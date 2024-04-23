В субботу Палата представителей Конгресса США наконец-то проголосовала за выделение новой военной помощи Украине. Долгожданная сумма впечатляет — 60,8 млрд долларов, и представители украинского Офиса президента поспешили поблагодарить конгрессменов: ведь это «увеличивает шансы Украины на победу».

Иван Шилов ИА Регнум

Впрочем, ненамного, поскольку большая часть из выделяемых денег будет освоена самими американцами.

Скажем прямо: на протяжении полугода возня вокруг «помощи Украине» никак не связана ни с помощью, ни с Украиной как таковой. Она просто повод для борьбы за то, на чьей стороне будет американский ВПК, выгоды от которого до конца 2023 года получали демократы.

«Проект закона был прописан таким образом, чтобы за счет бюджетных средств направить около 70-80 миллиардов производителям оружия и военных технологий. Под это уже были спроектированы мощности, набраны люди. Но республиканцы затормозили вопрос выделения помощи, послав владельцам оборонных предприятий сигнал: а теперь давайте договариваться с нами! Смысл для республиканцев голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню, если это только укрепит финансовое положение демократов?»— объясняет украинский оппозиционный политолог Кость Бондаренко.

Циничный торг велся за то, чтобы военные бюджеты попадали и в карман республиканцев, которые и разделили рассмотрение вопроса на четыре части. Помимо помощи Украине пакет включает средства для Израиля, помощь в обеспечении безопасности Тайваню и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также меры, включающие санкции, запрет TikTok и передачу украинской стороне конфискованных российских активов.

Кое-что в итоге украинцам достанется.

Помощь в размере 60,8 млрд долларов подразумевает переход на систему займов (кредитов) и включает в себя 49,9 млрд на оборонные расходы; 7,8 млрд — бюджетная поддержка; 1,5 млрд — экономическая помощь и 400 млн — на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Власти Украины уже объяснили, что экономическую помощь нельзя будет использовать, например, на выплаты пенсий. По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, американским избирателям трудно объяснить, «почему они должны выплачивать пенсии гражданам других стран, если сами таких не получают».

Точно так же это работает и в отношении главного вопроса.

Непосредственно на закупку вооружения для Украины по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) приходится $13,8 млрд. Еще $1,6 млрд уйдет на программу Foreign Military Financing, по которой США компенсирует Украине стоимость заказанного вооружения. При этом $23,2 млрд Пентагон забирает на восполнение арсеналов, сократившихся после уже сделанных военных поставок Киеву. То есть, останутся дома на радость всем бенефициарам оружейных компаний.

Но и это не точно.

«Дело в том, что в Пентагоне пока насчитали дыру в 10 млрд долларов, которая является разницей между стоимостью вооружения, которое было передано Украине ранее и стоимостью его замены. Об этом стало известно, когда в Пентагоне попытались объяснить почему только в марте смогли выделить 300 млн долларов на вооружение для Украины и почему около 4 млрд «ошибочных» долларов все равно невозможно использовать. То есть часть из этих денег пойдет на закрытие этого провала»,— утверждает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express.

Отдельным пунктом законопроект обязывает президента Байдена в течение 45 дней представить стратегию по дальнейшей поддержке Украины. Она должна быть «рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США». Но первый транш может поступить в течение нескольких дней после подписания закона президентом и в него будут включены боеприпасы для ПВО и артиллерии.

Главная интрига момента — дадут ли Штаты баллистические ракеты ATACMS большой дальности. Палата представителей предусмотрела возможность для президента США отказаться от такой опции, если это угрожает или противоречит интересам национальной безопасности США. Но тогда Байден должен отдельно объяснить Конгрессу свой отказ: ранее Белый дом опасался риска эскалации в противостоянии с РФ.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

Если же на этот раз выгоды для компании-производителя Lockheed Martin перевесят опасения, первые ракеты тоже могут оказаться на Украине уже через считанные дни, поскольку частично уже перевезены в Германию. Глава комитета по вопросам разведки Сената США Марк Уорнер в эфире CBS News выразил убеждение, что в течение последних месяцев власти США готовились передать ATACMS как можно быстрее, как только выделят деньги.

При дальности поражения до 300 км. это оружие позволит ВСУ (или тем, кто будет им распоряжаться) наносить удары по России еще глубже. Кроме того, в Киеве считают, что важен сам прецедент — ведь немцы, например, долгое время мотивировали отказ в предоставлении ракет Taurus в том числе и тем, что США не предоставляют Украине дальнобойные ракеты.

Однако следует обратить внимание на тот факт, что в прошлом году США передали Украине помощи на 24 млрд долларов и это никак не изменило ситуацию в целом. Почему её должны изменить сопоставимые (или меньшие) деньги — непонятно. Финансирование поможет как-то стабилизировать линию фронта и замедлить продвижение российских войск, но вряд ли полностью сможет остановить этот процесс. С учетом того, что ВС РФ постоянно наращивают силы и резервы для контрнаступления, и финансовые вливания требуются в большем размере, чем это было год назад. Но их нет.

А самое главное, нет достаточно людей для того, чтобы, по выражению Зеленского, сложилось «хорошее решение», когда армии США не приходится воевать с Россией потому, что это делают украинцы.

В общем-то, западные СМИ, регулярно дающие большие материалы о «ситуации на фронтах», признают, что разблокирование американской помощи баланс сил не изменит. Он сместился в пользу российских войск еще осенью прошлого года, когда деньги и оружие поступали в ВСУ регулярно. Теперь же, когда они испытывают огромные проблемы с мобилизацией, а новый закон превратил солдат в рабов, долларовая «капельница» может лишь немного укрепить оборону. Перейти в новое масштабное наступление, о чем время от времени заикается Зеленский — вряд ли.

Даже начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) прямо говорит в интервью Би-би-си: «Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут».

Красивые ракеты помогут добиться медиаэффекта, но ситуация окончательно переходит в стадию войны на истощение, убивающую Украину ежедневно. Тем более, и с медийкой складывается не очень: даже намоленные истребители F-16, которые должны были «защищать украинское небо» Дания (пообещавшая их отдать одной из первых) продала Аргентине за $300 млн. Естественно, при минимальном ресурсе никакого «окончания войны на украинских условиях» с выходом войск на границы 1991 года и выплатами РФ репараций не может быть даже теоретически. Да и защита территории в России от ракет и дронов постепенно усиливается.

В сухом остатке все это выглядит как постепенное сворачивание украинского проекта, где главная задача текущего момента — продержаться до июня, когда назначена конференция в Швейцарии по «формуле мира» Зеленского. Его интересы понятны: вовлечь в мероприятие как можно больше представителей Глобального юга (в первую очередь, Китай) и потом предъявить эту формулу Кремлю как ультиматум мирового сообщества.

Но сам Зеленский поедет на важную встречу уже в статусе «нелегитимного», срок его полномочий заканчивается. А участники отдыха в пятизвездочном спа-отеле совершенно не обязаны быть его амбассадорами и что-то навязывать Москве. Если сложить всё вместе, то провал на дипломатическом фронте, наложенный на политический кризис внутри Украины и исчерпание ресурсов для обороны, и определит дальнейший ход войны.

Это необязательно будет решающий перелом в пользу одной из сторон или стратегический тупик. Но вполне вероятно, бесперспективность дальнейшего упорства станет настолько очевидной, что украинской стороне придётся принимать нелегкое решение. И вполне возможно, что принимать его будут не те люди, которые сейчас стоят у руля: те, кто теряет активы уже близки к мысли о том, что размер расходов сильно превысил соображения гордости.

Особенно, когда и «американскую помощь» придется отдавать живыми деньгами.