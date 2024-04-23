Пока в Киеве ждут поставок оружия от США и обещают начать новое контрнаступление уже в ближайшие месяцы, российские войска продвигаются по всей линии фронта.

Иван Шилов ИА Регнум

Самым напряжённым участком остаётся авдеевское направление, где подразделениям из группировки «Центр» удалось прорвать оборону ВСУ. В понедельник, 22 апреля, российские войска сначала вплотную подошли к населённому пункту Очеретино, а затем, пользуясь неготовностью противника, продвинулись вглубь посёлка.

Вечером в тот же день в Telegram-каналах появились ролики поднятия российского флага над зданием военно-гражданской администрации в населённом пункте. При этом бойцы спокойно ходят по центру Очеретино, не боясь обстрелов. Звуков стрельбы на фоне не слышно.

Российские силы продолжают зачищать северную часть посёлка и район водоканала. ВСУ же сохраняют под контролем территорию кирпичного завода «Альтком», расположенного на западе населённого пункта.

Продвижение российских штурмовиков стало возможно после того, как подразделения украинской армии, державшие оборону на подступах к Очеретино, бежали с позиций. Важно, что об этом сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. По его словам, позиции были хорошо укреплены и оборудованы, однако стоявшие войска не выдержали обстрела и отступили, а российские силы без боя заняли укрепления.

Информацию о бегстве украинских военных с позиций подтвердил источник ИА Регнум в рядах 1-го армейского корпуса.

Ситуация для ВСУ осложняется тем, что на фронт начали поступать насильственно мобилизованные новобранцы без достаточной подготовки, которые отходят с позиций при первой возможности.

Киев же требует от командования на местах держать оборону, несмотря ни на что, что только усугубляет ситуацию.

«В отдельных подразделениях недовольны тем, что им дают заведомо невыполнимые приказы. Когда несколько раз запрашивается отход, а его не дают, потому что так в Киеве велели. В итоге вместо планового отхода происходит самовольный, попросту — бегство», — сообщил источник.

По данным собеседника ИА Регнум, командование ВСУ пытается провести ротацию подразделений, стоящих на передовых позициях, используя мобилизованный контингент. Но обычно это люди со слабой подготовкой и низким боевым духом.

Уходят за Волчью

Латать дыры на фронте бросают одни и те же кадровые части, ранее сильно потрёпанные. В район Очеретино отправлены соединения 47-й механизированной бригады ВСУ, которая почти год обходится без ротации. Зимой часть перебрасывали в Авдеевку в качестве «пожарной команды», которая должна была если не удержать город, то по крайней мере стабилизировать фронт после отступления.

В итоге бригада потеряла часть бронетехники, поставленной из США, понесла потери в живой силе, но так и не смогла удержать фронт.

Продвижение российских войск в районе Очеретино и южнее, в районе Семёновки, фактически означает падение линии обороны, на которой командование ВСУ старалось удержать российское наступление. Оборонительный рубеж был выстроен по течению реки Дурной через населённые пункты Очеретино — Бердычи — Семёновка.

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С продвижением российских войск ВСУ придётся отступить на несколько километров западнее и попытаться выстроить оборону по течению реки Волчьей.

Но это только предположение, поскольку никаких данных о возведении где-то в тылу очередной «линии Сырского» нет, так что командование ВСУ может просто понадеяться, что водная преграда сама по себе сможет остановить российское наступление.

Гарантий этого, разумеется, нет.

Часов Яр: оборона на грани краха

Единственным участком, где ВСУ удалось организовать эшелонированную оборону, — район города Часова Яра.

Во многом этого удалось достичь за счёт других участков фронта, откуда выдернули наиболее боеспособные подразделения. Но и здесь украинские войска были вынуждены отступить из населённого пункта Богдановка.

По информации с мест, наступление российской армии продолжается сразу по трём направлениям. Конечной целью должно стать окружение микрорайона Канал, в застройке которого держатся отдельные формирования ВСУ.

Севернее наступление продолжается от Богдановки по направлению на населённый пункт Калиновое, в районе населённого пункта Ивановское — южнее, и непосредственно на сам район Канал — с востока.

Украинские источники жалуются, что удерживать оборону приходится против многократно превосходящих российских войск. Более того, гарнизон Часова Яра остался без ПВО, благодаря чему российская авиация может наносить удары по позициям ВСУ с минимальной дистанции.

Оборона в этом районе держится только благодаря постоянному подходу подкреплений, но ситуация в худшую для Украины сторону может измениться в любой момент.

Отступление от Донецка

Переброска войск в Часов Яр ощущается на других участках фронта, где ВСУ вынуждены отступать. На марьинском направлении российские войска освободили населённый пункт Новомихайловка, бои за который продолжались шесть месяцев. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации с мест, оборону в городе держала 79-я бригада ВСУ, делавшая это в крайне тяжёлых условиях.

«Печально известная 79-я аэромобильная, или, как мы тут говорим, аэромогильная, — наверное, самая несчастливая бригада ВСУ.

По-моему, у них не было ротации с самого начала СВО. Сначала держали Марьинку в одиночку, отступили. Теперь повторилась история. История та же: ротации нет, боевой дух пополнений — на нуле. Медленно катятся назад», — говорит источник ИА Регнум.

Не лучшим образом для ВСУ обстоит ситуация и в районе населённого пункта Красногоровка — последнего крупного узла обороны, расположенного в непосредственной близости от Донецка. Украинские войска удерживают центр населённого пункта и промзону.

Но отступление и на этом участке фронта — лишь вопрос времени, считает немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке.

По оценке эксперта, не менее 30% территории Красногоровки перешло под контроль российской армии, ВСУ практически не пытаются контратаковать и действуют максимально пассивно.

Анализируя ситуацию на всём протяжении донецкого фронта, Рёпке приходит к неутешительному для Киева выводу.

«Все американские деньги, вся западная поддержка, всё немецкое оружие не помогут, если Украина не мобилизует еще 250 тысяч солдат, чтобы усилить слишком слабый фронт», — убеждён эксперт.

Анна Рыжкова ИА Регнум

После отхода из Красногоровки ВСУ также придётся отойти на правый берег реки Волчьей. Можно предположить, что командование ВСУ рассматривает водную преграду как рубеж, который позволит стабилизировать фронт не только на авдеевском направлении, но и в целом в Донбассе.

Об отходе на этот рубеж стало известно ещё в начале 2024 года, когда украинские войска столкнулись со снарядным голодом и начали повсеместно отступать.

Фактически этот «подготовленный отход на заранее оборудованные позиции» ознаменует серьёзное поражение ВСУ, поскольку новая линия обороны создаётся в спешке, ресурсов постоянно не хватает, а российские войска только наращивают темп наступления.