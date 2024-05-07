Во вторник, 7 мая, в Кремле прошла инаугурация российского президента Владимира Путина. Как и ожидалось, церемония оказалась в центре внимания западных СМИ. Только выделили они (как опять-таки ожидалось) совсем не те моменты, которые стоило бы.

Иван Шилов ИА Регнум

Ключевыми в публикациях стали слова «роскошь» и «мощь».

«Инаугурация Владимира Путина … будет выглядеть и ощущаться как День сурка, поскольку 71-летний автократ пройдёт по красной дорожке Большого Кремлевского дворца, чтобы с пышностью и аплодисментами поздравить себя с пятой коронацией на посту президента», — сообщило издание Politico в статье, опубликованной за считанные часы до инаугурации.

А The Washington Post пишет, что традиционная помпезность и церемонии «передавали его мощь как верховного и неоспоримого лидера России на протяжении последней четверти века».

Разумеется, западные СМИ убеждают, что это были не лучшие для России четверть века. BBC продолжает транслировать штампы, отмечая, что многое изменилось со времени первой церемонии инаугурации в мае 2000 года, когда «президент Путин пообещал «сохранять и развивать демократию» и «заботиться о России».

«Двадцать четыре года спустя кремлёвский лидер ведёт войну против Украины; войну, в которой Россия понесла большие потери. Внутри же страны, вместо того чтобы развивать демократию, президент Путин ограничивает её: сажает в тюрьму критиков, устраняет всю систему сдержек и противовесов своей власти», — говорится в публикации.

В свою очередь Радио Свобода (признано в РФ СМИ-иноагентом) возмущается, что Владимир Путин «устраняет оппонентов»: «величайший политический противник, Алексей Навальныйумер в сибирской тюрьме за месяц до того, как россияне пришли на выборы». При этом «Свобода» не поясняет, как может человек, имевший при жизни рейтинг 2-3% быть «величайшим противником» лидеру, набравшему на выборах почти 90% голосов избирателей.

И, конечно, американские эксперты решили использовать исторические параллели. Бывший руководитель российского направления в Совете нацбезопасности при президенте США Фиона Хилл утверждает, что «Путин теперь считает себя Владимиром Великим, русским царём», к тому же — «богоизбранным». А издание The New York Times пишет о «помпезной церемонии», в которую «даже была включена церковная служба для придания религиозного оттенка его правлению».

Некоторые американские авторы всё же попытались заглянуть в сущностную часть, но их попытки оборвались на Украине.

«Инаугурация Путина происходит в тот момент, когда Россия пытается закрепить свои огромные преимущества в живой силе и боеприпасах на Украине до того момента, как прибудет основная часть пакета помощи США (который долгое время откладывался) для поддержки истощённых сил Киева», — сообщает CNN.

Хотя это очевидная неправда.

Во-первых, поставки не помогут Украине победить — максимум отсрочат поражение. Во-вторых, многие украинские и западные эксперты признают, что Россия еще даже не начала по-настоящему что-то «закреплять», а крупное наступление российской армии начнётся лишь в мае–июне. Пока же ВС РФ реализуют тактику «тысячи уколов», раздёргивая украинские войска по фронту и утилизируя самые опытные подразделения киевского режима, которые бросают для затыкания дыр в обороне.

Ближе всех к пониманию смысла инаугурации подошло Reuters.

«Путин начинает свой новый шестилетний срок с вызова Западу, — отмечает агентство. — Он заявил, что Запад должен выбирать между конфронтацией и сотрудничеством».

Проблема, однако, в том, что сотрудничество сейчас практически невозможно. Американские и европейские эксперты винят в этом Россию и «путинский экспансионизм», на деле же причина — в банальной неготовности нынешних западных лидеров разговаривать с Россией достойно. Выражаясь словами Владимира Путина, «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

Поэтому, как подчеркивают журналисты информагентства, условия переговоров «будут частично зависеть от того, кто победит на выборах президента США — Джо Байден или Дональд Трамп».

По сути, призыв Путина к переговорам обращён к сменщикам нынешних элит. Но в большей степени переговорный трек будет зависеть от ситуации на поле боя. От того, где будут стоять российские войска к январю 2025 года и в каком состоянии будет находиться киевский режим. Вполне вероятно, что Западу не останется ничего иного, как прислушаться к совету российского президента.

Пока же Запад прислушаться не может — в том числе потому, что панически ищет способы сдержать Россию на Украине и не допустить военной победы Москвы. Причём паника проявилась и вопросе инаугурации. Западные страны, вопреки настойчивым просьбам киевского режима, всё-таки признали Владимира Путина президентом России.

«Мы однозначно не считаем выборы свободными и честными, однако он президент России и продолжит действовать в этом качестве», — заявил пресс-секретарь Белого дома Мэттью Миллер.

В свою очередь Европа решилась на дипломатический демарш: еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель фактически потребовал от послов стран-участниц ЕС не участвовать в инаугурации.

«Я разослал всем сообщение, что, по моему мнению, правильным было бы не присутствовать на этой инаугурации… Мы оспорили российские выборы, потому что они не были ни свободными, ни честными — а потом что, придём на инаугурацию? Здесь есть четкое противоречие», — заявил политик.

Ряд европейских стран поддержали идею под лозунгом необходимости «продолжать изоляцию Москвы». Однако представители семи стран Борреля не послушали. И если присутствие послов Венгрии и Словакии выглядело логичным (учитывая отношение этих стран к украинскому кризису), то участие в церемонии посла Франции оказалось, мягко говоря, неожиданностью. Особенно учитывая многочисленные воинственные заявления Макрона и слухи об отправке подразделений иностранного региона под Славянск.

Очевидно, Париж до сих пор не определился, какую роль ему выгоднее играть — главного европейского ястреба или претендента на роль посредника между Москвой и Западом, каковую Париж отыграл во время войны в Южной Осетии. Проблема, однако, в том, что гоняющаяся за двумя зайцами Франция не догонит ни одного.

Тогда как Путин, наоборот, последователен. И, как пишет The Wall Street Journal, «теперь сосредоточен на альянсах, которые ему необходимы для обеспечения победы».