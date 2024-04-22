С приходом тепла в России активизировались клещи. С начала года в больницы с укусами обратились больше четырех тысяч человек.

Иван Шилов ИА Регнум

Кусают по всей стране. Чаще всего — в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Псковской областях, Крыму, ДНР и Санкт-Петербурге.

По телеграм-каналам гуляют ролики, авторы которых негласно соревнуются: у кого на видео попадёт больше кровососов. Так, во время прогулки по московскому парку парень рассказал, что снял с себя восемь клещей разом.

В Москве укусы фиксировали в Измайловском парке, «Крылатских холмах» и в «Лосином острове». При этом заражений энцефалитом еще не было.

Учёные подчёркивают: клещ — не насекомое, а паукообразное подкласса членистоногих. У иксодовых клещей — восемь ног. Они не летают, а атакуют человека или животное с почвы, либо же забираясь на растения.

Просыпаются они обычно в конце апреля, когда снег сошёл, а температура стабильно держится вышел 10 градусов. Активны клещи с апреля до середины июня, но могут и «задержаться» до начала осени.

Проснувшись, опасные членистоногие ползут на поиски жертвы. Если она найдена, клещ пытается пробраться к коже, укусить и впрыснуть в место укуса слюну с обезболивающим веществом. В слюне содержатся опасные для человека и животных бактерии и вирусы.

Клещи переносят целый ряд заболеваний, самые опасные — энцефалит и боррелиоз.

В первом случае у инфицированного появляются слабость, головная боль, ломота в мышцах, краснеет лицо. Резко повышается температура — до 39 градусов. Может нарушаться координация. Инкубационный период — от двух до четырнадцати дней.

А вот инкубационный период боррелиоза, он же болезнь Лайма, может растянуться до нескольких месяцев. Среди симптомов — озноб, ломота в теле. Из-за этого недуг часто путают с обычным ОРВИ, но есть важное отличие: на месте укуса появляется кольцевидное покраснение.

Content Providers (s): CDC Боррелии

Если же клещ всё-таки укусил, нужно немедленно обратиться к врачу, а само членистоногое сдать на экспертизу. Также медики рекомендуют прививаться от указанных болезней.

Выходить на прогулку в парк или лес эксперты советуют с защищёнными одеждой руками и ногами: длинные рукава, никаких шорт и коротких юбок. Запрещены и глубокие вырезы. При этом желательно выбирать светлые оттенки — на них легче заметить кровососа. Также необходим головной убор.

Если гуляете с собакой, после возвращения осматривайте её на наличие клещей. При обнаружении не вырывайте резким движением — под кожей может остаться голова членистоногого.

Лучший вариант — сразу обратиться к ветеринару. Можно также аккуратно вытащить клеща пинцетом и проверить, не осталось ли ничего в месте укуса.

Если вас укусили, главное — не паниковать, рассказал ИА Регнум научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Важно понимать, что укус сам по себе не страшен. Неприятна именно вероятность передачи заболеваний. Поэтому клеща нужно постараться как можно быстрее вытащить», — отметил эксперт.

Он поделился лайфхаком, как это сделать: обвязать ниточкой максимально близко к коже, за переднюю часть крошечного тельца.

«И дальше, скручивая концы ниточки, начать его выкручивать. Через два-три оборота он выскочит из ранки», — пояснил Марьинский.

Если не получается оперативно сдать клеща на исследование, анализы придётся сдавать самому.

«Параллельно можно начать профилактику болезней. При своевременной постановке диагноза тот же боррелиоз лечится простым курсом антибиотиков», — говорит биолог.