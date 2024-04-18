Во вторник, 15 апреля, фельдшер больницы в Раменском Московской области Татьяна вела обыкновенный приём пациентов. Внезапно в её кабинет, буквально ногой открыв дверь, ворвался мужчина и потребовал справку для ребёнка. При этом мужчина был один.

Иван Шилов ИА Регнум

Татьяна мужчину не знала, его детей — тоже. Более того, не знала, существует ли вообще ребёнок. Общение с ворвавшимся усложняло то, что посетитель плохо изъяснялся на русском — языке для него явно неродном, а также заметно нервничал и вёл себя агрессивно. К поликлинике он прикреплён не был — это детское учреждение.

Фельдшер ответила, что на осмотр нужно явиться вместе с малышом, таковы правила. Но мужчина этим не удовлетворился. Тогда девушка предложила ему обратиться к заведующей — тот, казалось бы, послушал и вышел из кабинета. Но уже через пару минут вернулся ещё более раздражённым, проклинал и материл Татьяну, а после ударил её по лицу и пулей вылетел из кабинета.

Девушка успела сфотографировать агрессора уже на лестнице.

Татьяна беременна, 19-я неделя. Сейчас она находится под наблюдением врачей, под капельницей.

История Татьяны могла остаться незамеченной, но её подруга, специалист по грудному вскармливанию Евгения Комарова, написала пост о происшествии в своём телеграм-канале «Истории со скорой».

Как только Евгения опубликовала историю и фото напавшего мужчины, под публикацией появился комментарий некого Нуриддина Мансура. Написан он был впечатляюще безграмотно, но общая мысль заключалась в том, что на фельдшера якобы никто не нападал, она сама нагрубила пациенту, он нагрубил в ответ. А главное — на его глазах Татьяна якобы выдавала справки другим родителям, которые пришли без своих детей, — «славянам».

Очевидно, комментатор хотел обратить внимание именно на национальный вопрос.

В беседе с ИА Регнум Евгения Комарова уверяет: напавшему нужно было найти хоть какое-то оправдание, но никакой дискриминации по национальному признаку в его адрес не было и быть не могло.

На самом деле Татьяна, отказав скандальному посетителю, проявила гражданскую сознательность: в отношении детей медицинские работники должны быть особенно внимательны, уверена Евгения.

«Что, если родители больны, например, шизофренией? Что, если они убили своего ребёнка, а об этом никто не знает, он не числится пропавшим без вести? Как может повести себя врач, который не видел этого ребенка? Можете себе представить, под какую статью себя подставит врач в таком случае?» — объясняет Комарова.

Уже вечером в среду полиция задержала нападавшего: им оказался 29-летний житель Раменского, чье имя не сообщается. О задержании сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Пострадавшая пояснила, что к ней в кабинет зашёл мужчина и потребовал поставить отметку на справке для оформления ребёнка в детский сад без его присутствия и наличия необходимых документов. После отказа гражданин начал нецензурно выражаться в её адрес и ударил по лицу», — пояснила Петрова.

Задержанию подозреваемого, вероятно, поспособствовал общественный резонанс. Евгения Комарова рассказала ИА Регнум, что, к сожалению, подобные инциденты в больницах и с врачами происходят довольно часто. Но, как правило, они не доходят до правоохранительных органов.

«Руководство всегда старается это замять. Может быть, потому что боятся проверок, не хотят шумихи вокруг больницы. Обычно всё происходит тихо. И я уверена: если бы я вчера не узнала и не опубликовала эту историю, об этом бы не узнал никто», — говорит она.

При этом еще большей опасности, по словам Евгении, подвергаются сотрудники скорой помощи, на которых нередко нападают пьяные пациенты или люди, находящиеся под воздействием различных веществ. Они, как правило, остаются безнаказанными.

«Врачу трудно что-либо доказать, а главное — у врача никогда нет ни времени, ни сил этим заниматься, врачи просто очень сильно загружены.

Если бы было какое-нибудь специальное подразделение [при Министерстве здравоохранения], куда медик мог бы обратиться, пожаловаться на противоправные действия в свой адрес, а дальше этой проблемой занимались бы квалифицированные люди, было бы проще. Но этого нет», — объясняет Евгения.

Главное препятствие на пути медицинского сотрудника к справедливости — руководство больниц, подчёркивает собеседница агентства.

История пострадавшей Татьяны — прямое тому доказательство. Её коллега и общая знакомая написала Евгении, что «сверху» уже пришло предупреждение: если сотрудники куда-нибудь с этим пойдут и где-нибудь прокомментируют — попадут «на ковёр».

«Почему нападение на полицейского, который находится при исполнении, расценивается очень жестко, а нападение на врача расценивается совершенно по-другому?» — задается Евгения вопросом, ответа на который не находит.