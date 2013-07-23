Ульяновская область, 23 июля, 2013, 17:59 — ИА Регнум. Следственными органами СКР по Ульяновской области проводится проверка по факту гибели пятилетнего ребенка во время купания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предварительно установлено, что ребенок находился на берегу водоема "котлован", расположенного в районе гаражно-строительного кооператива "Станки" в Засвияжском районе Ульяновска, куда он пришел купаться вместе со своим 32-летним отцом и 35-летним дядей. Пока взрослые одевались после купания, мальчик, оставленный на берегу, упал в водоем. Чуть позже его, уже без признаков жизни, в воде обнаружил отец.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.