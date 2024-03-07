Материалы с тегом «Роберт Фицо»
Фицо раскритиковал власти Чехии из-за позиции по Украине
Отменившие межправительственные консультации со словацкой стороной власти Чехии поставили под угрозу отношения двух стран из-за разных взглядов на ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана...
7 марта 2024
Фицо шокировали заявления британского посла о позиции Словакии по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо шокирован высказываниями посла Великобритании в республике Найджела Бейкера, который раскритиковал заявления представителей словацкого правительства по поводу украинского конфликта. «Меня шокировало то, как о политике правительства Словакии высказывается посол...
3 марта 2024
В Словакии частично приостановили уголовную реформу
Конституционный суд Словакии приостановил часть норм уголовной реформы, которую предложило правительство премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает телеканал Markiza. «Конституционный суд приостанавливает ряд статей спорной новеллы Уголовного кодекса», — говорится в сообщении. Также СМИ...
29 февраля 2024
Премьера Словакии Фицо разочаровала парижская конференция по Украине
Неформальный парижский саммит по Украине прошёл в военной атмосфере, на нём не было сказано ни слова о мире. Об этом премьер Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях по итогам саммита. По его словам, на встрече говорилось о поддержании конфликта любой ценой, о том...
27 февраля 2024
Фицо заявил, что Словакия не отправит своих военных на Украину
Словакия не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом 26 февраля заявил журналистам премьер-министр страны Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности. «Словакия на основе двусторонних отношений не будет предлагать Украине возможность сотрудничества в форме отправки...
26 февраля 2024
Премьер Словакии заявил, что страны НАТО могут отправить военных на Украину
Руководители ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом, заявил 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он прокомментировал выбор тем для совещания 26 февраля в Париже, на котором...
26 февраля 2024
Премьер Словакии Фицо высказался о решениях Запада по конфликту на Украине
Западные страны, вероятно, двигаются в сторону наихудших решений по конфликту на Украине. Об этом 26 февраля предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и...
26 февраля 2024
Фицо пообещал не допустить участия словацкой армии в украинском конфликте
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделает всё возможное, чтобы не допустить прямого участия вооружённых сил (ВС) республики в украинском конфликте. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Глава словацкого правительства отметил, что продолжит действовать так, даже...
26 февраля 2024
Премьер Словакии Фицо выступил против железного занавеса вокруг России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо против того, чтобы устраивать железный занавес между Западом и Россией. Об этом он заявил 24 февраля на телеканале RTVS. Он раскритиковал идею изолировать Россию. Премьер подчеркнул, что Братислава заинтересована в дружеских отношения со всеми, кто этого хочет...
новость часа
24 февраля 2024
Рогов назвал слова премьера Словакии о Донбассе согласием с неизбежным
Слова премьера Словакии Роберта Фицо о том, что Россия не уйдет с освобожденных территорий Донбасса и из Крыма, это согласие с неизбежным, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Если большинство западных политиков находится в стадии отрицания или гнева, то Фицо...
16 февраля 2024
Премьер Словакии Фицо призвал предоставить России гарантии безопасности
Чтобы урегулировать конфликт на Украине, России нужно предоставить гарантии безопасности. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью интернет-порталу hlavnespravy. sk. «Если мы говорим о том, что будет какое-то выравнивание российско-украинских отношений, то это будет...
15 февраля 2024
Фицо намерен нормализовать отношения с Россией
У Словакии должны быть нормальные отношения с Россией, и Братислава начнёт шаги в этом направлении. Об этом 27 января заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz. «Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные...
27 января 2024
Десятки тысяч человек вышли на митинги против правительства Словакии
25 января в более чем двадцати городах Словакии прошли массовые антиправительственные митинги. В акциях протеста приняли участие почти 45 тысяч человек, сообщил новостной портал Sme. Собравшиеся потребовали от действующего правительства и, в частности, премьер-министра Роберта Фицо отказаться от...
новость часа
26 января 2024
Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о строительстве новой линии обороны
Украина начала строительство масштабной трёхуровневой линии обороны, которая, по задумке, позволит удерживать позиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга с премьером Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. «Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной...
25 января 2024
Встреча премьеров Словакии и Украины не будет «сердечной», заявили СМИ
Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо с украинским коллегой Денисом Шмыгалём в Ужгороде вряд ли будет «слишком сердечной». Такое мнение 24 января высказал спецкор словацкого телеканала ТА3. «В Ужгороде начинаются переговоры премьеров Словакии и Украины. Заранее можно было понять, что эта...
24 января 2024
Фицо объяснил решение ехать в Ужгород, а не Киев
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил журналистам, что встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде, и отметил, что не видит смысла ехать в Киев. Так он ответил на вопрос о том, почему не едет в Киев, где падают ракеты. «Существует конфликт, который локализован. Моя позиция...
24 января 2024
В Словакии назвали помощь Украине дорогой к нищете
Значительная помощь, которую Словакия оказывает Украине, не приведёт страну ни к чему, кроме нищеты и бедности, заявил вице-спикер парламента Любош Блага. «Украинцы не должны обижаться. Словакия оказываем им огромную помощь, и люди устали от этого. Это ведёт только к бедности и смерти», — говорится...
24 января 2024
Фицо заявил о необходимости Киеву пойти на «болезненный компромисс»
Киевским властям придётся пойти на компромисс и признать освобождённые Москвой территории российскими ради окончания конфликта на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова 21 января привело издание Politico. «Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что...
22 января 2024
В Словакии заявили, что Запад проигрывает России в конфликте на Украине
Причиной украинского конфликта стало стремление США и НАТО приблизиться к границам России, а сейчас западные страны проигрывают в нём. Такое мнение 22 января высказал вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в Telegram-канале. По словам Благи, сейчас СМИ соревнуются в том, кто сильнее пнёт...
22 января 2024
Фицо: Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США
Словакию не устраивают некоторые условия, прописанные в оборонном соглашении с США. В связи с этим планируется открыть обсуждение на эту тему, заявил 20 января в эфире телеканала RTVS премьер-министр республики Роберт Фицо. Политик рассказал о проведённом анализе и сравнении с соглашением за...
20 января 2024