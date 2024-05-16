С июля 2023 года, когда с визитом в Новую Каледонию прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, и до сегодняшнего момента остров в Тихом океане не перестают сотрясать народные волнения. И принимают они всё более жёсткий характер.

Иван Шилов ИА Регнум

Причиной нынешних протестов называют несогласие с конституционной реформой, за которую уже проголосовали обе палаты парламента Франции.

И трудности, с которыми столкнулся инициированный центральными властями процесс политических и экономических изменений, заставляют задуматься, так ли единодушны жители этой заморской территории в желании быть французскими подданными? Хотя приезд Макрона был именно символическим — после того как в ходе трёх референдумов она окончательно решила остаться в составе Французской Республики.

В ответ на беспорядки, разразившиеся на улицах и в пригородах столицы Новой Каледонии городе Нумеа 14 мая, местные власти на сутки объявили 12-часовой комендантский час начиная с 18:00 с правом продлить его срок в случае необходимости.

Однако беспорядки разгораются всё больше.

Представитель государства и фактический глава полиции Новой Каледонии Луи Ле Фран в ходе пресс-конференции сообщил, что в ночь с 13 на 14 мая в Нумеа прошли серьёзные столкновения с применением демонстрантами огнестрельного оружия, в том числе крупнокалиберного, против правоохранителей. Он также отметил, что ситуация носит характер «восстания» и может вернуться в положение 1980-х гг., когда остров раздирала война за независимость.

Континентальные власти уже направили на усиление в Новую Каледонию отряды специального реагирования полиции и армии. Также были оцеплены районы и перекрыты дороги в населённые пункты, жители которых склонялись к поддержке сторонников независимости. В результате столкновений протестующих с полицией и армией с обеих сторон уже есть раненые и погибшие.

При этом решение о реформе вряд ли является неожиданным. О её необходимости Макрон говорил во время своего прошлогоднего визита. А детали изменений правительство обсуждает с представителями политического сообщества Новой Каледонии уже больше года.

Аргументы центральных властей на первый взгляд звучат убедительно.

Существующая административно-политическая система носила временный характер до полного самоопределения острова. Она предусматривала электоральные права только для жителей, зарегистрированных в 1998 году, и их потомков. Следовательно, теперь её необходимо менять, чтобы эффективно осуществлять руководство и бороться с местными экономическими и социальными проблемами.

Загвоздка кроется в деталях, на которых настаивает континентальное правительство и которые вызывают множество вопросов у местных политиков.

Нумейское соглашение 1998 г прекратило многолетнюю войну за независимость Новой Каледонии. По его условиям жители острова в ходе трёх референдумов должны были решить, хотят ли они оставаться в составе Франции.

Lafargue Raphael/ABAC/TASS

Однако организовано голосование было так, что значительная часть населения бойкотировала последний из них, проходивший в декабре 2021 г., объясняя это невозможностью и нежеланием властей узнать честное мнение большинства.

Но это не мешает главе государства и министрам утверждать о безоговорочной поддержке Франции на этой территории, несмотря на то, что долгие правительственные переговоры так и не увенчались соглашением с политиками Новой Каледонии. Не мешает это и форсировать проведение структурных изменений, не прислушиваясь к советам некоторых политиков, предлагавших также вынести их на всенародный референдум, чтобы укрепить авторитет власти.

В данном контексте вчерашнее голосование в Национальной ассамблее по конституционной реформе выглядит преждевременным.

Авторов законопроекта обвиняют в безответственности и намерении «писать историю страны кровью». А глава сенатской группы социалистов Патрик Каннер сказал, что проведение реформ прежде, чем по ним будет достигнуто принципиальный консенсус, — практика, не используемая с 1988 г. В парламентском голосовании против реформы высказались представители партии «Непокорённая Франции» и коммунисты.

Почему же правительство так спешит?

Одна из причин заключается в стремлении Макрона упрочить позиции своей партии «Возрождение». Слабость пропрезидентского лагеря стала очевидной в ходе кампании на выборах в Европарламент, это выразилось, в частности, в долгих поисках главы списка кандидатов. Одиозные и противоречивые заявления главы государства не способствуют укреплению его внешне− и внутриполитического имиджа.

А в Новой Каледонии неудачная политика Макрона является одним из важнейших аргументов для его оппонентов — сторонников независимости. Готовящаяся реформа позволит президенту увеличить число единомышленников в местных органах власти, уменьшив тем самым влияние желающих отделиться.

Другая причина спешки — попытка найти средства для исправления тяжёлой экономической ситуации, возникшей в связи с кризисами последних лет.

В частности, за счёт Новой Каледонии Франция планирует нарастить поставки никеля в Европу. Проблема заключается в том, что предприятия никелевых компаний острова сами нуждаются в инвестициях, которые вынужденное экономить государство не может обеспечить. А их разорение будет иметь катастрофические последствия для социально-экономического положения этой территории.

Немаловажным поводом для опасений жителей является также перспектива милитаризации Новой Каледонии в контексте гонки вооружений, в рамках которой Франция собирается доказывать свой статус тихоокеанской державы.

Происходящие в данный момент волнения на острове являются продолжением манифестаций, периодически проходивших ещё с февраля 2024 г. И сейчас ситуация накаляется, поскольку описывавшийся ранее негативный сценарий претворяется в жизнь, причём довольно быстро.

Нумеа испытывает сложности в обеспечение жителей продовольствием и питьевой водой. Протесты сопровождаются пожарами и погромами магазинов и частных жилищ.

Сторонники президента Макрона надеются на эффективность репрессивных мер. В Новой Каледонии объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр Габриэль Атталь объявил о запрете социальной сети TikTok, являющейся, по мнению правительства, координационным центром протестов и инструментом для иностранного вмешательства со стороны Китая и Азербайджана.

Члены главной партии сторонников независимости «Канакский и социалистический фронт национального освобождения» (FLNKS) призывают не совершать беззаконных действий. А государственный министр Франции по вопросам гражданства Соня Бакес назвала ситуацию «гражданской войной».