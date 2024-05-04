После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в России обострилась дискуссия о трудовой миграции из бывших советских республик Центральной Азии, о контроле за мигрантами и межнациональных отношениях.

Фото из личного архива Турсунбек Акун

Правозащитник из Киргизии, координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии Турсунбек Акун в беседе с ИА Регнум рассказал, что регулярно приезжает в Россию, изучает эти проблемы и принимает участие в их разрешении.

Турсунбек Акун родился в селе Эрки-Нарын Тянь-Шаньского района Нарынской области (сейчас — село Кулунду Лейлекского района Баткенской области). Работал ветеринарным врачом Нарынского конного завода, был младшим научным сотрудником Института биохимии и физиологии Академии наук Киргизской ССР. В 1991 году стал ответственным секретарём Демократического движения Киргизии, в 2005 году — председателем Комиссии по правам человека при президенте КР. В феврале 2008 года был избран омбудсменом Киргизии.

— Турсунбек Акунович, в чём конкретно сейчас заключается ваша деятельность?

— В первую очередь — защита прав и свобод наших мигрантов из Центральной Азии: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Миграционные вопросы. После трагедии в «Крокус Сити Холле» усилилось давление на них, участились случаи депортации. Как правозащитнику мне поступают жалобы об ущемлении прав наших мигрантов.

С другой стороны, у России, конечно, есть право применять силу, депортировать иностранцев. Мы сами виноваты! Наши мигранты допускают много ошибок: не знают языка, не соблюдают законодательства Российской Федерации, не выполняют законных требований властей и силовиков. Порой приезжают неподготовленными, не знают обычаев и традиций русского народа.

Нам всем очень обидно и стыдно из-за теракта, произошедшего 22 марта, хотя его совершили этнические таджики.

Из Кыргызстана приезжают более подготовленные люди: как минимум 90% знают русский язык. А вот из Таджикистана и Узбекистана — к сожалению, нет.

Я встречался с руководителем аппарата российского омбудсмена, Татьяны Москальковой Владимиром Лозбиневым в Свердловской области, в Екатеринбурге, и он мне рассказал: приезжают узбеки, таджики — и их дети, которые учатся в начальной школе, совершенно не знают русского языка. Хуже того, они объединяются в хулиганские группировки и нападают на русских учеников.

Фото из личного архива Во время работы омбудсменом

Поэтому я говорю своим соотечественникам: готовьте детей! Хотя бы элементарно, выучите с ними русский язык. Вы не представляете себе, какая это большая проблема.

Но повторю: к киргизам таких претензий почти нет. Встречу на эту тему я недавно проводил в посольстве Узбекистана, разговаривал с ответственными сотрудниками аппарата.

— Во вторник, 30 апреля, глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Ранее МИД Таджикистана направил России ноту протеста против ущемления прав таджикских граждан в РФ, кроме того, порекомендовал таджикам воздержаться от поездок в Россию в ближайшее время. Вы можете это прокомментировать? В чём проявляется ущемление прав, о котором заявляет таджикский МИД?

— Правоохранительные органы Российской Федерации иногда перегибают палку, допускают ошибки. Но, с другой стороны, прежде чем делать замечание другому государству, России, которая предоставляет нам возможность работать, зарабатывать, кормить своих детей, надо же подумать о своих ошибках. МИДу Таджикистана не помешало бы критически относиться и к ошибкам своих граждан.

Неужели они не видели мигрантов, которых я видел? Не дети даже, а 17–18-летние парни и девушки, которые не знают ни слова по-русски, ничего не знают о России, а иногда и настроены против всего русского, националистически. Они даже не готовы к жизни в таком большом мегаполисе, как Москва. Так нельзя!

В Москве на встрече с российскими омбудсменами по миграции я слышал это, а теперь собираюсь рассказать подробно в Душанбе и Бишкеке. Так что прежде, чем вручать ноты протеста, нужно разобраться в том, что происходит. Я это совершенно не поддерживаю.

Фото из личного архива Турсунбек Акун представляет доклад от имени Кыргызстана в ОБСЕ

— Вы сказали о националистических взглядах некоторых молодых людей из Таджикистана и Узбекистана. А знаете ли о случаях шовинизма в адрес мигрантов?

— Да, такие случаи были. После «Крокуса», после 22 марта это обострилось. Кроме того, сейчас некоторые силовики, сотрудники правоохранительных органов из-за своего шовинизма злоупотребляют служебными полномочиями. Например, ставят автобус у входа в метро, хватают каждого выходящего азиата и везут его в Сахарово.

Но о массовом шовинизме речь, конечно, не идёт.

И опять-таки: я знаю о большом количестве нарушений законов со стороны мигрантов. Многие без регистрации, без постоянного места жительства, без прописки, работают без трудового договора. Цель моей поездки именно в этом: донести до всех, как важно знать законы, Конституцию, язык, традиции и обычаи страны, в которую приезжаешь зарабатывать.

Отдельная проблема — наркотики. В России — очень жёсткое законодательство в этой сфере, и об этом обязательно нужно знать, не попадать на предложения с обещаниями больших денег. Знать точно, что возишь, если работаешь курьером.

— Вы говорите о традициях и обычаях, не могу не спросить: насколько большую роль в этом вопросе играет религия?

— Очень большую. В Российской Федерации около 25 миллионов человек являются мусульманами, они хорошо живут. Нет конфликтов между разными конфессиями, между мусульманами и христианами. Но те, кто приезжает из Центральной Азии, чаще всего — из Таджикистана, некоторые исповедуют фундаментальный ислам, пропагандируют его, а там недалеко и до терроризма.

Ислам сам по себе — мирная религия. Канон ислама — мир, взаимопомощь, добро, о чём говорил основатель религии пророк Мухаммед. А что они делают? Извращают ислам. Я говорю вам это как мусульманин.

Фото из личного архива С генеральным консулом Кыргызской Республики в Российской Федерации Манасом Жолдошбековым

— Вы согласны, что у терроризма нет национальности или религии? Эта мысль всё еще не очевидна для общества.

— Я полностью согласен. Ни у терроризма, ни у убийств или шантажа нет национальности и вероисповедания. Террористы, которые напали на «Крокус Сити Холл», они, конечно, таджики, но мы же знаем, что заказ они получили с Украины, а за ней стояла Америка.

Коллективный Запад продвигает русофобию, хочет отделить и изолировать от всего мира — санкциями, оружием. Но Россия стоит на ногах, экономика растет, а всё потому, что Россия — на правильном пути. И я считаю, что Владимир Путин правильно объявил специальную военную операцию. Я не гражданин России и, наверное, не имею права хвалить российского президента, но я так считаю.

— Как вы считаете, корень всех проблем, о которых мы говорим, — в распаде Советского Союза? В ослабевших, а иногда и утраченных культурных и гуманитарных связях между жителями бывших республик СССР, в частности — России и Таджикистана, России и Киргизии и так далее? Отсюда возникает и вопрос языка, неуважение или незнание традиций, о чём вы говорили. Предпринимаются ли в этой сфере попытки сближения, восстановления культурного взаимодействия?

— Да, я тоже так считаю. После распада Советского Союза у нас были разорваны связи в культуре, искусстве, литературе. Фестивали, концерты, конференции — всё, что играет огромную роль, этого стало критически мало. Как мы жили в Советском Союзе? Дружно, с идеями солидарности и добрососедства.

В последнее время руководство России и стран Центральной Азии занимаются сближением в политической сфере: у нас есть СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. Но этого недостаточно.

Нужно как можно больше проектов, контактов. Например, наши артисты Театра оперы и балета и филармонии в Бишкеке в прошлом году ездили на гастроли в Москву, российские работники искусства — к нам. Поэтому у нас меньше проблем, чем у соседей, киргизская молодежь тянется к русскому языку и культуре.

Но этого недостаточно. Весь мир сейчас настроен на разъединение, на войны, на конфликты. Поэтому моя цель как правозащитника и посла доброй воли — чтобы во всём мире был мир, чтобы были дружба, диалог и консолидация.