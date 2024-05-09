Украина: настоящих героев отменить невозможно
Миллионы украинцев в Красной армии и партизанских соединениях добыли Победу и сохранили свою страну
В нынешнем году на Украине День Победы впервые не отмечается официально, согласно принятому в прошлом году закону, только на 8 мая приходится «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», «как на Западе». 9 мая нужно отмечать некий День Европы, и де-факто главный народный праздник пытались отменять начиная с 2014 года.
И эта отмена, и спущенная государственными идеологами трактовка исторических событий Великой Отечественной войны вызывали и глухое, и открытое сопротивление в большинстве регионов Украины. В Киеве, не говоря уже об Одессе или Харькове, каждый год именно 9 мая тысячи людей отмечали День Победы и несли цветы к памятникам советским воинам. Теперь по понятным причинам на подконтрольной режиму Зеленского территории открыто и публично отметить День Победы с советской символикой или назвать Бандеру нацистом невозможно без риска для свободы и жизни.
К Вечному огню в киевском парке Вечной Славы сегодня пришли единицы, за которыми внимательно надзирала полиция.
Ведь, несмотря на необходимую мантру про «восемь миллионов украинцев, победивших нацизм», в украинской концепции истории СССР и Красная армия — хуже Гитлера. Поэтому «оккупационные памятники» в честь советского солдата сносям и будут сносить. А памятники ОУН* и УПА* ставили и будут ставить, а марши в честь галицкой дивизии СС и дальше проводить, стыдливо называя её «украинской».
Но что бы ни происходило в маленьком тоталитарном аду современной Украины, её истинный вклад в победу над гитлеровской Германией и её союзниками всё равно отменить невозможно.
По обе стороны фронта
То, что представители украинского этноса воевали друг против друга, это объективный факт. Так было заложено исторически, и немцы тоже прекрасно понимали, что есть два разных украинских народа. Один проживал в дистрикте «Галичина», относившимся к генерал-губернаторству (бывшей Польше), и считался «своим», понятным и заслуживающим доверия. Галичане пользовались в Рейхе такими же правами, как чехи или поляки.
Второй находился на территории Рейхскомиссариата «Украина» и судьба его весьма четко была определена: вывоз в качестве бесправной рабсилы в Германию, превращение в сельхозрабов по месту проживания и «оптимизация». А в качестве административного аппарата по установлению немецкого «нового порядка» активно привлекались как раз «расово верные» представители Галичины в лице Организации украинских националистов*, её второй фракции во главе с Андреем Мельником.
Кстати, столицей рейхскомиссариата немцы назначили не Киев или Харьков, а западноукраинский город Ровно — среди лояльного к себе населения.
Так же работало и разделение в вооруженной борьбе.
Так как уже с первых дней и даже часов войны против Красной армии, где украинцы были вторыми по численности после русских, воевали батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» — подразделения в составе Абвера (военная разведка и контрразведка Германской империи), сформированные из членов ОУН (б).
Во Львове бандеровцы немедленно провозгласили 30 июня «Украинское Государство, союзное Великой Германии», сформировали местную «милицию», организовали истребление евреев. И дальше украинские националисты продолжали верно служить немцам.
В конце 1941 года из личного состава «Нахтигаля» и «Роланда» во главе с гауптманом Романом Шухевичем был сформирован 201-й батальон шуцманшафта — вспомогательной полиции. Его отправили «бороться за независимость Украины» в Белоруссию, участвуя там в карательных акциях против белорусских партизан.
Ещё позднее, когда положение Третьего рейха на фронтах становилось всё хуже, а на Украине стало набирать силу советское партизанское движение, бандеровцы создали свои вооруженные формирования, получившие в итоге название Украинская повстанческая армия (УПА) во главе с всё тем же Шухевичем.
Именно УПА и пытаются сейчас на Украине представить, как ту самую «третью сторону», сражавшуюся якобы и против нацистов, и против СССР.
Реально же главное, чем отметилась эта «армия», стала, во-первых, Волынская резня — геноцид польского населения, проживавшего на Западной Украине, в ходе которой были зверски убиты от 50 до 60 тысяч поляков, во-вторых, действия против советских партизан.
Никаких сколько-нибудь значимых боёв УПА против вермахта, за исключением отдельных мелких стычек и нападений на обозы, в истории не зафиксировано. Ни одного города, оккупированного немцами, УПА не освободила. И всё, что создавали западноукраинские националисты, реально опиралось только на Галичину (территория нынешних Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей) и Волынь (нынешние Волынская и Ровенская области).
Дивизия СС «Галичина» была сформирована, само собой, тоже из местных жителей.
И общая картина в настроениях украинского населения на западе Украины и в других её регионах во время войны значительно отличалась.
С вторжением немецких войск и их союзников на территорию УССР отчёты нацистской разведки и «походных групп ОУН» отмечают резкий контраст между отношением к приходу вермахта в Западной Украине и во всех остальных украинских землях. Если на западе для немецких войск строились торжественные арки, большое количество населения приветствовало их как освободителей, а во многих населённых пунктах Галичины советская власть ликвидировалась ещё до вступления в них немцев, то в центре, на востоке и юге Украины ничего подобного не происходило.
В большей части Украины «своими» для большинства населения были Красная армия и советские партизаны Сидора Ковпака, Алексея Фёдорова, Александра Сабурова, Михаила Наумова и другие, и там немцы встретили неприятие и упорное сопротивление.
Победители и побежденные
Получая помощь и поддержку от населения в основной части Украины, украинские советские партизаны (а большинство личного состава партизанских соединений и отрядов были этническими украинцами) столкнулись с другой ситуацией в ходе своих рейдов на Западную Украину.
Пётр Вершигора, заместитель Ковпака по разведке, описывая в своей книге воспоминаний «Люди с чистой совестью» знаменитый Карпатский рейд, говорит о бандеровцах:
«Эти последыши петлюровских головорезов, которым удалось своими высокопарными речами о самостийной Украине сбить с толку кой-кого из крестьян Западной Украины, применяют против нас сходную с нашей тактику. Почему? На их стороне преимущества местности и агентурных связей. А мы по привычке идём по лесу ночью. По лесу, занятому врагом».
Во время Великой Отечественной войны подавляющее большинство украинцев востока, центра и юга УССР воевало против нацистов — в рядах Красной армии и советских партизан. С нацизмом только в армейских частях сражалось почти 7 миллионов украинцев. Маршал Семён Тимошенко, украинец родом с территории нынешней Одесской области, был наркомом обороны Советского Союза. Из 15 фронтов, действовавших в ходе Великой Отечественной, более половины возглавляли маршалы и генералы — украинцы по происхождению Михаил Кирпонос, Андрей Ерёменко, Родион Малиновский, Иван Черняховский и другие.
Упоминавшийся выше Сидор Ковпак, дважды Герой Советского Союза, стал самым известным партизанским командиром и символом советского партизанского движения.
Украинец Иван Кожедуб стал самым результативным воздушным асом в антигитлеровской коалиции и одним из двух трижды Героев Советского Союза, а из 115 дважды Героев Советского Союза больше четверти — 32 человека, были уроженцами Украины.
Героическая оборона Киева, Одессы и ряда других городов в 1941 году задержала продвижение вермахта и позволила выиграть драгоценное для Красной армии время. Действия 5-й армии генерала Михаила Потапова решили судьбу Москвы: вместо решающего наступления на столицу немцы повернули войска на юг, к Киеву.
Тысячи предприятий и сотни тысяч эвакуированных из Украинской ССР рабочих и специалистов внесли огромный вклад в военное производство всей страны в годы войны.
Сравните всё это с количеством украинских коллаборационистов всех мастей.
УПА, по оценкам специальной комиссии Национальной академии наук Украины, изучавшей этот вопрос в 1997–2004 годах, насчитывала от 25 до 100 тысяч человек в разные периоды.
Через дивизию СС «Галичина», первый состав которой был разгромлен летом 1944 года под Бродами войсками 1-го Украинского фронта Красной армии (состоявшего, кстати, в значительной мере из украинцев востока и центра), прошло за время войны до 20 тысяч человек.
Про батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» и говорить нечего — их общая численность не дотягивала и до тысячи человек.
Даже добавив ко всем вышеперечисленным формированиям все вспомогательные полицейские подразделения, их совокупная численность может исчисляться максимум до 200 тысяч человек.
200 тысяч предателей на фоне 7 миллионов украинских бойцов в Красной армии и крупнейших в мире партизанских сил, профессиональный террорист Шухевич на фоне маршалов Малиновского и Тимошенко, Бандера на фоне Ковпака — ответ на вопрос о том, с кем была Украина в годы Великой Отечественной войны, более чем очевиден. И кто сделал возможным её существование — тем более.
Нынешний оккупационный колониальный режим может сколько угодно пытаться натягивать на Украину лживую бандеровскую историческую мифологию галицкого разлива. Но настоящая история Победы в Великой Отечественной от этого не изменится. Как не изменится и огромный вклад в эту Победу украинского народа, как бы этот вклад ни пытались сейчас выпилить из истории.
9 мая — общий День Победы для русского, украинского, белорусского и всех других народов бывшего Советского Союза, который рано или поздно, но неизбежно вновь станет праздником и во временно оккупированном сейчас Киеве.
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