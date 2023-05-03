30 апреля во Французской Полинезии прошёл второй тур парламентских выборов. 44,3% голосов получила партия Tavini huiraatira, объединяющая сторонников независимости этого региона, который на данный момент имеет статус заморской территории Французской Республики. Это открывает перед полинезийцами перспективы обретения независимости. При этом Полинезия — далеко не единственный регион Франции с сильными сепаратистскими тенденциями.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдуар Фрич

Территория Французской Полинезии обладает широкой автономией в составе французского государства, в частности, в области законодательства и налоговой политики. Однако вопросы дипломатии, обороны, юстиции, конечно, находятся в ведении метрополии.

Именно это хотят изменить сторонники независимости из Tavini. На прошедших выборах победил глава избирательных списков от этой партии Моэтаи Брозерсон. Вероятнее всего, именно он станет президентом территории, которого местный парламент должен будет выбрать 12 мая.

Предыдущий президент Эдуар Фрич, сторонник автономии, но противник независимости региона, набрал 38,5% голосов.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поздравил полинезийцев со сделанным ими демократическим выбором, указывающим на их «стремление к переменам». Также он пообещал, что правительство будет плотно работать с новым региональным парламентом «ради улучшения жизни» населения островов.

Правда, сложившаяся ситуация не может не вызывать беспокойства французских властей.

По сути, единственное направление, которое может самостоятельно развивать Полинезия, это туризм. Кстати, Моэтаи Брозерсон уже заявил, что будет способствовать увеличению потока туристов на острова.

В остальном Полинезия сильно зависит от центральных властей. Однако финансирования от метрополии сильно не хватает: только в 2022 году инфляция в регионе составила 8,5%, а 26% населения живут за чертой бедности. Социальные последствия такой ситуации проявляются, в частности, в том, что большой процент молодёжи вынужден бросать школу, чтобы зарабатывать деньги для выживания семьи.

Ввиду сильнейшего кризиса, который переживает континентальная Франция, рассчитывать на заметное увеличение поступающих финансовых средств не приходится.

В связи с этим члены партии Tavini очень серьёзно настроены на референдум о независимости Французской Полинезии. Они обращаются к истории присоединения этой территории к Франции в XIX веке, которая часто осуществлялась в обход обещаний и договорённостей со стороны метрополии.

(сс) Apf Здание Ассамблеи Французской Полинезии

Также указывается колониальный характер политики современного французского государства: высасывание ресурсов из региона и использование этой территории как военного полигона. Например, с 1966-го по 1996 год Франция провела в Полинезии 193 испытания ядерного оружия. Разумеется, местные власти не могли воспрепятствовать этому.

Моэтаи Брозерсон тем не менее призывает реально смотреть на возможности региона: проведение референдума, а также процесс обретения независимости должен осуществляться постепенно и подкрепляться другими мерами.

Ввиду меняющегося геополитического соотношения сил в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе важность находящихся там французских территорий сильно возросла для республики. Однако прочность положения Франции на своих заморских территориях не так однозначна, как может показаться на первый взгляд.

Формально международное сообщество признаёт положение Полинезии как де-факто колонии Франции. В 2013 году по инициативе главы партии Tavini Оскара Темару ООН включила регион в список территорий без самоуправления, на которых необходимо провести процесс деколонизации.

Но это не принесло желаемых результатов. Франция на всех заседаниях по этому вопросу проводила «политику пустого кресла». А страны — члены ООН закрывали на это глаза, учитывая, что вскоре внимание Запада переключилось на Украину.

Французские позиции вызывают озабоченность других стран. Австралия наблюдает за ситуацией в Новой Каледонии ввиду готовящихся учений «Южный крест» в Тихоокеанском регионе. В операции примут участие 19 стран региона. По официальной информации, мероприятия будут отрабатывать ситуацию «гуманитарного вмешательства после климатической катастрофы».

Christoph Sator/dpa/Global Look Press Столица Новой Каледонии Нумеа с воздуха

Не исключено, что «климатическая катастрофа» может стать последствием применения ядерного оружия. В связи с этим австралийский МИД осознаёт, что французские территории данного региона — Полинезия и Новая Каледония — не обладают самостоятельностью для быстрого принятия решения в данной сфере.

«Австралия не хочет использовать слово «деколонизация», но признаёт, что есть проблема», — отмечают эксперты. Зато в отношении России в риторике стран НАТО этот термин всё чаще звучит на протяжении многих лет.

Новая Каледония — ещё одна область Франции, для которой вопрос о независимости является важным пунктом актуальной политической повестки.

В 1998 г., после 10 лет войны за независимость, было заключено Нумейское соглашение. Оно предусматривало переходный период, в течение которого действовали временные институты власти и должны были пройти три референдума по вопросу о самоопределении жителей региона.

На всех трёх победили сторонники центральной власти, желавшие остаться в составе Франции. Однако условия, создаваемые французскими властями, не соответствовали критериям проведения честного голосования.

В связи с этим последний из них, прошедший в декабре 2021 года, большинство местных жителей бойкотировали. Партии сторонников независимости, в частности Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS), не признают результатов референдума. Поэтому многие СМИ называют победу сторонников Франции пирровой.

В апреле 2023 г. в Париже прошли переговоры представителей разного политического спектра Новой Каледонии. Но пока им не удалось прийти к соглашению.

Схожая ситуация сложилась и на Майотте — ещё одной островной территории Франции, на этот раз в Индийском океане. Она оказалась во французском подчинении в результате нескольких референдумов, в то время как население других Коморских островов проголосовало в 1976 г. за независимость.

Население Майотты находится в бедственном положении: 34% жителей без работы, 77% находятся за чертой бедности, законы Французской Республики действуют на территории этого заморского департамента в изменённом виде. На этом фоне обостряется конфликт между местным населением и выходцами с других островов архипелага.

(сс) Vincent Clavier Дома в Мамудзу. Майотта

При этом власти Комор заявляют, что не могут препятствовать приезду своих граждан на Майотту, а также участвовать в процессе депортации их французскими властями, так как считают, что люди перемещаются в рамках одного государства.

В данный момент МВД Франции проводит на Майотте операцию по выселению тех, кого французские власти считают нелегальными мигрантами. Тактика её проведения абсолютно колониальная: депортируют даже тех, кто десятилетиями жил на Майотте, в том числе родителей детей, родившихся и учащихся на территории острова.

Следует отметить, что ООН и представители международного сообщества признали право Комор претендовать на эту территорию и запретили Франции организовывать голосование, поскольку она не в состоянии обеспечить условия для беспристрастного волеизъявления жителей.

Но с 1990-х гг. этот вопрос перестали поднимать на международной арене. А в 2009 г. Франция, несмотря на запрет, провела очередной референдум, ещё раз подтвердивший решение населения Майотты быть французской. Единственной парламентской силой, выступавшей против референдума, была Французская компартия.

В этом вопросе французские власти руководствуются тем, что население острова связано тесными культурными, историческими и экономическими связями с метрополией. На этом основании Франция имеет право послушать желание жителей и принять регион в состав своей страны.

Однако в глазах французских политиков такой подход легитимен, только когда выгоден, потому что в других случаях, например с Крымом, он уже не работает.