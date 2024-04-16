В Швеции происходят антимиграционные протесты, связанные с громким убийством, совершенным молодыми мигрантами. Но терзающая Швецию организованная преступность, лишь один из признаков изменения этнического облика населения страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Приезжие медленно меняют сам «генетический код» этого государства, которое большую часть своей истории являлось христианским. И это всё больше тревожит простых шведов: они при разговорах о нахлынувших в их страну пришельцах все больше отказываются от привычной политкорректности.

Засилье банд

На минувших выходных в Швеции прошли крупномасштабные для этой страны протесты, связанные с убийством, совершенным представителями мигрантской общины. Жертвой, кстати, тоже оказался эмигрант — 39-летний поляк Микаэль Яницкий.

Яницкий с сыном ехали на велосипедах в спортивный комплекс, намереваясь посетить бассейн. В подземном переходе в центре пригорода Стокгольма Скерхольмена они к своему несчастью столкнулись с членами молодёжной банды, состоящей из юных мигрантов. Те решили «докопаться» до поляка и вспыхнула ссора, закончившаяся выстрелом в голову — жизнь Микаэля оборвалась на глазах его 12-летнего сына.

Это не первое происшествие такого рода, но оно особенно взволновало шведов и даже привлекло внимание мировой прессы.

«Известие о смертельном нападении усиливает давление на шведских политиков, от которых требуют привлечь убийц к ответственности и обуздать рост насилия в стране, где в последние годы процветает организованная преступность. Швеция переживает кризис, в то время как уровень насилия с применением огнестрельного оружия только продолжает расти», — констатирует Daily Mail.

Британская газета отмечает, что число убийств с применением огнестрельного оружия в милионном Стокгольме почти в тридцать раз больше, чем в Лондоне с населением около 9 млн человек.

В свою очередь, немецкая Die Welt объясняет своим читателям, что многие из тех, кто совершает тяжкие насильственные преступления в Швеции — завербованные в ряды этнических банд несовершеннолетние, которым не грозит столь суровое наказание, как взрослым.

Польские СМИ подчеркивают, что это уже третий расстрел в Скерхольмене чуть более чем за месяц. Они также упоминают мужество своего соотечественника, который, в отличие от многих шведов, попытался хоть как-то возразить обнаглевшим бандитам. «Это человек, который не хотел, чтобы его сын подвергался воздействию криминальной среды», — пишет польское издание TVP World.

Министерство иностранных дел Польши связалось с семьёй погибшего, пообещав ей поддержку.

Громкое преступление привлекло внимание и шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона, лично побывавшего на месте убийства.

Он подчеркнул, что системная преступность угрожает «свободному и открытому обществу». «Мы как общество не должны мириться с таким бесчеловечным, звериным отношением», — заявил премьер. Однако реноме своего правительства Кристерссону поддержать не удалось.

Во-первых, потому, что он старался не упоминать этническую принадлежность преступников, хотя любой швед знает: свирепствуют в их стране банды, укомплектованные выходцами из исламских стран.

Во-вторых, недавно его разругали в соцсетях за то, что он поздравил мусульман с Рамаданом, но почему-то «забыл» поздравить христиан с Пасхой.

Слабость и лицемерие

Окончание священного месяца Рамадан ознаменовалось массовыми молитвами в шведских городах. Многие коренные шведы смотрели на это со стороны со смешанными чувствами: им казалось, что их страна уже не очень-то им и принадлежит. Например, под соответствующим видео, снятом в городе Нючёпинг, появилось свыше двух сотен комментариев.

«Это допущено шведскими политиками с попустительства самого глупого населения в мире. Всего четыре-пять десятилетий назад Швеция была одной из самых безопасных стран мира с этнически однородным населением», — пишет один из комментаторов.

При этом в последние годы мигранты из беднейших стран Азии и Африки прибывали в благополучную Швецию в качестве беженцев. Как правило, бежать этим людями приходилось из стран вроде Афганистана, Ливии или Ирака, в которых военные интервенции стран НАТО лишь умножили радикальные настроения и готовность к насилию. Однако Швеция вступила в НАТО лишь в нынешнем году, а потому формально не имела никаких моральных обязательств перед выходцами из этих стран.

«Привлечение такого количества «беженцев» должно нести личную выгоду для политиков. В противном случае простым людям не пришлось бы участвовать в этом танце безумия», — предполагает один из шведов.

Шведы обвиняют свое правительство в слабости и лицемерии. Ведь в шведском «Законе о свободе вероисповедания» четко говорится, что люди не должны видеть или подвергаться в общественных местах «воздействию религиозных символов или практик». Однако этот закон работает только в отношении христиан.

Что касается Пасхи, которая в отличие от мусульманских праздничных дат в Швеции все еще является официально признанным государственным праздником (во всяком случае, никаких актов по ее отмене не принималось), то ее премьер-министр не вспомнил.

Между тем, на праздновании Пасхи традиционно завязана значительная часть местного уклада, создававшегося столетиями. Приближения пасхальных праздников в Швеции ждут с особым нетерпением: на них приходятся долгие весенние выходные. Верующие шведы пойдут в церковь, а нерелигиозные проведут их дома с семьей.

В рамках принятого обычая юные шведы наряжаются в причудливые костюмы, ходят по домам и дарят соседям самодельные пасхальные открытки, взамен получая конфеты. Важнейшей шведской традицией является роскошный пасхальный обед. К нему готовятся сильно загодя, не останавливаясь порою перед дорогостоящими тратами на деликатесы.

В связи с этим, отсутствие пасхального поздравления от главы правительства показалось коренному населению оскорблением. Ульфа Кристерссона обвинили в том, что он «предатель», «меркантильный эгоист» и даже «коллаборационист».

Примечательно, что премьер-министр — представитель умеренно правых сил, которые в 2022 году сменили у власти леволибералов, критикуя предшественников за то, что те полностью запустили миграционную сферу и допустили наплыв мигрантов в страну. Тогда Кристерссон и его коллеги обещали навести порядок в этой области.

Но сейчас у правительства нашлось дело поважнее — оно старается восстановить имидж Швеции в мусульманских странах, изрядно пошатнувшийся в прошлом году, когда уроженец Ирака Салван Момика беспрепятственно сжигал в Стокгольме один Коран за другим.

С этой целью Кабмин поручил Шведскому институту (госучреждение, занимающееся деятельностью в сфере международного культурного сотрудничества) сформировать специальную группу рабочую группу. Правда, эта группа, получившая название «Команда Швеции», подошла к своей задаче своеобразно. Дабы поднять репутацию своего государства в мусульманских странах, она распространяет там сведения об «инновационной Швеции, внедряющей зеленый переход и «цифровизацию».

Сотни тысяч пришельцев

Тут нужно отметить, что Швеция переживает жестокий демографический кризис. По данным государственного Статистического управления за 2023 год, число новорождённых в истекшем году оказалось самым низким за последние двадцать лет.

Кроме того, оказалось, что 2023-й ознаменовался самым низким приростом населения с 2001-го; самым низким количеством рождений с 2003-го; худшим приростом рождаемости с 2002 года и, наконец, худшим средним количеством рождений на одну женщину из когда-либо измеренных.

Прогнозируется, что такие тенденции сохранятся и в 2024 году, и пока реальность подтверждает этот прогноз. «В феврале этого года в Швеции родилось около 7900 детей. Это самое низкое число новорождённых в феврале с 2005 года», — говорит специалист Статистического управления Ловиса Скёльд.

При этом если в 193 муниципалитетах численность населения уменьшилась, то в 95 она, напротив, выросла. Шведских патриотов тревожит, что убыль населения будет восполняться за счет мигрантов. Собственно, этот процесс идет уже на протяжении многих лет.

В прошлом году в Швецию прибыли свыше 94,5 тысяч мигрантов — это несколько ниже, чем в 2022 году, когда численность населения выросла на 102,4 тыс. приезжих.

Пиковым в этом плане оказался 2016 год (163 тыс. въехавших), по итогам которого в стране несколько ужесточили миграционное законодательство, до того одно из самых либеральных в мире.

«В 2023 году выходцы из Азии составляли самую большую группу жителей Швеции иностранного происхождения — более 855 000 человек», — сообщают шведские статистики, добавляя, что из этих «азиатов» больше всего сирийцев. К этим 855 тысячам пришельцев из Азии следует прибавить 253 000 выходцев из Африки.

Цифры, надо сказать, очень внушительные для Швеции, общая численность населения которой равняется 10,5 млн.

Именно мусульмане являются самой пассионарной частью населения Швеции. В стране растут все новые и новые мечети. Разрастается территория компактных мигрантских анклавов, от которых шведы предпочитают держаться подальше. Мигранты формируют костяк шведского преступного мира, чем дальше, тем больше вторгающегося в повседневную жизнь обычных граждан.

Ситуация столь тревожная, что выплескивается на страницы шведской прессы, постепенно отходящей от традиционной политкорректности. Недавно издание Svenska Dagbladet опубликовало статью под «кричащим заголовком «Ненависть к шведам должна быть прекращена». Автор этого материала Паулина Нединг пишет о том, что иммигрантов в Швеции никогда не осуждают за преступления на почве ненависти, совершенные в отношении представителей коренного населения.

Нединг приводит конкретные примеры. Юные мигранты избили и ограбили таксиста. Причем, истязая его, они смеялись: «Чёрт, как этот швед визжит!».

Другой случай произошёл в городе Стренгнесе, где банда арабов изнасиловала девушку. При этом насильники приговаривали: «Сейчас я с тобой разберусь, маленькая шведка».

Нединг сокрушается: «Но когда преступников ловят, то судьи ни слова не упоминают о преступлениях на почве ненависти. Если бы группы шведских подростков бродили и пугали черноволосых детей подобным образом, то в СМИ началась бы серьёзная дискуссия о расизме».

Автор статьи цитирует одного из мигрантов, заявившего: «Власть для меня заключается в том, что шведы должны смотреть на меня снизу, лежать на земле и целовать мои ноги».

В качестве одного из примеров отвратительного лицемерия Нединг упоминает статью в издании Dagens Nyheter, позволившем себе при описании группового изнасилования в одном из иммигрантских районов Стокгольма, следующую фразу: «Изнасиловать шведскую девушку не так неправильно, как изнасиловать арабскую девушку». Журналистка требует: «Факт ненависти к шведам должен быть официально признан и исследован. А судебные власти должны расценивать это так же, как и ненависть к другим этническим группам».

Чтение подобных статей и комментариев в соцсетях формирует устойчивое впечатление, что шведы, невзирая на свою репутацию законопослушных флегматиков, закипают все больше. При этом правительство Швеции вместо снижения напряжения в обществе и решения его внутренних проблем, раздувает «русскую угрозу» и фокусирует усилия на милитаризации, отринув выгодный для страны нейтральный статус. Но реальную угрозу для шведов представляет не спецоперация на далёкой Украине, а криминальные анклавы у них под боком. И если уж Швеции и грозит оккупация, то точно не со стороны русских солдат.