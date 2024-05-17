В последнее время Королевство Саудовская Аравия демонстрирует явное изменение своей внешней политики. Хотя есть мнение, что Эр-Рияд имеет определенную «многовекторность», где руководство хочет сохранить нормальные отношения с США и даже, возможно, нормализовать контакты с Израилем. Однако есть серьезные основания полагать, что реальная картина выглядит иначе.

Иван Шилов ИА Регнум

Но недавние события показывают, что приоритетом для фактического руководителя страны, наследного принца Мухаммеда бен Салмана является региональная политика в контексте исламского мира.

В первой половине мая 2024 года посол Саудовской Аравии в Багдаде Абдулазиз аль-Шаммари нанес визит в главную шиитскую святыню в городе Кербела. С послом был губернатор Кербелы Нассиф Аль-Хаттаби, а также другие официальные лица и религиозные деятели, которые говорили об «экономической и политической интеграции во всех областях».

Ранее ни один саудовский дипломат или какое-либо другое официальное лицо шиитских святынь не посещало.

Речь идет об усыпальнице Хусейна ибн Али — внука пророка Мухаммеда и третьего шиитского имама, который высоко почитается всеми шиитами. Королевство Саудовская Аравия принадлежит к суннитской ветви, причем с ваххабитским уклоном, хотя в восточной части страны есть и шиитское меньшинство.

С Кербелой история интересна еще и потому, что этот город напрямую пострадал от саудитов.

При первом саудовском государстве, известном как эмират Дирия, в начале XIX века святилище Хусейна ибн Али было разграблено последователями ваххабитской ветви суннитского ислама. Согласно источникам, во время этого нападения были убиты тысячи мирных жителей.

Кроме того, важно отметить, что ваххабитский ислам принципиально отвергает святыни и другие места паломничества, связанные с религиозными деятелями. Фактически, по версии ваххабитов, это относится к категории бид`а, то есть нежелательному новшеству.

Следовательно, официально и открыто Саудовская Аравия отказывается от ваххабитского наследия и признает шиизм во всем его многообразии, против которого ранее Эр-Рияд ревностно выступал.

Dodmedia.osd.mil Мавзолей имама Хусейна. г. Кербела, Ирак

Безусловно, нужно учесть, что это происходит на фоне общей секуляризации самого королевства, где активно строятся концертные залы и другие места культурного досуга, ранее считавшиеся неприемлемыми.

В любом случае те радикальные элементы в Саудовской Аравии, которые продолжают следовать ваххабитскому учению, так или иначе будут вынуждены подчиниться официальной линии. А если будут вести пропаганду, идущую вразрез с позицией властей, то, вероятно, подвергнутся репрессиям.

Арабские источники приписывают эту инициативу непосредственно наследному принцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, который поступательно проводит политику улучшения отношений со своими соседями.

Существуют даже сообщения, что Мухаммеду бен Салман как-то сказал, что его мать является мусульманкой-шииткой. Если это правда, то это свидетельствует, что его личное участие в улучшении контактов с шиитским миром имеет серьезный геополитический эффект. И такой открытый визит в шиитскую святыню может означать серьезные сдвиги в ближайшем будущем.

Посол Саудовской Аравии в Ираке, который занимает эту должность с 2016 года, уже сказал, что он и губернатор Кербелы договорились «о разработке программы взаимного сотрудничества», которая «будет включать в себя возможности трудоустройства для иракской молодежи» в священном городе.

В конце апреля был анонсирован и запуск прямых рейсов между городом Даммам на востоке Саудовской Аравии и южным иракским городом Эн-Наджаф, который является еще одним культовым шиитским местом.

В Эн-Наджафе находится усыпальница Али бин Аби Талиба, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда. Более того, сообщается, что посол Абдулазиз аль-Шаммари планирует непосредственно совершить путешествие на первом рейсе 1 июня 2024 года. В Даммаме и прилегающих к нему районах проживает преимущественно шиитское меньшинство королевства.

Francisco Anzola Усыпальница Али ибн Абу Талиб справа и Хусейн ибн Али слева

Открытие маршрута, вероятно, призвано способствовать увеличению потока паломников, поскольку каждый год на юг Ирака прибывает около 25 миллионов богомольцев, чтобы совершить шествие Арбаин в память мученической смерти имама Хусейна (обычно расстояние в 82 км между Эн-Наджафом и Кербелой преодолевается пешком).

Предполагается, что, если запланированный на 1 июня визит посла Саудовской Аравии в Эн-Наджаф состоится, это «может открыть путь в будущем для присутствия саудовского консульства» в городе.

Некоторые политические обозреватели предположили, что этот визит является позитивной демонстрацией подхода королевства к региональной дипломатии в рамках его программы «Видение 2030». Данная амбициозная программа предусматривает в том числе содействие инвестициям посредством экономических и культурных обменов.

Однако, скорее всего, подоплека официальных контактов представителей КСА и Ирака гораздо шире.

В том числе потому, что сам Ирак важен для Саудовской Аравии по нескольким причинам.

Во-первых, две страны имеют довольно протяженную границу, а с учетом негативного опыта появления ИГИЛ Эр-Рияду хотелось бы иметь своего соседа с надлежащим уровнем безопасности. Во-вторых, из-за реализации логистического маршрута через Ирак и Турцию, известного как Сухой канал, или Дорога развития.

Для Ирака это жизненно важный экономический проект, и власти страны «призывают всех внести свой вклад в успех этого проекта, который представляет собой связующее звено между Востоком и Западом».

Еще в 2023 году Саудовская Аравии выразила готовность инвестировать во все провинции Ирака, а несколькими годами ранее королевство предоставило Ираку кредит на сумму в 1 миллиард 500 миллионов долларов. Иметь свою долю в проекте Сухого канала (с получением в будущем соответствующих дивидендов) было бы весьма выгодно для королевства, и поэтому саудиты не упустят такой возможности. А укрепление взаимного доверия на основе демонстративного уважения к религиозным чувствам иракцев будет этому способствовать.

В целом, данная цепочка событий показывает, что даже вражда и подозрительность на протяжении десятилетий может быть разрешима и стороны вполне способны к конструктивному диалогу.

Отношения между странами резко ухудшились после попытки захвата Ираком Кувейта в 1990 году, хотя до этого в ирано-иракской войне Саудовская Аравия поддерживала именно Ирак. Что неудивительно, ведь Саддам Хусейн принадлежал к суннитскому меньшинству. После его свержения в 2003 году Эр-Рияд испытывал к Багдаду недоверие. Саудиты не одобрили ставку на шиитов со стороны оккупационных властей США, а затем реальное укрепление шиитской фракции, чему активно способствовал Иран.

Шиитом был премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, занимавший пост главы государства с 2006 по 2014 год, как и его преемники Хайдар аль-Абади (2014–2018 годы) и Мустафа аль-Кадими (2020–2022 годы). Однако в их каденцию отношения Саудовской Аравии с Ираком постепенно потеплели. Но теперь можно говорить о реальных плодах в двусторонних связях. Показательно, что и межконфессиональные распри в Ираке в последнее время стали стихать.

В 2023 году при посредничестве Китая Иран и Саудовская Аравия полностью восстановили свои дипломатические отношения (по крайней мере это было заявлено в Пекине). Хотя ряд переговоров между саудитами и иранцами происходил при посредничестве Багдада. Нескольких раундов конструктивных встреч между высшими должностными лицами служб безопасности из Эр-Рияда и Тегерана проходили в период с 2021 по 2022 год.

Упоминание Ирана и Китая указывает уже на активных игроков по противодействию гегемонии США в регионе и построению многополярного мироустройства.

Добавим к этому Россию, с которой у Саудовской Аравии сейчас хорошие отношения (в том числе тестовую отправку в августе 2023-го железнодорожного состава по коридору Север — Юг, где конечным пунктом была саудовская Джидда), и в результате мы получим новый баланс сил на Ближнем Востоке.

Конечно, открыто Эр-Рияд вряд ли будет бросать вызов Вашингтону. С прагматической точки зрения это совершенно не нужно.

Однако поступательные изменения происходят. И если не будет попыток вмешательства извне и каких-то экстраординарных событий вроде переворота, есть шанс, что Саудовская Аравия будет постепенно переходить к более активным действиям в клубе многополярности.

Вероятно, что Эр-Рияд сначала воспользуется своим членством в БРИКС, а в дальнейшем будет участвовать и в других аналогичных инициативах.