Обычная панелька в Северодонецке. Дому, можно сказать, повезло — разрушен он только частично: взрывной волной повыбивало окна и часть входных дверей. Игорь, Яна и Мария поднимаются на восьмой этаж, в квартиру Любови Владимировны. В нос тут же бьёт стойкий неприятный запах — в кухне скопились груды мусора.

«Милосердие Казань»

Пенсионерка-инвалид фактически заточена в своей квартире: окон не осталось, дверь держится на честном слове. Живёт женщина одна, сыновья на фронте.

«Когда мы приехали в первый раз, она практически смирилась с тем, что ничего хорошего уже никогда не будет. Интереса к жизни не было никакого», — рассказывает Игорь.

Он вместе с Яной и Марией приехал в Северодонецк в рамках миссии волонтёров из православной службы «Милосердие Казань». На обстановку в квартире Любови Владимировны поначалу было больно смотреть, вспоминает мужчина: горы немытой посуды, сваленная в кучу грязная одежда, несколько слоёв пыли и закопчённый потолок.

Посреди комнаты — разбросанные дрова, оставшиеся еще со времён освобождения города летом 2022 года. Электричества, воды и тепла не было, греться приходилось чем придётся.

Тогда пенсионерка еще могла ходить, сама готовила еду. Но через несколько месяцев осложнения дал диабет, практически отказали ноги. Выживать женщине помогали соседи.

«Я её очень долго уговаривал, чтобы разрешила вынести мусор. Она уже не верила людям», — говорит Игорь.

Волонтёры нашли дневники пенсионерки: она описывала дни самых жестоких боёв. Методично записывала обстрелы, собрала их в таблицу. Вела записи, чтобы не сойти с ума, поясняет Любовь Владимировна.

«С 7:30 начался страшный обстрел. Сегодня прилетел снаряд в угол нашего дома и в подъезд 18 (дома), когда люди готовили еду. Несмотря на это, Наташа приготовила картошку со спинками и меня покормила, Лена принесла хлеба — четвертушку батона, а Нина — полбатона…» — запись из дневника пенсионерки.

Чтобы привести квартиру в порядок, понадобилось два дня. Отмыли всё — полы, стены, потолок. Разобрали балкон. Квартира задышала. Уже на второй день женщина встретила волонтёров гораздо теплее, даже надела белую нарядную кофточку, улыбается Игорь.

«Милосердие Казань».

Он — предприниматель из Казани, восемь лет назад воцерковился. Прихожанин храма Кирилла Казанского, мужчина около года назад вступил в ряды волонтёров «Милосердия Казань». Узнал, что добровольцы часто ездят в новые регионы, сам захотел поехать.

Поначалу не получалось: то работа не отпускала, то не было мест — заняли другие волонтёры. В какой-то момент мужчина понял, что нужно просто собираться и ехать, иначе удобный момент никогда не наступит. Оставил заявку — на любое направление и в любой день. Выпал Северодонецк.

«В первую очередь мне нужно было передать машину», — рассказывает Игорь ИА Регнум, добавляя, что раньше волонтёрам приходилось передвигаться по городу пешком.

Из Казани выехал в Москву, забрал машину и на ней поехал в Северодонецк.

Перед поездкой написала завещание и отнесла соседке

Поначалу увиденное в городе шокировало, признаётся волонтёр Яна: жутко видеть разбомбленные, целиком выжженные многоэтажки. Въезжаешь в город, и они идут чередой — первая, вторая, десятая, с чёрными окнами.

Яна — флорист при храме в Набережных Челнах, многодетная мать. В юности работала санитаркой — был опыт ухода за пожилыми людьми.

«У нас при храме есть группа «ВКонтакте» — «Ветка Палестины». Там разместили объявление о миссии в Северодонецк. Никто не отреагировал. Я увидела сообщение через два дня — и поняла, что нужно ехать. Это было 22 февраля, а 5 марта я выехала в Северодонецк», — вспоминает в беседе с ИА Регнум женщина.

Но была проблема — очень беспокоили суставы. Молилась, чтобы Господь дал сил. Родным не хотела говорить о предстоящей поездке — чтобы не волновать. Но так как на поездку выпадал её день рождения, сказать пришлось. Мать и дочери восприняли нормально, а муж и сын пытались отговорить. Не получилось: Яна решила твёрдо.

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Страха не было. Но на всякий случай женщина написала завещание и отнесла соседке — семье не сказала. Получив благословение в храме, отправилась в путь.

Один случай из Северодонецка особенно врезался в память. Пришли к Валерию Николаевичу: дверь не закрывается, в квартире обломки, осколки… Мужчине 60, но выглядит гораздо старше. Инвалид. Сестра с матерью уехали на Украину.

Во время обстрелов и боёв 2022 года он выходил на свой балкон, сидел и курил.

Волонтёры накормили Валерия Николаевича супом, постригли. Помыли — сколько месяцев до этого он не мылся, мужчина так и не сказал. После всех процедур повеселел, заулыбался.

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Уборка квартиры много времени не заняла — вещей мало. Холодильник был пуст, разве что в кухонных ящиках хранилась разная крупа. Как мужчина выживал — загадка. Буквально чудом. Вскоре выяснилось, что «помогавший» Валерию Николаевичу сосед забирал практически всю его пенсию. С волонтёрами сосед разговаривать отказался.

Оставлять его одного было нельзя — пропадёт, рассказывает Яна. Решили отправить в интернат для пожилых людей. Когда пришёл положительный ответ — да, готовы принять его и еще несколько человек, — Яна чуть не заплакала от счастья.

Пару недель назад ей сообщили: Валерий Николаевич в Воронеже, у него всё хорошо.

На день рождения Яне подарили икону Святой Богородицы Луганской — «невероятно красивую, в киоте». Сейчас женщина лечит дома, в Набережных Челнах, открывшуюся язву. Когда вылечит — снова отправится в путь.

«Просто поехала — и всё»

Марии Кочетовой в Северодонецке запомнилась пожилая пара — бабушка с дедушкой, решившие жить вместе. Не родственники, не супруги — просто поняли, что вместе будет лучше и легче.

Мария — сестра милосердия сестричества Ксении Петербургской Альметьевской епархии.

«Нас тогда попросили помочь бабушке помыться. А дед говорит: у меня была трёхкомнатная квартира, её разрушили. Потом отремонтировали. Очень нужна помощь: отмыть квартиру после ремонта», — вспоминает Мария.

Сёстры милосердия попросили мужчину оставить заявку в местном храме. Заняться его квартирой удалось перед самым отъездом. Всё отмыли, отчистили.

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«Дедушка ходил два дня в храм, искал нас, чтобы отблагодарить. Сначала деньги предлагал. Мы ответили, что денег не берём, работаем от Русской православной церкви, у нас всё на добровольных началах.

Он поверить не мог: как так? Плакал от радости, мы с ним никак не могли распрощаться», — с улыбкой вспоминает девушка.

В конце марта сёстры милосердия, среди которых была Мария, отправились в госпиталь Ростова-на-Дону. Ухаживала за ранеными солдатами, ребят было очень много.

Раньше она работала лаборантом, но чего-то не хватало, душа была не на месте. Поиски привели в социальный отдел «Милосердия». После поездки в ростовский госпиталь и Северодонецк Мария уволилась с работы и твёрдо решила отдать все силы на то, чтобы помогать нуждающимся.

«Страшно не было, — говорит девушка в беседе с ИА Регнум.— Даже мысли такой не возникло почему-то. Просто поехала — и всё».