Утром 20 апреля Евгений Никольский приехал в село Емельяново, что под Тверью, и отправился в парк, где его жена Екатерина гуляла с их 11-месячной дочерью. Евгений подошёл к супруге и ударил ножом в горло.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Никольский

Поступок мужчины не был спонтанным. Он специально ехал в Емельяново из Твери на маршрутном автобусе, взяв с собой нож. Видимо, всю дорогу обдумывал то, что собирался совершить.

Сразу после содеянного Никольский написал об этом в чат реконструкторов — Евгений участвовал в реконструкторских сражениях как городовой стрелец 15 века.

Пост с чистосердечным признанием он практически сразу же опубликовал и на своей странице в соцсети (позже сообщение было удалено).

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что всё сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предаёт — это не должно оставаться безнаказанным.

Плевать, что будет со мной — но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал житель Твери в соцсети.

Прибежавший на место преступления Владислав, брат смертельно раненой Екатерины, пытался её спасти, остановить кровь. Но Евгений не давал ему оказывать первую помощь. Шурин ударил его по голове домкратом, проломил череп. Сейчас Никольский — в реанимации.

По факту убийства Екатерины Никольской возбуждено уголовное дело.

Ссора и «предательство»

Евгений Никольский — специалист по IT-технологиям, окончил физико-технический факультет Тверского университета по специальности радиофизика. Несколько лет работал в Бразилии, владеет английским, испанским и португальским языками.

35-летняя Екатерина руководила студией фламенко «Северина» в тверском ДК «Пролетарка». 5 апреля презентовала новый номер — «Проклятие русалки», необычайно красивый танец. Муж, кстати, рекламировал этот номер на своей страничке в соцсети.

Название оказалось пророческим — проклятие сбылось.

11 месяцев назад Екатерина родила дочку. До этого у супругов, проживших вместе 13 лет, детей не было. Ребёнок родился болезненным, Евгений регулярно возил дочь на оздоровительные процедуры.

В уже упомянутом сообщении, выложенном после нападения на жену, мужчина также попросил «сберечь дочку», потому что она его «последний стимул жить». На фотографиях в социальных сетях супруги целуются, купают ребенка: в общем, ничто не предвещает трагедии.

Знакомые Никольского рассказали ИА Регнум, что несколько дней назад Евгений и Екатерина сильно поругались, он даже её избил. Женщина, забрав ребёнка, уехала к матери в Емельяново. Подала документы на развод. Видимо, Евгений и воспринял это как «предательство».

Бывший соратник Никольского по партии «Справедливая Россия — патриоты за правду», пожелавший сохранить анонимность, утверждает, что Евгений «создавал жене невыносимые условия жизни».

«Даже у меня в телефонной книжке Женя записан как «Никольский ***» (в значении «взбалмошный непредсказуемый человек» — прим. ред.). Согласитесь, это много говорит о его характере», — прокомментировал ситуацию его однопартиец.

«Легко со мной не бывает»

В 2021 году Евгений Никольский баллотировался в депутаты гордумы по Московскому району. Выборы мужчина проиграл, но продолжил участвовать в политической жизни региона. Особенно близки ему были тема ЖКХ, защита прав жителей многоквартирных домов и борьба с мусором.

Депутат Госдумы и председатель совета Тверского регионального отделения партии Алексей Чепа, комментируя произошедшее, предположил, что причиной конфликта между супругами могла стать ревность.

Соцсети С женой Екатериной

В свою очередь товарищи-партийцы, знавшие Евгения лучше, чем Чепа, отмечают, что Никольский — человек очень умный, но сложный. Например, осуждал мужчин, не носящих бороду: заявлял, что с «босым лицом» ходят мужчины нетрадиционной ориентации.

А 17 марта Евгений ходил голосовать на выборах президента в своём образе городового стрелка 15-го века. На участок приехал прямо с масленичных гуляний в селе Домотканово под Тверью.

«Легко со мной не бывает. Но и скучно — тоже», — так говорил Евгений Никольский товарищам по средневековому оружию.

Тверские реконструкторы отмечают, что Евгений очень любит свою маленькую дочь.

22 апреля Никольского исключили из партии: «за поведение, несовместимое с партийной дисциплиной». При этом уже бывшие коллеги пообещали оказать необходимую помощь и поддержку дочери.

А Юлия Фёдорова, руководитель студии фламенко «Северина», подруга Екатерины Никольской и крёстная мать её дочери, написала:

«Мне сейчас поступает много звонков от Катиных знакомых, коллег, сокурсниц, даже корреспондентов. Скажу один раз, и пусть никто не бросит тень на её имя.

Это была светлая и добрая, честная, искренняя, умная, талантливая девушка, не способная на подлость или предательство. Всё, чего Катя хотела, — безопасной и счастливой жизни для дочки и для себя. Свободной жизни.

Катя, дорогая, лети и будь свободна. Мы любим тебя».