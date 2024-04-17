По улице проплывает шикарная Lamborghini, навстречу ей — не менее шикарная Ferrari. Ветер подхватывает столики и стулья с балконов, кружит их и несёт над городом. В торговых центрах воды по щиколотку. Водопад хлещет прямо из потолка одного из модных бутиков.

Иван Шилов ИА Регнум

Очень похоже на кадры из фильма-катастрофы, но нет: все видео — документальные. Место действия — Дубай. Один из самых популярных солнечных курортов мира. Обычно в год здесь выпадает около 50 миллиметров осадков, а дожди идут всего несколько раз — с декабря по март.

В этом же году, в апреле, на Объединённые Арабские Эмираты обрушился жестокий удар стихии. В Дубае за пару дней выпала полуторагодовая норма осадков. Прошедшие дожди уже назвали «ливнем века» — подобного не случалось за минувшие 75 лет.

Затоплены дома, торговые центры и дороги. Встал транспорт — такси, автобусы и метро. Госслужащих и школьников отправили на удалёнку, а правительство рекомендовало всем компаниям поступить так же со своими сотрудниками — в целях безопасности.

При этом в одном из крупнейших аэропортов мира — Международном аэропорту Дубая (DXB) застряли около 2,5 тысячи россиян.

Потоп в пустыне

Пустынный Дубай оказался попросту не готов к наводнению: в городе нет даже обычных ливнёвок, рассказывает ИА Регнум туристка Инна, находящаяся сейчас в Эмиратах.

«Вчера весь день шёл дождь был. Сильно затопило — ливнёвок нет. Откачивают воду машинами», — говорит девушка.

Вместо приятного отдыха и ровного загара туристы получили большие проблемы: службы доставки не работают, добраться до магазинов крайне сложно.

Станции метро затоплены, уровень воды доходит до колен. По городским дорогам пытаются доползти до места назначения машины — окна в них закрыты, чтобы вода не заливалась внутрь. Несколько смельчаков решаются отправиться вплавь — гребут прямо по улице. Доплыв до переулка, пропускают лодку.

Россиянка Татьяна живёт в Дубае почти четыре года. Ничего подобного она, разумеется, здесь раньше не видела.

«В среду всё уже более-менее нормализовалось. Правда, такси подняли цены, на дорогах — пробки, кое-где еще стоит вода. Многие вчера бросали машины. Сегодня пытаются откачивать воду из магазинов, фойе отелей и прочих мест», — сообщила ИА Регнум Татьяна.

Туристка из Кирова Ирина должна вылетать из Эмиратов в Россию 21 апреля. Получится ли — пока вопрос. Вода из Дубая никуда не уходит, повсюду глубокие лужи. Во многих кварталах были перебои с электричеством и водой.

Ей, говорит девушка, еще повезло — до удара стихии успели укрыться в отеле. А вот туристам, застрявшим в «Дубай молле», одном из крупнейших торгово-развлекательных центров мира, пришлось ложиться спать прямо там.

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Воспользовались ситуацией и местные отели: многие повысили цены до 1000 долларов за ночь и выше. У кого не было денег, искали ночлег сами, занимали свободные кресла в лобби гостиниц.

Большая вода в огромном аэропорту

Происходящее в аэропорту Дубая — отдельная история. Это самый загруженный в мире международный аэропорт. В январе 2024 года DXB обслужил более 5 миллионов пассажиров, обогнав международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте с его 4,7 миллиона.

Теперь к лидеру пришла большая вода. 16 апреля DXB объявил, что прекращает приём рейсов до улучшения погодных условий.

Здание аэропорта затопило, долетавшие самолёты приземлялись буквально в озеро.

Из личного архива туристки Ксении

При этом туристы оставались в неведении — когда, как и куда смогут улететь. Авиакомпании не отвечали, работники аэропорта откровенно растерялись.

Среди застрявших в DXB оказалось около 2,5 тысячи россиян. Их рейсы переносили больше чем на сутки — до вечера среды, 17 апреля. При этом воду и горячее питание никто не выдавал — приходилось искать самим. Снять же номер в отеле неподалёку оказалось невыполнимой задачей: цены там взлетели до небес.

Компенсация — купон на бесплатный бургер

Туристка Наталья из Казани летела через Дубай транзитом. Вылететь удалось в среду утром, при этом рейс задержали на два часа, пассажиров не предупредили. Сотрудники аэропорта и авиаперевозчик на вопросы не отвечали.

«Онлайн-табло показывало, что есть рейс с неизвестным статусом. В результате вылетели, но у нас пропали шесть дальнейших стыковочных билетов на другие направления, потому что наш самолёт в Дубай прилетел с большим опозданием.

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Отходим от шока. Но теперь понимаем, что еще легко отделались. Могли вообще не вылететь», — отмечает собеседница ИА Регнум.

У москвички Марии муж работает пилотом гражданской авиации, летает Москва — Дубай. По словам девушки, супруг сейчас фактически застрял в Эмиратах — «они в гостинице, ждут команды на вылет». По графику должны были вылетать вчера.

Еще одна москвичка Ксения прождала свой рейс 13 часов, авиакомпания — «Победа». Один из друзей по несчастью попросил у неё телефон, чтобы позвонить в «Победу» — из-за задержки он не успевал на пересадку, на следующий рейс той же авиакомпании. Но там ответили, что деньги за билет не вернут — потому что это «самостоятельная стыковка».

При этом другим пассажирам повезло еще меньше. Летевшей на «Уральских авиалиниях» паре пришлось ждать своего рейса почти сутки — самолёт вынужденно сел в Абу-Даби.

«Они просидели в самолёте 8 часов, а экипажу по правилам нужно отдохнуть 10 часов. Они в шоке, на рейсе были в основном семьи с детьми!» — возмущается Ксения в разговоре с ИА Регнум.

Неудобства практически никак не компенсировали, добавляет девушка. Выдали купоны на бесплатный бургер, по одному на члена семьи. В очереди за ними пришлось стоять около часа.