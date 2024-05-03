Наступление российской армии на Донбассе набирает обороты. ВСУ не в силах перехватить инициативу и перейти в контратаку, поэтому отступают по всему фронту.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала года российские войска взяли под контроль более 547 квадратных километров территории новых регионов страны — и продолжают наступать.

Самая тяжёлая ситуация для ВСУ складывается на двух участках фронта: в районе города Часов Яр и на авдеевском направлении.

На первом направлении российская армия наступает с целью окружить микрорайон «Канал» и подготовиться к его штурму. На втором ВСУ под давлением оставили позиции, которые планировали удерживать на протяжении как минимум нескольких недель. После этого ряд комментаторов поспешили заявить, что украинская оборона на Донбассе посыпалась, ВСУ бегут и не могут организовать сопротивление.

В действительности это не так, рассказал ИА Регнум источник в рядах 1-го Донецкого армейского корпуса, находящийся сейчас на авдеевском направлении. После ряда неудач ВСУ перегруппировались и оказывают ожесточённое сопротивление. В свою очередь, российская армия методично вскрывает украинские укрепрайоны.

«Говорить, что фронт дрогнул, — это, во-первых, неуважительно по отношению к бойцам. А во-вторых, просто неверно. Да, есть серьёзный, важный успех в направлении Очеретино, в целом по авдеевскому направлению. Но пока фронт противника существует», — сообщил источник.

Строители на передовой

Наступление российской армии разрушило планы ВСУ по организованному отводу сил на новые рубежи. В командовании украинской армии считали, что находящимся на авдеевском направлении войскам удастся удерживать линию Бердычи — Семёновка и населённый пункт Очеретино севернее, чтобы дать возможность соединениям в тылу сформировать оборону. Но после бегства ВСУ с позиций у Очеретино российские войска заняли и сам посёлок, и ближайшие к нему населённые пункты — Новобахмутовка, Соловьёво и Новокалиново.

По последним данным, бои идут за населённые пункты Керамик и Сокол.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Близкие к украинской 47-й бригаде волонтёры обвинили в провале соседнюю 115-ю бригаду. Там же ответили, что во всём виноваты блогеры, порочащие честь бригады.

В любом случае резкое изменение фронтовой обстановки вынудило командование ВСУ бросить в бой заканчивающиеся резервы. На передовую даже отправили военнослужащих строительных подразделений, которые возводят линию обороны в 5–8 километрах от фронта, сообщило японское издание Japan Times.

Эту информацию подтвердил и источник ИА Регнум.

«Чтобы с лопатами в окопах — такого не видел, но что бросили кого попало — факт. Думаю, наверху у них была паника и серьёзные опасения, что фронт натурально рухнет», — отметил собеседник.

Для купирования российского прорыва на фронт экстренно вернули и 110-ю бригаду ВСУ, ранее удерживавшую позиции в Авдеевке и отведённую на переформирование из-за тяжёлых потерь. По имеющимся данным, восстановить штатную численность бригады не удалось, но иного выбора у украинского командования просто нет.

Угроза прорыва обороны заставляет ВСУ бросать на самые тяжёлые участки и насильно мобилизованных украинцев, но ни твёрдым боевым духом, ни хорошей подготовкой похвастаться они не могут.

Надежда по военную помощь Запада

Фактически ВСУ сейчас готовятся к новым отступлениям. Настоящие, а не фиктивные линии обороны строятся в тылах украинских войск.

Очевидно, украинское командование допускает отступление из Часова Яра. Ближайшая оборонительная линия создаётся на подступах к городу Константиновке — в 10 километрах к востоку. На этом направлении появились не только окопы и траншеи, но и протяжённые противотанковые рвы, минные поля и «зубы дракона».

На авдеевском направлении аналогичные узлы обороны возводят вокруг агломерации Селидово — Новогродовка — Мирноград и далее вокруг города Покровска (Красноармейска). В обоих случаях ставку делают на плотную городскую застройку, подкреплённую промзонами и полевыми фортификациями.

В то же время Украина продолжает надеяться на Запад, ожидая, что ситуацию на фронте исправит новая порция военной помощи от США и Великобритании. По неподтверждённым данным, ВСУ получат то, в чём остро нуждались в последнее время: ствольную и реактивную артиллерию, а также артиллерийские боеприпасы, запасы которых практически закончились. Также в Киеве намерены наносить удары по тылам российских войск, используя поставляемые ракеты ATACMS.

Новые поставки не поменяют ситуацию на фронте, но относиться к ним нужно со всей серьёзностью, предупреждает источник ИА Регнум.

«Очертя голову никто не рванёт сейчас, даже если где-то противник и прогнулся. Любое отступление может оказаться обманным манёвром, а наш прорыв — обернуться окружением и разгромом. Поэтому авторам, которые пишут, что пора на Киев, стоит поумерить пыл», — советует собеседник.

Борьба за «небо»

Российская армия успешно наступала в том числе потому, что активно применяла фронтовую авиацию, использующую корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ) разных типов. Если же у ВСУ появятся новые средства ПВО и истребители F-16, это затруднит работу «в небе».

Пресс-секретарь командования ВВС Украины Илья Евлаш заявил, что первые подобные истребители Украина получит уже после Пасхи. При этом F-16, добавил Евлаш, могут работать в связке с МиГ-29 и Су-27, что повысит эффективность их применения.

Если ВСУ действительно получат новую технику и оружие, российские войска могут приостановить наступление, чтобы перестроить тактику с учётом новых реалий. Командование ВСУ же будет всячески пытаться затянуть паузу и использовать её для укрепления обороны. Однако российская армия точно не позволит противнику «зацементировать» фронт.