64-летний Виктор Чикунов приехал в Россию из Белоруссии весной нынешнего года. Ехал на заработки. Он инвалид, дома никто не ждёт — близких родственников не осталось.

Иван Шилов ИА Регнум

«Работой» оказалось нищенство. Чикунов стоял в подмосковном Подольске и просил денег у прохожих. Как-то к нему подошла женщина, которой стало жалко дедушку. Заговорила с ним. Оказалось, что стоит он не по собственной воле: уйти страшно, запугали, да и идти некуда.

Женщина тут же стала искать, как помочь. Нашла контакты волонтёров движения «Альтернатива», борющихся с современным рабством. Те сразу приехали. Выяснили, что Виктору предложили подзаработать на родине — местные цыгане. Он согласился, повезли в Москву. Отобрали паспорт, поселили вместе с «коллегами» в четырёхкомнатной квартире в Балашихе.

«Предприятием» заведовала некая Наталья с мужем Анатолием, который развозил «работников» по точкам в Подмосковье.

«Жили они в двух комнатах: несколько человек на кровати, диване — остальные на матрасах на полу. Плохо, конечно, зато было где ночевать. Утром и вечером кормили», — рассказывает ИА Регнум представитель движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

При этом есть днём категорически запрещалось — за это могли избить, сообщил волонтёрам Виктор.

Рано утром всем «работникам» выдавали таблички с жалостливыми надписями. Также выдавали документы свидетельства о рождении или смерти, якобы подтверждавшие информацию на картонках. Происхождение документов пока неизвестно. После выдачи инвентаря отвозили на точку. «Рабочий день» длился до позднего вечера.

По словам Виктора, в среднем один «проситель» получал 6–8 тысяч рублей в день. В течении дня к мужчине подходила некая Ира и забирала всё заработанное.

«Ему сказали: ничего сложного не будет, будешь просто стоять. А так как у Виктора черепно-мозговая травма и инвалидность, у него сознание, приближенное к детскому. Он нам объяснил, что не совсем понимал, чем занимается. Думал, реклама какая-то. Просто согласился на то, что предложили», — говорит Арина Файрушина.

Кроме денег, каждый «работник» был обязан приносить в квартиру еду. Не принесёшь — изобьют. Виктор Чикунов признался волонтёрам, что очень боялся Наталью и её «коллег».

«Паспорта и деньги они теряют»

В квартиру к Наталье волонтёры приехали вместе с сотрудниками полиции. Выяснилось, что женщина — гражданка Украины, называет себя беженкой. При себе у неё не оказалось никаких документов. На Наталье числятся многочисленные штрафы за попрошайничество. Женщина чуть ли не с гордостью заявила, что раньше сама занималась этим промыслом.

Полицейские обыскали помещение, нашли больше десятка паспортов. Кроме россиян были белорусы. Наталья, которую буквально трясло от страха, сказала, что паспорта и деньги этих людей — «у неё на сохранении, потому что они их теряют».

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Волонтёрам рабовладелица рассказала, что Виктор у неё хорошо зарабатывал. Не зная, что её снимают на скрытую камеру, предлагала «договориться», обещала всех отпустить.

Вскоре в квартиру вернулись остальные «работники». Поначалу они утверждали, что выходят на точки по собственной воле — за еду и жильё. Но уже в отделении полиции, понимая, что Наталья больше не властна над ними, заговорили: о запугивании, побоях и отъёме денег.

«С Виктором сейчас всё хорошо. Пока ведутся следственные действия, он нужен оперативникам, находится в приюте в Подмосковье. Затем мы найдём ему приют в Белоруссии — он хочет обратно», — рассказала Файрушина.

Пока полицейские задержали только Наталью — Ирина и Анатолий в квартире так и не появились.

«Две группы попрошаек: рабы и мошенники»

Подобных историй, к сожалению, много, рассказывает ИА Регнум Арина Файрушина.

В 2022 году к волонтёрам за помощью обратился 35-летний Дмитрий Брянцев, инвалид-колясочник. Из-за проблем с речью у мужчины общались письменно. Дмитрий сообщил, что попал в Россию 11 лет назад — из украинского города Днепродзержинска. Начал попрошайничать в Москве. В 2018 году его отправили в Волгоград — заниматься тем же. Вырваться удалось только через четыре года, когда поблизости не было «хозяев».

Дмитрий нашёл номер горячей линии волонтёров «Альтернативы». Мужчину тут же забрали с одной из остановок на шоссе недалеко от города. Сначала поселили в съёмную квартиру, позже отправили в Москву, где нашли ему приют. Родственников мужчины ищут до сих пор.

Аналогичный случай у 67-летнего Олега Федорова. Поехал из Ростова-на-Дону в Москву на заработки. Постоянного места не нашёл, трудился разнорабочим. Перестал следить за здоровьем: в мае 2022 года из-за гангрены лишился ног и пальцев на левой руке. Отправился в приют для бездомных, жил там некоторое время, пока его не увидели цыгане и силой не забрали с собой.

Возили Олега на одну и ту же точку — недалеко от метро Дмитровская. За день он зарабатывал около 5 тысяч рублей. Деньги шли цыганской паре и их пятерым детям. За «работой» Олега наблюдала женщина, постоянно находившаяся неподалёку.

И вновь помогли неравнодушные люди. Одна из прохожих позвонила волонтёрам — мужчину забрали прямо с точки, отправили в приют. Заявление в полицию он писать отказался.

«Мы тогда решили сами пообщаться с парой, которая его удерживала. На встречу пришла женщина с ребёнком, заявила, что у них все попрошайничают», — вспоминает Файрушина.

По её словам, попрошайничество в больших городах — это большой бизнес почти в 100% случаев. Условно просящих можно поделить на две группы — рабы и мошенники.

«Мы всегда подчёркиваем: худший способ помочь попрошайке — дать ему денег», — отмечает представитель «Альтернативы».

Конечно, каждый сам волен решать, как относится к просящим милостыню. Но нужно понимать, что с благими намерениями вы можете стать спонсором чьих-то страданий.