Беспилотники продолжают своё победоносное шествие, постепенно вытесняя с поля боя традиционные вооружения. Дроны охотятся на солдат и бронетехнику, ставят минные поля, вывозят раненых и атакуют другие беспилотники.

Иван Шилов ИА Регнум

Но по мере того как дроны выполняют всё более широкий спектр задач, остро встаёт вопрос о насыщении передовых подразделений не штучными уникальными прототипами, а сотнями или даже тысячами «массовых» беспилотников.

В первую очередь речь идёт о простых в использовании и при этом крайне эффективных моделях, поясняет заместитель начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, промышленные предприятия сосредоточены на выпуске технологичных и дорогих разработок, в то время как фронт просит «этажерки».

«Когда я привёл свои аргументы и показал разрыв между сложными и дорогими изделиями, доступными только отдельным счастливчикам, и всеми теми летающими этажерками под названием «эф-пи-ви — дроны», я был услышан. Батальоны просят огня!» — отметил Ходаковский.

Раньше вопрос о массовом выпуске дронов поднимали и другие командиры, военные обозреватели и эксперты. Здесь важна экономика, рассказал изданию ИА Регнум главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

Современные высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты могут содержать несколько довольно дорогих компонентов. Среди них — оптикоэлектронная система наблюдения (и наведения на цель, в случае барражирующих боеприпасов), система управления БЛА с высокой степенью автоматизации, защищенная система связи и так далее. Под «этажерками» же подразумеваются недорогие, но максимально эффективные беспилотники, которые можно производить быстро и массово.

«Этажерки — это отсылка к биплану времён Второй мировой, самолету У-2. Имеется в виду собирательный образ дешёвого, но функционального самолёта. В случае беспилотников это будут максимально удешевлённые, но при этом функциональные БЛА», — говорит Федутинов.

Главное, что сейчас их действительно можно массово производить. На заре «эры дронов» беспилотники были громоздкими и дорогими, но уже вскоре параллельно с производством американских стратегических беспилотников RQ-4 Global Hawk и турецких тактических Bayraktar TB2 начали появляться кустарные поделки.

При этом военный конфликт в Сирии показал, что десяток беспилотников, сделанных из пластика, фанеры или даже пенопласта, может нанести существенно больший урон, чем самолёт или тяжёлый дрон, несущий тонны высокотехнологичных боеприпасов. Небольшая поделка менее заметна для ПВО, а потерять её совсем не жалко — из-за дешевизны: в некоторых случаях даже потеря 99 «самопальных» дронов с лихвой окупится, если сотый достигнет цели.

Неудача «Байрактара» и успех FPV

Специальная военная операция на Украине продемонстрировала, что потенциал развития беспилотных технологий в военных целях до сих пор изучен недостаточно. Дроны постоянно модернизируются, на фронте регулярно появляются новые разработки. При этом используемые ВСУ тяжёлые ударные беспилотники Bayraktar показали себя не так эффективно, как ожидалось, а их более простые и дешёвые собратья стали настоящей грозой бронетехники и новыми «богами войны», местами заменив артиллерию.

В первую очередь речь идёт о FPV-дронах.

Павел Лисицын/РИА Новости FPV-дрон

FPV-дрон (First Person View) — это беспилотный летательный аппарат, оборудованный видеокамерой, передающей видеосигнал на специальные очки или экран. Это позволяет пилоту наблюдать с высоты дрона и управлять им, как будто он физически находится внутри аппарата.

Раньше FPV-дроны использовали в коммерческих в гонках дронов или для съёмок любительского видео. Сейчас же воюющие стороны ежемесячно запускают десятки тысяч беспилотников, постоянно наращивая объёмы производства. Для примера, в феврале 2024 года только на одном украинском подпольном предприятии выпускалось до 3000 FPV-дронов в месяц, сообщало издание The Wall Street Journal.

Российская оборонная промышленность ответила на беспилотную угрозу, запустив массовое производство барражирующих боеприпасов «Ланцет». По оценке портала Lostarmour, в ходе СВО беспилотники этой модели применяли более 1500 раз. Причём в 457 случаях можно говорить о полном уничтожении цели, в 770 — о серьёзном повреждении.

Дмитрий Астрацань/ИЗВЕСТИЯ «Ланцет»

В то же время «Ланцет» всё еще относительно дорог в производстве.

«Использование высокотехнологичных и при этом дорогих систем не всегда оправданно, особенно когда необходимо применять их массово. Иногда решает не качество беспилотников, а их количество — чем больше, тем эффективнее», — говорит Денис Федутинов ИА Регнум.

Нужно больше, дешевле и эффективнее

Беспилотная авиация во многом повторила путь классической: от спорта и занятия для отдельных ценителей и инженеров до строго утилитарного направления, присутствие которого на поле боя — необходимость. При этом современные технологии, среди которых 3D-печать, позволяют выпускать беспилотники в стратегических масштабах. Особенно если производство развёрнуто на крупных предприятиях.

Но и называть дроны чудо-оружием не стоит. Да, малогабаритные беспилотники действительно показали себя эффективным оружием, способным в отдельных операциях заменить на поле боя солдат и серьёзно поколебавшим репутацию самых современных образцов бронетехники. Однако параллельно с модернизацией дронов по обе стороны фронта идёт активная работа по созданию средств антидроновой борьбы — таких же дешёвых и эффективных, как сами дроны.

Например, для противодействия беспилотникам над окопами натягивают рыболовные сети — слишком тонкие, чтобы их мог заметить оператор, но способные задержать дрон. Также в штурмовых подразделениях у бойцов всё чаще появляются охотничьи ружья, стреляющие картечью. Сбить быстрый дрон из боевого оружия — трудная задача, поэтому на помощь приходит охотничья «вертикалка».

В целом можно уверенно прогнозировать, что антидроновые технологии не будут отставать от беспилотного прогресса.

Производителям дронов же остаётся искать золотую середину: чтобы их изделия были и относительно дешёвыми, и технологичными. И от умения быстро довести производство дронов до стратегических объёмов, повысив при этом эффективность их использования, будет во многом зависеть ситуация на фронте.