В нынешнем году на Украине День Победы впервые не отмечается официально, согласно принятому в прошлом году закону, только на 8 мая приходится «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», «как на Западе». 9 мая нужно отмечать некий День Европы, и де-факто главный народный праздник пытались отменять начиная с 2014 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

И эта отмена, и спущенная государственными идеологами трактовка исторических событий Великой Отечественной войны вызывали и глухое, и открытое сопротивление в большинстве регионов Украины. В Киеве, не говоря уже об Одессе или Харькове, каждый год именно 9 мая тысячи людей отмечали День Победы и несли цветы к памятникам советским воинам. Теперь по понятным причинам на подконтрольной режиму Зеленского территории открыто и публично отметить День Победы с советской символикой или назвать Бандеру нацистом невозможно без риска для свободы и жизни.

К Вечному огню в киевском парке Вечной Славы сегодня пришли единицы, за которыми внимательно надзирала полиция.

Ведь, несмотря на необходимую мантру про «восемь миллионов украинцев, победивших нацизм», в украинской концепции истории СССР и Красная армия — хуже Гитлера. Поэтому «оккупационные памятники» в честь советского солдата сносям и будут сносить. А памятники ОУН* и УПА* ставили и будут ставить, а марши в честь галицкой дивизии СС и дальше проводить, стыдливо называя её «украинской».

Но что бы ни происходило в маленьком тоталитарном аду современной Украины, её истинный вклад в победу над гитлеровской Германией и её союзниками всё равно отменить невозможно.

По обе стороны фронта

То, что представители украинского этноса воевали друг против друга, это объективный факт. Так было заложено исторически, и немцы тоже прекрасно понимали, что есть два разных украинских народа. Один проживал в дистрикте «Галичина», относившимся к генерал-губернаторству (бывшей Польше), и считался «своим», понятным и заслуживающим доверия. Галичане пользовались в Рейхе такими же правами, как чехи или поляки.

Генрих Гиммлер и генерал-губернатор дистрикта Галиция Отто Вехтер инспектируют солдат 14-й дивизии СС «Галиция», 1943 год

Второй находился на территории Рейхскомиссариата «Украина» и судьба его весьма четко была определена: вывоз в качестве бесправной рабсилы в Германию, превращение в сельхозрабов по месту проживания и «оптимизация». А в качестве административного аппарата по установлению немецкого «нового порядка» активно привлекались как раз «расово верные» представители Галичины в лице Организации украинских националистов*, её второй фракции во главе с Андреем Мельником.

Кстати, столицей рейхскомиссариата немцы назначили не Киев или Харьков, а западноукраинский город Ровно — среди лояльного к себе населения.

Так же работало и разделение в вооруженной борьбе.

Так как уже с первых дней и даже часов войны против Красной армии, где украинцы были вторыми по численности после русских, воевали батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» — подразделения в составе Абвера (военная разведка и контрразведка Германской империи), сформированные из членов ОУН (б).

Во Львове бандеровцы немедленно провозгласили 30 июня «Украинское Государство, союзное Великой Германии», сформировали местную «милицию», организовали истребление евреев. И дальше украинские националисты продолжали верно служить немцам.

В конце 1941 года из личного состава «Нахтигаля» и «Роланда» во главе с гауптманом Романом Шухевичем был сформирован 201-й батальон шуцманшафта — вспомогательной полиции. Его отправили «бороться за независимость Украины» в Белоруссию, участвуя там в карательных акциях против белорусских партизан.

Ещё позднее, когда положение Третьего рейха на фронтах становилось всё хуже, а на Украине стало набирать силу советское партизанское движение, бандеровцы создали свои вооруженные формирования, получившие в итоге название Украинская повстанческая армия (УПА) во главе с всё тем же Шухевичем.

Именно УПА и пытаются сейчас на Украине представить, как ту самую «третью сторону», сражавшуюся якобы и против нацистов, и против СССР.

Реально же главное, чем отметилась эта «армия», стала, во-первых, Волынская резня — геноцид польского населения, проживавшего на Западной Украине, в ходе которой были зверски убиты от 50 до 60 тысяч поляков, во-вторых, действия против советских партизан.

Никаких сколько-нибудь значимых боёв УПА против вермахта, за исключением отдельных мелких стычек и нападений на обозы, в истории не зафиксировано. Ни одного города, оккупированного немцами, УПА не освободила. И всё, что создавали западноукраинские националисты, реально опиралось только на Галичину (территория нынешних Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей) и Волынь (нынешние Волынская и Ровенская области).

Дивизия СС «Галичина» была сформирована, само собой, тоже из местных жителей.

Плакат дивизии с гербом дивизии СС «Галичина» и речью Гитлера

И общая картина в настроениях украинского населения на западе Украины и в других её регионах во время войны значительно отличалась.

С вторжением немецких войск и их союзников на территорию УССР отчёты нацистской разведки и «походных групп ОУН» отмечают резкий контраст между отношением к приходу вермахта в Западной Украине и во всех остальных украинских землях. Если на западе для немецких войск строились торжественные арки, большое количество населения приветствовало их как освободителей, а во многих населённых пунктах Галичины советская власть ликвидировалась ещё до вступления в них немцев, то в центре, на востоке и юге Украины ничего подобного не происходило.

В большей части Украины «своими» для большинства населения были Красная армия и советские партизаны Сидора Ковпака, Алексея Фёдорова, Александра Сабурова, Михаила Наумова и другие, и там немцы встретили неприятие и упорное сопротивление.

Победители и побежденные

Получая помощь и поддержку от населения в основной части Украины, украинские советские партизаны (а большинство личного состава партизанских соединений и отрядов были этническими украинцами) столкнулись с другой ситуацией в ходе своих рейдов на Западную Украину.

Пётр Вершигора, заместитель Ковпака по разведке, описывая в своей книге воспоминаний «Люди с чистой совестью» знаменитый Карпатский рейд, говорит о бандеровцах:

«Эти последыши петлюровских головорезов, которым удалось своими высокопарными речами о самостийной Украине сбить с толку кой-кого из крестьян Западной Украины, применяют против нас сходную с нашей тактику. Почему? На их стороне преимущества местности и агентурных связей. А мы по привычке идём по лесу ночью. По лесу, занятому врагом».

Во время Великой Отечественной войны подавляющее большинство украинцев востока, центра и юга УССР воевало против нацистов — в рядах Красной армии и советских партизан. С нацизмом только в армейских частях сражалось почти 7 миллионов украинцев. Маршал Семён Тимошенко, украинец родом с территории нынешней Одесской области, был наркомом обороны Советского Союза. Из 15 фронтов, действовавших в ходе Великой Отечественной, более половины возглавляли маршалы и генералы — украинцы по происхождению Михаил Кирпонос, Андрей Ерёменко, Родион Малиновский, Иван Черняховский и другие.

Нарком обороны СССР маршал С. К. Тимошенко и генерал армии Г. К. Жуков

Упоминавшийся выше Сидор Ковпак, дважды Герой Советского Союза, стал самым известным партизанским командиром и символом советского партизанского движения.

Украинец Иван Кожедуб стал самым результативным воздушным асом в антигитлеровской коалиции и одним из двух трижды Героев Советского Союза, а из 115 дважды Героев Советского Союза больше четверти — 32 человека, были уроженцами Украины.

Героическая оборона Киева, Одессы и ряда других городов в 1941 году задержала продвижение вермахта и позволила выиграть драгоценное для Красной армии время. Действия 5-й армии генерала Михаила Потапова решили судьбу Москвы: вместо решающего наступления на столицу немцы повернули войска на юг, к Киеву.

Тысячи предприятий и сотни тысяч эвакуированных из Украинской ССР рабочих и специалистов внесли огромный вклад в военное производство всей страны в годы войны.

Сравните всё это с количеством украинских коллаборационистов всех мастей.

УПА, по оценкам специальной комиссии Национальной академии наук Украины, изучавшей этот вопрос в 1997–2004 годах, насчитывала от 25 до 100 тысяч человек в разные периоды.

Через дивизию СС «Галичина», первый состав которой был разгромлен летом 1944 года под Бродами войсками 1-го Украинского фронта Красной армии (состоявшего, кстати, в значительной мере из украинцев востока и центра), прошло за время войны до 20 тысяч человек.

Про батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» и говорить нечего — их общая численность не дотягивала и до тысячи человек.

Даже добавив ко всем вышеперечисленным формированиям все вспомогательные полицейские подразделения, их совокупная численность может исчисляться максимум до 200 тысяч человек.

200 тысяч предателей на фоне 7 миллионов украинских бойцов в Красной армии и крупнейших в мире партизанских сил, профессиональный террорист Шухевич на фоне маршалов Малиновского и Тимошенко, Бандера на фоне Ковпака — ответ на вопрос о том, с кем была Украина в годы Великой Отечественной войны, более чем очевиден. И кто сделал возможным её существование — тем более.

РИА Новости У знамени ЦК ВЛКСМ, врученного комсомольской организации Первой Украинской партизанской дивизии имени С. А. Ковпака

Нынешний оккупационный колониальный режим может сколько угодно пытаться натягивать на Украину лживую бандеровскую историческую мифологию галицкого разлива. Но настоящая история Победы в Великой Отечественной от этого не изменится. Как не изменится и огромный вклад в эту Победу украинского народа, как бы этот вклад ни пытались сейчас выпилить из истории.

9 мая — общий День Победы для русского, украинского, белорусского и всех других народов бывшего Советского Союза, который рано или поздно, но неизбежно вновь станет праздником и во временно оккупированном сейчас Киеве.

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