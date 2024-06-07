Конрад Сангма — лидер индийской Национальной народной партии, главной союзницы «Бхарата джаната парти» (партии премьер-министра Нарендры Моди) на общенациональном уровне.

Ministry of Social Justice & Empowerment Конрад Сангма

На первый взгляд, это необычный союзник для Моди — глубоко верующего индуиста и сторонника «хиндутвы» (индуистского национализма). Сангма — из христианской семьи. Восточноиндийский штат Мегхалая, которым он руководит, населён народами, которые в расовом, языковом и, главное, культурном отношении отличаются от большинства индийцев.

Но националист Моди неспроста заработал репутацию «модератора» — он умеет договариваться с современными «раджами», главами региональных политических династий. К одному из таких кланов относится и Конрад Сангма.

Конрад Конгкал Сангма родился 27 января 1978 года в городке Тура — «столице» округа Западные горы Гаро (West Garo Hills) в штате Мегхалая. Это место любопытно даже по меркам Индии, которая — с европейской точки зрения — вся кажется экзотическим миром. Штат, расположенный на плато Шиллонг на границе с Бангладеш — самое «мокрое» место в Индии. Знакомый всем из школьного курса географии городок Черапунджи — мировой рекордсмен по годовому количеству осадков — находится именно здесь.

Штат Мегхалая появился на карте за пять лет до рождения Конрада Сангмы. Новую территорию «выкроили» из состава Ассама — большой и этнически пёстрой территории на востоке страны. Если взглянуть на карту, то эта часть Индии выглядит как «полуостров», который с остальным государством-субконтинентом связывает узкий коридор, зажатый между границами с Бангладеш, Непалом, Китаем и Бутаном.

Мегхалаю отделили от Ассама по этническому и религиозному признаку. Если в остальной Индии основными языками считаются хинди и английский, то здесь — английский и местные наречия гаро и кхаси. Народ гаро (к которому принадлежит и семья Сангма) родственен жителям Тибета и соседней Мьянмы. Кхаси, славящиеся умением строить «живые мосты» из корней каучуконосного фикуса — дальние родственники камбоджийских кхмеров.

В отличие от «родни» в Тибете и Индокитае, эти народы исповедуют не буддизм, а христианство. Во времена британского владычества здесь активно поработали миссионеры, в случае с гаро — католические.

Мегхалая — один из трёх христианских штатов Индии. Два других, Мизорам и Нагаленд, федеральные власти также отделили от Ассама по религиозно-этническому принципу.

Ещё одна общая черта всех трёх горных территорий — стойкие традиции сепаратизма и «племенной» партизанщины. В той же Мегхалае разнообразные национально-освободительные советы и «армии» активно боролись с центральной властью в начале 1990-х. Сейчас противостояние с перестрелками поутихло, но нужда в лояльных этнических элитах не пропала. Клан Сангма более чем эффективно доказал свою лояльность.

Будущий главный министр штата Мегхалая Конрад Сангма родился «принцем» в семье политика Пурно Агитока Сангма — на тот момент председателя молодежного крыла Индийского национального конгресса в штате Мегхалая, в будущем — руководителя штата, спикера Лок Сабхи (нижней палаты федерального парламента) и министра информации и радиовещания в правительстве Индии.

У Конрада есть младший брат Джеймс, и две сестры — Агата и Кристи (да, Пурно Агиток назвал дочерей в честь английской писательницы). Трое из четверых детей П. А. Сангмы сделали политическую карьеру.

Агата Сангма успела побывать министром развития села в правительстве «папиного» штата, сейчас депутат общеиндийского парламента. Джеймс также побывал и региональным министром, и депутатом заксобрания штата, сейчас — шеф региональной корпорации промышленного развития.

О профессиональном пути «принца» — Конрада Сангма подробнее расскажем ниже. Пока же следует отметить, что отцу семьи достижение жизненной цели (сделать карьеру самому и обеспечить детей) далось с большим трудом.

Сангма-отец родился в нищете, в многодетной семье в одной из деревень гаро. В возрасте 11 лет Пурно Агиток потерял отца и вынужден был бы бросить учебу, если бы не помощь местного священника отца Джованни Баттиста Бусолина, который помог перспективному юноше продолжить образование.

Пурно Агиток продолжил учиться и позже получил степень бакалавра гуманитарных наук в колледже Св. Антония в Шиллонге (столице Мегхалаи), а затем — степень магистра в области международной политики в университете Дибругарха — столицы штата Ассам.

В 1973 году Пурно Агиток Сангма начал свою политическую карьеру, войдя в руководство, а затем возглавив «молодёжку» ИНК Мегхалаи. С 1977 началось его депутатство в нижней палате индийского парламента. Упомянутый выше карьерный рост Пурно Агитока (вплоть до главного министра родного штата, спикера Лок Сабхи и министра) едва не был нарушен в 1999 году.

Тогда он поддержал внутрипартийный бунт в Индийском национальном конгрессе. Несколько высших функционеров были недовольны назначением на пост президента Конгресса Сони Ганди, вдовы убитого премьера и лидера ИНК Раджива Ганди. С одной стороны, Соню воспринимали как представительницу династии Неру-Ганди (и эта семейственность раздражала многих функционеров ИНК), но с другой стороны, её воспринимали как чужака. Соня Ганди, урождённая Соня Майно — родом из Италии.

По итогам внутрипартийной борьбы вдова лидера заняла пост президента Конгресса, который она занимала до 2022.

А исключённые из ИНК «диссиденты», включая П. А. Сангму основали Партию националистического конгресса (ПНК), который начал наводить мосты с главным противником партии Неру-Ганди — националистической «Бхаратия джаната парти» (БДП, которая во главе с Нарендрой Моди сейчас является правящей).

Hindustan Times/Global Look Press Премьер-министр Нарендра Моди вручает премию Криши Кармана главному министру Мегхалаи Конраду Сангме во время Криши Уннати Мела 2018 в Пузе

Пурно Агиток Сангма был из тех, кто считал — именно БДП станет противовесом Конгрессу, который по его мнению, погряз в коррупции. В 2013-м Сангма-отец, поняв, что не всех соратников удастся убедить, основал собственную, Национальную народную партию с главным штабом в Мегхалае.

Но в отличие от множества подобных региональных партий, вступающих в альянсы с большими федеральными партиями, ННП получила статус общенациональной политической силы — о чём подробнее скажем позже.

В основу Сангма-старший положил союз со сторонниками «хиндутвы» из БДП, но при этом — акцент на «племенном центризме»: в партию принимают в основном представителей малых не-индоевропейских народов, ННП продвигала социальные программы по улучшению уровня жизни окраинных «племён».

Отметим, что живущие по всей Индии «зарегистрированные племена» (адиваси), многие из которых лишь недавно вышли из родового строя, в общей сложности составляют 8,6% населения, или около 120 млн человек (общая численность населения Индии, напомним, превысила 1,4 млрд).

Главным символом ННП стала книга — знак того, что только за счет повышения образованности племена смогут улучшить свою жизнь.

С возрастом Пурно Агиток стал все больше полагаться на своих детей — сына Конрада и дочь Агату.

В отличие от отца Конрад не испытывал материальных трудностей в начале своего пути: юноша вырос и получил образование в Дели, после чего получил степень бакалавра делового администрирования в Пенсильванском Университете (Филадельфия, США) и степень магистра в области финансов в Имперском колледже Лондона.

Параллельно будущий политик находил время и для хобби, с которым не расстался и в зрелые годы. Конрад Сангма неплохо играет на электрогитаре, он — преданный фанат хэви-метал-группы Iron Maiden. В 2020 году в индийских соцсетях хитом стало исполнение главным министром Мегхалаи кавера на песню этой группы — Wasted Years («Впустую потраченные годы»).

Политическую карьеру Конрад Сангма начал в конце 90-х в качестве начальника штаба предвыборной кампании Сангмы-отца от ПНК. Свои первые выборы — в парламент штата — в 2004 году он проиграл, став депутатом в законодательном собрании Мегхалаи только в 2008 году. В том же году занял ряд постов в правительстве штата, взяв в свои руки управление финансами, энергетикой и туризмом. С 2009 по 2013 года возглавлял оппозицию в парламенте Мегхалаи.

В 2013 году Конрад Сангма не смог переизбраться в собрание штата и переключился на партийную работу в ННП. Национальная народная партия на всеобщих выборах 2014 года (для Моди первых победных) получила одно место в Лок Сабхе, которое занял Сангма-отец.

В 2016 году Пурно Агиток скончался, пост главы партии унаследовал Конрад. Он же, в ходе перевыборов в Мегхалае, занял место во всеиндийском парламенте, принадлежавшее отцу.

В 2018 году прошли выборы в законодательное собрание Мегхалаи. На них ННП заняла 2 место, получив 20 мест в собрании из 60 (первое место взял ИНК, получив 21 место), но Конрад собрал коалицию, поддержанную БДП, совокупно занявшую 34 места. Конрад Сангма стал премьер-министром штата, уступив кресло в Лок Сабхе своей сестре Агате.

На всеобщих выборах 2019 года ННП сохранила свое место в парламенте, кроме того, повысив представительство в парламентах других штатов северо-востока (в союзе с БДП), тем самым получив статус национальной партии (высший для партии статус в Индии).

2023 год также стал победным для ННП: на очередных выборах в Мегхалае представительство ННП в парламенте штата выросло до 26 мест из 60, что обеспечило Конраду Сангхе продолжение срока в качестве главы Мегхалаи.

Все факты указывают на то, что Конрад Сангма продолжает получать то уважение, которое до него получал Сангма-отец. Клан Сангма и ННП на выборах 2024 года продолжили выступать в роли союзника БДП и Нарендры Моди, обеспечивающего им поддержку племен.

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ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/2480966

Другие источники:

https://nppindia.in/ — сайт Национальной Народной партии