас лёгкие и не требуют жертв или героизма».

Таким образом премьер, очевидно, хотел подчеркнуть необходимость «приносить величайшую жертву», когда «Польша, Европа и мир снова оказались на драматическом перепутье». При этом Туск подчеркнул, что «повсюду, каждый день мы являемся свидетелями насилия и агрессии».

Эта черта — многократно преувеличивать риски и угрозы, с которыми сталкивается Польша, — фактически стала постоянной частью риторики современной Варшавы. И предыдущее правительство, возглавляемое нынешней оппозицией «Право и справедливость» (PiS), и нынешнее строят свою политику именно на чрезвычайно важной роли Польши как рубежа НАТО и Евросоюза, который постоянно подвергается давлению и нападкам, находясь в опасной близости к «главным агрессорам» — России и Белоруссии.

Помимо этого в своей речи Туск также непрозрачно намекнул на вероятное возвращение обязательной военной службы в Польше.

«Я искренне надеюсь, хотя сегодня трудно надеяться, что молодым людям в том же возрасте, в котором вы были, когда вы воевали под Монте-Кассино, придётся платить не такую ​​цену…

В любой момент нас могут ожидать совершенно неслыханные вещи — так же, как война обрушилась на нас неожиданно более 80 лет назад, так же, как война на Украине обрушилась на нас в некотором смысле тоже неожиданно, потому что никто не думал, что через несколько десятков лет после Второй мировой война дойдёт до наших границ», — сказал премьер.

В целом же правительство Польши системно готовит население к войне. Особенно плотно идёт работа с молодёжью, для чего польская армия уже плотно обосновалась в школах и местах летнего досуга молодых людей.

Сначала в стране запустили шестинедельную образовательную и оборонную программу «Образование с армией», подготовленную и реализуемую совместно Министерством образования и Министерством обороны республики. Она включает специальную подготовку, которую проводили солдаты Войска Польского в начальных и средних школах.

Летом военные начнут проект «Каникулы с армией», цель которого — привлечь молодых людей к обучению военной подготовке. Причём желающим будут даже платить зарплату — 6000 злотых (около 139 тысяч рублей). Участники смогут выбрать место для обучения и удобную дату, а также испытать себя в качестве военнослужащего сухопутных войск, матроса, десантника, танкиста, ракетчика и т.д.

Возможно, власти хотят сыграть вдолгую — сначала обучить официально как можно больше добровольцев, таким образом не только поправив статистику, но и в будущем обязав их идти на фронт.

«Угроза в поляризующей ситуации»

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский, обычно отличающийся красноречием, на этот раз скупо отреагировал на покушение на Фицо.

«Я потрясен покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Я надеюсь, что премьер придёт в себя и все обстоятельства этого страшного события будут выяснены», — написал Сикорский в соцсетях.

В лагере PiS тоже отреагировали на произошедшее со словацким премьером. Депутат от PiS Марцин Пшидач заявил, что правительству Польши «необходимо позаботиться о безопасности самых важных людей в стране, <…> они могут оказаться под угрозой в поляризующей ситуации, которую мы также наблюдаем в Польше».

Пшидач также подчеркнул, что сегодня именно со стороны правительства (то есть из правящего лагеря Туска) «есть политики, которые играют на этой поляризации и сеют ненависть».

Пшидач хоть и пытается использовать ситуацию в пользу PiS, но в целом говорит правду. Сейчас в Польше сложилась ситуация, во многом повторяющая происходящее в Словакии. При этом глава МВД республики Сутаж Эсток говорил, что страна фактически находится на грани гражданской войны.

И словаки, и поляки политически расколоты: часть страны выступает за левых, поддерживающих политику Запада и выступающих за дальнейшее снабжение ВСУ на фронте, другая часть — за преимущественно правых, стремящихся не участвовать больше в украинском кризисе и призывающих к мирному решению, а также критикующих прозападные власти.

О возможной «польско-польской войне» заговорил и маршал Сейма Шимон Холовня, член партии из коалиции Туска «Польша 2050». Он призвал отказаться от поляризации общества, которая «истощает страну», и напомнил, что за последние недели в республике произошла серия «тревожных пожаров», а один из видных судей оказался «российским шпионом» (имеется в виду сбежавший в Белоруссию Томаш Шмидт).

«Разделение на две воюющие друг с другом насмерть Польши, поляризация, эскалация агрессии могут служить той или иной стороне в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе они обескровливают нашу страну, вместо того чтобы наращивать её мощь. Они отбирают наше самое большое оружие: сплочённость, способность объединиться во времена испытаний», — сказал Холовня.

Глава PiS Ярослав Качиньский тоже прокомментировал нападение на словацкого премьер-министра, назвав его «трагическим событием».

«Успех России в Польше»

Польские медиа продолжают много писать о покушении на Фицо, указывая, что он «считается пророссийским и евроскептическим политиком, который, среди прочего выступил против отправки военной техники на Украину».

Многие польские эксперты тоже отмечали эту «особенность» словацкого премьера. Например, президент центра ThinkTank доктор Малгожата Бониковска указала, что «Фицо ассоциируется с жёсткой линией, с консерватизмом, с пророссийским подходом, с антиевропеизмом, а также с различными подозрительными мафиозными и коррупционными системами».

А главный редактор Visegrad Insight Войцех Пшибыльский вовсе заявил, что таким образом «гражданское общество вышло протестовать против стиля власти, использованного Робертом Фицо».

Спустя буквально сутки после покушения на Фицо Дональд Туск рассказал об угрозах в свой адрес в интернете. В своём профиле в Х премьер опубликовал запись анонима: «Словаки дали нам сегодня [15 мая] пример того, что следует сделать с Дональдом Туском, если он завалит CPK».

Речь идёт о Центральном коммуникационном порте (CPK). Он может стать важным элементом Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T), соединяющей Катовице, Варшаву и Краков с Брно, Прагой, Братиславой, Веной и Будапештом. В случае успешной реализации Верхняя Силезия станет значимым транспортным узлом в регионе стран, связанных Инициативой Трёх морей.

Однако правительство Туска не спешит реализовывать инициативу, поскольку это флагманский проект бывшего правительства партии PiS.

Кроме того, недавно партия Туска «Гражданская коалиция» (КО) выпустила ролик со слоганом: «Самый большой успех России в Польше — это PiS!». Это цитата генерала Петра Пытеля, бывшего главы Службы военной контрразведки страны. В видео говорится о «незаконно выигранных выборах» в 2015 году и «растущем влиянии белорусских и российских служб» в республике.

Ролик ожидаемо вызвал споры, а КО подверглась критике. Некоторые из комментаторов, упомянув недавнее нападение на Фицо, отметили, что противодействие общества может привести к трагическим последствиям. Член коалиции и сопредседатели «Новых левых» Роберт Бедронь добавил, что «кто-то, посмотревший такой ролик, вдохновится и произойдёт то же, что в Словакии».

Аналогичные опасения высказывал другой депутат левых — заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна, подчеркнувший, что «то количество ненависти и оскорблений, обрушившихся на него [Туска] со стороны PiS, просто невероятно. <…> из-за разжигания ненависти в его адрес кто-то сделает подобное тому, что случилось с премьер-министром Фицо».

В любом случае трагическое событие политические круги Польши используют исключительно в собственных интересах. Очевидно, что покушение на Фицо сработало как политическая провокация, целью которой было вызвать негатив у всех сторон.

Не исключено, что для поддержания шумихи прозвучат ещё более громкие заявления, чем прогнозирование гражданской войны. Вот только если словаки, вероятно, спокойно переживут назревающую бурю, поляки вполне могут довести ситуацию до точки кипения.